O sorunun cevabı Çöpsüz Bakkal

Kimi psikoloji, kimi doktor kimi de profesyonel olarak kariyerine yön verir.
Hepsini ayrı ayrı hikayesi olsa da ‘kendini arama’ meditasyonunda yolları Foça’da kesişir. Menekşe Gül Onukar, Ayşegül Sedlacek, Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver, ‘bir şey yapmamız lazım ama ne’ sorusunun cevabını doğal ürünlerde bulur. Ve duyarlı tüketiciyle doğa dostu üretici arasında köprü olma misyonuyla Çöpsüz Bakkal’ı kurarlar. Bugün hem kendi yetiştirdikleri hem de yöre halkının ürettiği doğal ürünleri Çöpsüz Bakkal aracılığıyla tükeciyle buluşturan beş kadın girişimcinin gündeminde ise bu halkayı daha da genişletmek var.
ÇÖPSÜZ Bakkal... Şehir hayatını terk ederek İzmir’in kırsal mahallelerinden Foça Bağarası’na yerleşen beş kadının yeni tüketim anlayışı, temiz dünya, sağlıklı yaşam ve çevre dostu felsefeyle kurduğu bir girişim... Sıfır atık felsefesiyle de geri dönüşümsüz hiçbir materyal kullanmadan ürünlerini tüketiciyle buluşturmayı kendine amaç edinmiş bir yapı. Çöpsüz Bakkal’ın kurucuları, Ayşegül Sedlacek, Menekşe Gül Onukar, Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver ile kuruluş öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Aslında Çöpsüz Bakkal’ın doğduğu, filizlendiği yer Yuva... Uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ayşegül Sedlacek, Foça Bağarası’na yerleştiğini belirterek, o süreci şöyle anlattı:
BİR ŞEY YAPMALIYIZ
“Psikoloji eğitimi alan ve İsviçre’de terapist olarak çalışan biri olarak Türkiye’ye geldiğimde ‘kendini tanıma’ üzerine vereceğim seminerlerle ilgili yer arayışı beni ‘Bağarası’na getirdi. Yerleştiğimiz çiftlikte ‘Yuva’ diye bir meditasyon merkezi ve pansiyon doğdu. Daha sonra Yuva’ya Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver katıldı. Tabii, bu sürede tüketici olarak arzu ettiğim güvenilir, sağlıklı, lezzetli gıda ürünlerini yaşadığımız yerde çoğunlukla bulamamak bizi rahatsız etti. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Daha sonra sürece Menekşe Gül Onukar katıldı. Ve bir avuç insan olarak, ‘bir şey yapmamız lazım, fakat ne’ sorusuna yanıt aramaya başladık. Bu süreçte hepimiz kendi ihtiyaçlarımız için üretim yapıyorduk. Hem farkındalık yaratmak adına hem de sayıları giderek azalan bakkallık işine dikkat çekmek için kolları sıvadık. Hem dürüst, organik ve sağlıklı ürün yetiştirmek hem de yöre halkının bu standartlardaki ürününü tüketiciyle buluşturmak için bakkal açma fikri ortaya çıktı. Bu oluşuma da 2019 Ocak’ta ‘Çöpsüz Bakkal’ dedik.”
KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜSTLENDİ
30 yılı aşkın süre İstanbul’da beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve 2,5 yıl önce Foça Kocamehmetler Köyü’ne taşınan Menekşe Gül Onukar ise yeni hayatında zeytincilik yaptığını söyleyerek, Çöpsüz Bakkal’ın işleyişiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Bizim amaçlarımızdan biri duyarlı tüketici ile doğa dostu üretici arasında köprü kurmaktı. Bu köprüyü kurarken bizim ürettiklerimiz dahil olmak üzere kendi yemediğimiz hiçbir ürün Çöpsüz Bakkal’ın rafında yer almıyor. Bakkalımıza kimyasal ilaçlı, hormonlu, kimyasal gübre kullanılmış, GDO’lu ürünlerden uzak durma şartı koyduk. Bu bizim davamıza olan inancımız, dünyaya olan borcumuz ve tüketicilere olan sözümüz. Önce yakın çevremizdeki üreticilerden ürün almaya özen gösteriyoruz. Üreticilerimizin isimleri, resimleri, öyküleri, sertifikaları bakkalımızda ürünlerinin yanında bulunuyor.”
KABINI GETİR DOLDUR GÖTÜR
“Doğup büyüdüğüm İstanbul’da 20 yıl kadar özel bir şirkette çalıştıktan sonra İzmir’e ardından da arkadaşlarımla beraber Bağarası’na taşındım” diyen Ebru Güvenç de sıfır atık felsefesini benimsediklerini söyledi. Bu özellikleriyle Türkiye’de açılan ilk tüketim yeri olduklarını savunan Güvenç, “Bunun örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Kabını getir, doldur götür sloganı ile müşterilerimize yeni bir alışkanlık kazandırmak niyetindeyiz. Kavanozuyla gelen tüketici, ürünü indirimli alabiliyor. Ayrıca kendi diktiğimiz bez torbalarımız, filelerimiz, özel şişe ve kutularımız mevcut. Yeter ki, kullanılan materyal dönüşümsüz olmasın” diyerek birlikte daha temiz bir dünyayı oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini paylaştı.
FARKINDALIK
SAĞLAMALIYIZ
“KENDİ yetiştirdiğimiz ilaçsız, hormonsuz eski tohumlarla üretilen sebzelerin tadına bakınca ilaçlı ürünlerle ne kadar zamandır zehirlendiğimiz gerçeğini gördüm” diyen Ayşegül Ünver, tıp doktoru olarak bunu insanlara anlatmak için bazı çalışma gruplarında bulunduğunu belirtti. Ünver, “Organik ürünlere talebin artması ve bu şekilde üreticilerin desteklenmesi hem kendi sağlığımızı korurken hem de dünyayı temizleme ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir hale gelmesi açısından önemli. Bu konuda yapılacak çok şey var. Bunlardan en önemlisi farkındalığı sağlamak. Ne kadar çok kişi bu konuyu tam anlayabilirse o kadar çok yol alabiliriz. Bu bakkal fikri işte buradan yola çıkarak doğdu. Üreticilerimiz için bir satış noktası olmak, kendi yediğimiz sağlıklı besinlere herkesin ulaşabilmesini sağlamak, organik üretim konusunda çevremizdeki çiftçileri eğitmek, motive etmek ve esas önemli noktalardan birisi de sıfır atık prensibini benimsemek” diyor.
TÜKETİCİNİN
TAVRI ÖNEMLİ
YILLARCA şehirde yaşamayı seçenlerden biri olduğunu ve süreç içinde yönünün toprağa döndüğünü söyleyen Ful Büge, Çöpsüz Bakkal’ın çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak özleminde olan ve bunun için bir şeyler yapmak isteyen insanların bir araya gelmesiyle hayat bulduğunu söylüyor. Büge, “İlaçsız tarım sadece bizim sağlığımız için değil, tüm canlılar, toprak ve dünya açısından çok önemli. Maalesef zaman alacak. Ama tüketicilerin tavrı pek çok şeyi değiştirebilir. Ekonomik sistem tüketiciler üzerinden yürüyor” diyerek bilinçli tüketicinin pek çok şeyi değiştirebileceğini aktardı.
KISA KISA
* Bugün Çöpsüz Bakkal’da gıdadan deterjana 100’ü aşkın ürün çeşidinin bulunduğu bilgisini veren Menekşe Gül Onukar, “Biz bakkalımızda satış yaparken aynı zamanda çağın gerektirdiği tüketim yollarını kullanarak internet üzerinden de tüketiciyle buluşuyoruz” diyor.
O sorunun cevabı Çöpsüz Bakkal
Kimi psikoloji, kimi doktor kimi de profesyonel olarak kariyerine yön verir.
Hepsini ayrı ayrı hikayesi olsa da ‘kendini arama’ meditasyonunda yolları Foça’da kesişir. Menekşe Gül Onukar, Ayşegül Sedlacek, Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver, ‘bir şey yapmamız lazım ama ne’ sorusunun cevabını doğal ürünlerde bulur. Ve duyarlı tüketiciyle doğa dostu üretici arasında köprü olma misyonuyla Çöpsüz Bakkal’ı kurarlar. Bugün hem kendi yetiştirdikleri hem de yöre halkının ürettiği doğal ürünleri Çöpsüz Bakkal aracılığıyla tükeciyle buluşturan beş kadın girişimcinin gündeminde ise bu halkayı daha da genişletmek var.
ÇÖPSÜZ Bakkal... Şehir hayatını terk ederek İzmir’in kırsal mahallelerinden Foça Bağarası’na yerleşen beş kadının yeni tüketim anlayışı, temiz dünya, sağlıklı yaşam ve çevre dostu felsefeyle kurduğu bir girişim... Sıfır atık felsefesiyle de geri dönüşümsüz hiçbir materyal kullanmadan ürünlerini tüketiciyle buluşturmayı kendine amaç edinmiş bir yapı. Çöpsüz Bakkal’ın kurucuları, Ayşegül Sedlacek, Menekşe Gül Onukar, Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver ile kuruluş öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Aslında Çöpsüz Bakkal’ın doğduğu, filizlendiği yer Yuva... Uzun süre yurtdışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ayşegül Sedlacek, Foça Bağarası’na yerleştiğini belirterek, o süreci şöyle anlattı:
BİR ŞEY YAPMALIYIZ
“Psikoloji eğitimi alan ve İsviçre’de terapist olarak çalışan biri olarak Türkiye’ye geldiğimde ‘kendini tanıma’ üzerine vereceğim seminerlerle ilgili yer arayışı beni ‘Bağarası’na getirdi. Yerleştiğimiz çiftlikte ‘Yuva’ diye bir meditasyon merkezi ve pansiyon doğdu. Daha sonra Yuva’ya Ebru Güvenç, Ful Büge ve Ayşegül Ünver katıldı. Tabii, bu sürede tüketici olarak arzu ettiğim güvenilir, sağlıklı, lezzetli gıda ürünlerini yaşadığımız yerde çoğunlukla bulamamak bizi rahatsız etti. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Daha sonra sürece Menekşe Gül Onukar katıldı. Ve bir avuç insan olarak, ‘bir şey yapmamız lazım, fakat ne’ sorusuna yanıt aramaya başladık. Bu süreçte hepimiz kendi ihtiyaçlarımız için üretim yapıyorduk. Hem farkındalık yaratmak adına hem de sayıları giderek azalan bakkallık işine dikkat çekmek için kolları sıvadık. Hem dürüst, organik ve sağlıklı ürün yetiştirmek hem de yöre halkının bu standartlardaki ürününü tüketiciyle buluşturmak için bakkal açma fikri ortaya çıktı. Bu oluşuma da 2019 Ocak’ta ‘Çöpsüz Bakkal’ dedik.”
KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜSTLENDİ
30 yılı aşkın süre İstanbul’da beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve 2,5 yıl önce Foça Kocamehmetler Köyü’ne taşınan Menekşe Gül Onukar ise yeni hayatında zeytincilik yaptığını söyleyerek, Çöpsüz Bakkal’ın işleyişiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Bizim amaçlarımızdan biri duyarlı tüketici ile doğa dostu üretici arasında köprü kurmaktı. Bu köprüyü kurarken bizim ürettiklerimiz dahil olmak üzere kendi yemediğimiz hiçbir ürün Çöpsüz Bakkal’ın rafında yer almıyor. Bakkalımıza kimyasal ilaçlı, hormonlu, kimyasal gübre kullanılmış, GDO’lu ürünlerden uzak durma şartı koyduk. Bu bizim davamıza olan inancımız, dünyaya olan borcumuz ve tüketicilere olan sözümüz. Önce yakın çevremizdeki üreticilerden ürün almaya özen gösteriyoruz. Üreticilerimizin isimleri, resimleri, öyküleri, sertifikaları bakkalımızda ürünlerinin yanında bulunuyor.”
KABINI GETİR DOLDUR GÖTÜR
“Doğup büyüdüğüm İstanbul’da 20 yıl kadar özel bir şirkette çalıştıktan sonra İzmir’e ardından da arkadaşlarımla beraber Bağarası’na taşındım” diyen Ebru Güvenç de sıfır atık felsefesini benimsediklerini söyledi. Bu özellikleriyle Türkiye’de açılan ilk tüketim yeri olduklarını savunan Güvenç, “Bunun örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Kabını getir, doldur götür sloganı ile müşterilerimize yeni bir alışkanlık kazandırmak niyetindeyiz. Kavanozuyla gelen tüketici, ürünü indirimli alabiliyor. Ayrıca kendi diktiğimiz bez torbalarımız, filelerimiz, özel şişe ve kutularımız mevcut. Yeter ki, kullanılan materyal dönüşümsüz olmasın” diyerek birlikte daha temiz bir dünyayı oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini paylaştı.
FARKINDALIK
SAĞLAMALIYIZ
“KENDİ yetiştirdiğimiz ilaçsız, hormonsuz eski tohumlarla üretilen sebzelerin tadına bakınca ilaçlı ürünlerle ne kadar zamandır zehirlendiğimiz gerçeğini gördüm” diyen Ayşegül Ünver, tıp doktoru olarak bunu insanlara anlatmak için bazı çalışma gruplarında bulunduğunu belirtti. Ünver, “Organik ürünlere talebin artması ve bu şekilde üreticilerin desteklenmesi hem kendi sağlığımızı korurken hem de dünyayı temizleme ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir hale gelmesi açısından önemli. Bu konuda yapılacak çok şey var. Bunlardan en önemlisi farkındalığı sağlamak. Ne kadar çok kişi bu konuyu tam anlayabilirse o kadar çok yol alabiliriz. Bu bakkal fikri işte buradan yola çıkarak doğdu. Üreticilerimiz için bir satış noktası olmak, kendi yediğimiz sağlıklı besinlere herkesin ulaşabilmesini sağlamak, organik üretim konusunda çevremizdeki çiftçileri eğitmek, motive etmek ve esas önemli noktalardan birisi de sıfır atık prensibini benimsemek” diyor.
TÜKETİCİNİN
TAVRI ÖNEMLİ
YILLARCA şehirde yaşamayı seçenlerden biri olduğunu ve süreç içinde yönünün toprağa döndüğünü söyleyen Ful Büge, Çöpsüz Bakkal’ın çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak özleminde olan ve bunun için bir şeyler yapmak isteyen insanların bir araya gelmesiyle hayat bulduğunu söylüyor. Büge, “İlaçsız tarım sadece bizim sağlığımız için değil, tüm canlılar, toprak ve dünya açısından çok önemli. Maalesef zaman alacak. Ama tüketicilerin tavrı pek çok şeyi değiştirebilir. Ekonomik sistem tüketiciler üzerinden yürüyor” diyerek bilinçli tüketicinin pek çok şeyi değiştirebileceğini aktardı.
KISA KISA
* Bugün Çöpsüz Bakkal’da gıdadan deterjana 100’ü aşkın ürün çeşidinin bulunduğu bilgisini veren Menekşe Gül Onukar, “Biz bakkalımızda satış yaparken aynı zamanda çağın gerektirdiği tüketim yollarını kullanarak internet üzerinden de tüketiciyle buluşuyoruz” diyor.