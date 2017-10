İmkanlarını seferber etti fiyatları yarıya indirdi

GAYRİMENKUL sektörünün güçlü markalarından DAP Yapı, İzmir’de hayata geçirdiği proje için çadır kurarak topraktan satışa başladı. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir proje daha geliştirecek olan firma, İzmir’de önümüzdeki süreçte 3 milyar TL’lik en az üç proje hedefliyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir’de ilk projeleri olması nedeniyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti, şöyle devam etti:

Eski evlerden ucuz

“Metrekaresini 8 ila 11 bin TL fiyatla satışa çıkmayı planlıyorduk. Ancak sürpriz yapmak istedik. Yüzde 50 indirim avantajıyla metrekaresi 4 bin 500 liradan topraktan satışa açıyoruz. Daire fiyatları 199 bin liradan başlıyor. Bu fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli yeri olacak ve yüksek prim yapacak. Projenin yüzde 30’unu indirimli sattıktan sonra fiyatlar kademeli olarak yükselecek. Burada yaşamak isteyenler avantajları görüp bir an önce yerini alsın. Peşin alımlarda yüzde 8 indirim uyguluyoruz. Yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde senetle ödeme seçeneği sunuyoruz. Projede banka kredisiyle 120 aya kadar 0.99 faiz oranıyla ödeme seçenekleri de var.”

İstanbul dışında ilk

İstanbul’da on binlerce markalı konut ürettiklerini ifade eden Yılmaz, “İstanbul dışındaki ilk yatırımı İzmir’de yapıyoruz. Kentin karayolları ağının merkezinde yer alan, yeşili, nar bahçeleri ve piknik alanlarıyla bilinen Bornova’da gerçekleştirilecek DAP İzmir, 31 ve 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor” bilgisini paylaştı.

SIRADA ÇEŞME VAR

SAHİP oldukları vizyonu İzmir’de yaşatmaya devam edeceklerini belirten Ziya Yılmaz, “Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerde olduğu gibi hem oturumculara, hem de yatırımcılara çok özel fırsatlar sunuyoruz. İzmir’de tek bir projeyle kalmayıp arazi geliştirmeye devam edeceğiz. Sadece İzmir’de önümüzdeki süreçte en az üç proje geliştirmeyi ve 3 milyar TL’lik yatırım yapmayı hedefliyoruz. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir konut projesi daha geliştireceğiz” bilgisini verdi.

ÇADIR KURDULAR

“VALİDEBAĞ Konakları’nda yaşadığımız talebin ve ilginin benzerini İzmir’de yaşıyoruz” diyen Ziya Yılmaz, “Müşterilerimizden gelen istek üzerine vakit kaybetmemek adına satış ofisimiz tamamlanmadan çadırda satışlara başladık. DAP Yapı olarak lüks konut segmentinde hizmet veriyoruz. Bu projemizdeki arsayı uygun fiyatla aldığımız için bu kadar cazip fiyatla çıkabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi hem oturumcuların, hem de yatırımcıların çok memnun kalacağı bir fiyat politikası izliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda İzmirlilerin balkonlu ve ferah dairelerden hoşlandığını öğrendik. DAP Yapı olarak müşterilerimizin memnuniyeti her şeyin üstünde geliyor. Her proje için uzun araştırmalar yapıyoruz. Projemizde müzik odaları, sanat galerisi ve moda & tasarım kütüphanesi yer alacak. Kısacası İzmir’de de örnek gösterilecek bir işe imza atacağız” diye konuştu.

HERKES BURADA

YAŞAMAK İSTİYOR

İZMİR’e her zaman ayrı bir sempatisinin olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, “Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir dünyanın en özel şehirlerinden biri. Geçen yıl İzmir’e 24 bin kişinin göç ettiğini düşünürsek şehre olan ilgiyi bir kez daha görmüş oluyoruz. Bugün İstanbul’da yaşayanlara, ‘Hangi şehirde yaşamak isterdiniz?’ diye sorduğunuzda alacağınız ilk yanıt ‘İzmir’ olacak. İzmir - İstanbul Otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında rakamlar katlanarak artacak. Mesafe 3.5 saate düşecek ki, bugün İstanbul’da Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek dahi bazen 2 - 3 saati buluyor. ‘Her Türk vatandaşının İzmir’de bir evi olmalı’ diye düşünüyoruz ve kaçırılmayacak fiyatlardan satışa çıkıyoruz. Projemizde yer alan en küçük dairenin balkonu 5 metrekare olacak” görüşünü paylaştı.

***



‘Statü’yü fiyat değil

kalite belirleyecek



Yücesoy Mühendislik’in Ulukent’teki yeni yatırımı Yücesoy Statü’nün tanıtım ofisi, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in de aralarında bulunduğu törenle hizmete açıldı.

SON dönemde özellikle İzmir’in kuzey aksında ses getiren yatırımlara imza atan Yücesoy Mühendislik, şimdi de Ulukent’te yeni projesinin startını verdi. Yücesoy Statü’nün 2019 sonunda teslim edileceği bilgisini veren Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, ‘Statü evin fiyatıyla değil, kalitesiyle ölçülür’ fikrinden yola çıkarak bu projeye imza attıklarını ifade etti.

Ticari alanı da var

Ulukent’e yeni bir yaşam alanı daha kazandırdıklarını ifade eden Yücesoy, “11 bin metrekarelik alanda 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 ve 4 + 1 tiplerinde 242 konut inşa edeceğiz. Yücesoy Statü’de biri kapalı 4 havuz, spa, hamam, sauna, spor alanları, koşu pisti, kapalı otopark gibi pek çok özellik bulunacak. Konutlarda akıllı ev sistemi olacak. Proje içinde toplam 3 bin 500 metrekare ticari alan bulunacak. Projenin bir diğer özelliği ise çevre yolunun hemen yanında yer alması. Konutlar, Ulukent İZBAN’a 600 metre mesafede yer alıyor. Hafriyat çalışmalarının ardından temel atma aşamasına geldik. Yücesoy Statü’de ön talepler toplanmaya başlandı” diye konuştu.

8 ŞANTİYEDE

500 MİLYON TL

BU yıl içinde yaklaşık bine yakın konutu ailelerine ve yatırımcılarına teslim ettiklerini söyleyen Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Cem Şişman da Yücesoy Statü’nün hem yatırımcılara, hem de oturmak isteyenlere hitap ettiğini belirtti. Akıllı ev sistemiyle donatılan Yücesoy Statü’nün manzarasının da kapanmayacağını kaydeden Şişman, “8 ayrı şantiyede toplam 500 milyon TL büyüklüğünde bir iş hacmi ile İzmir’e kaliteli ve ulaşılabilir fiyatlı konutlar sunmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.