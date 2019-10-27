 Algıyı kırdı ODTÜ’yü solladı

Bu yıl ikinci mezunlarını verdiklerini aktaran Hilmi Uğurtaş, “Mezun olan tüm öğrencilerimiz 2 ya da 4 yıllık yükseköğrenim programlarına yerleşmeye hak kazandı. 91 öğrencimizin büyük bölümü yükseköğrenime yerleşti” dedi.
TÜRKİYE’de meslek liselerine karşı olan ön yargıyı kırma hedefiyle 2014’te ders zili çalan Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen süreçte hem o algıyı kırdı, hem de elde ettiği başarılarla üniversiteleri bile geride bıraktı. Sanayide kullanılan sistemlere uyumlu son teknolojik imkanlarla donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip okulda eğitim alan öğrenciler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün düzenlediği ‘IZTECH RoboLeague Yarışması’nda dağıtılan 20 ödüllün yarısını alarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada öğrenciler, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü kurumları geride bıraktı, 8 kategorinin 5’inde 10 ödülün sahibi oldu.
ÇOĞU ÜNİVERSİTEYE GİTTİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda okulun Kurucu Temsilcisi de olan Hilmi Uğurtaş, okulda kısa sürede elde edilen başarıyı değerlendirdi. Okulun 2019 yılında ikinci mezunlarını verdiğini hatırlatan Uğurtaş, “Mezun olan tüm öğrencilerimiz 2 ya da 4 yıllık yükseköğrenim programını kazandı. 91 öğrencimizin büyük bölümü yükseköğrenime yerleşti. Türkiye genelinde Anadolu liselerinden mezun olduğu sene 4 yıllık bir lisans programına yerleşenlerin oranı yüzde 28 iken, bizim okulumuzda bu oran şimdiden yüzde 43. Teknik liselerde ise bu oran yüzde 6” diye konuştu.
YOLUMUZ SANAYİDEN GEÇİYOR
“Söz konusu başarılarla toplumdaki olumsuz ‘meslek lisesi’ algısının kırılmasında rol oynamaktan büyük mutluluk duyduk” diyen Hilmi Uğurtaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine kayıt yaptıran öğrencilerin çıtasını yükseltmek istiyorsak, bu okulları tercih eden gençlerimizin gerek akademik gerekse teknik ve mesleki alanda imza attıkları başarıların da derecesini yükseltmek zorundayız. Türkiye’nin yolu sanayiden geçiyor. Bu nedenle hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.”
8 KATEGORİDEN
5’İNDEN ÖDÜL
‘IZTECH RoboLeague Yarışması’nın ‘Çizgi İzleyen’, Arazi, Micro Sumo, Futro, Çizgi Labirenti, Serbest Kategori, Tasarla-Yap-Yarıştır ve Robothon şeklinde 8 kategoride düzenlediği bilgisini veren Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aslı Akı, ODTÜ, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Katip Çelebi gibi üniversitelerin yanı sıra şirketlerin de yer aldığı yarışmanın 5 kategorisinde ödül aldıklarını aktardı. Akı, yarışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:
MEKANİK VE YAZILIM ÖĞRENCİDEN
“53 robot, 54 öğrenciyle katıldık. Micro Sumo’da 40 robot yarıştı. Burada bizim öğrencilerimiz 1, 2 ve 3’üncü oldu. 60 robotun yer aldığı Futro’da ise 1 ve 3’üncülük bizde. En yoğun katılım ise Arazi’de oldu. Burada 70 robot yarıştı ve biz 1 ve 3’üncülüğü aldık. Zor ve katılımın en az olduğu Çizgi Labirenti’nde 18 robottan sadece 2’si yarışmayı tamamladı. O robotlar da bizim öğrencilerindi. Yani 1 ve 2’nciliği kazanan okulumuz oldu. Serbest Kategori, bir projeyle başvurunun yapıldığı bir yapı. Bu kategoriye 20 proje başvurdu ve 6’sı sergilenmeye değer bulundu. Burada ‘Engelsiz Enstrüman-Lazer Arp’ birinci seçildi. ODTÜ ise ikinci oldu. Öğrencilerimiz yarışmada yer alan robotların mekanik ve yazılımını kendileri yapıyor.”
O SÖZLERE KULAK ASMADI
‘IZTECH RoboLeague Yarışması’ Serbest Kategori dalında 1’incilik kazanan ‘Engelsiz Enstrüman-Lazer Arp’ın yaratıcılarından 11’inci sınıf öğrencisi Ezgi Yeşilada, lise kayıtları aşamasında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin sınıf açtığını hatırlatarak, “Teknik liseyi duyunca bir teknik lisede eğitim almayı düşünmeme rağmen sadece bilgi amaçlı geldim ve çok etkilenerek kayıt oldum. Ancak çevremde kayıt olduğum okulun teknik bir lise olduğunu duyanların tepkisiyle karşılaştım. Puanım Anadolu lisesine de yetiyordu. Neden tercihimi o yönde kullanmadığımı soranlar oldu. Ancak, bu tepkiler ve söylemlere kulak asmadım, kararımı da değiştirmedim” diyerek bugün aldığı eğitimle ne kadar doğru bir karar verdiğini paylaştı.
ROBOTLAR YARIŞIYOR
IZTECH RoboLeague Yarışması, IEEE İYTE Öğrenci Kolu tarafından 2012’den bu yana her yıl aktif şekilde düzenleniyor. Yarışma, her sene binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapıyor. IZTECH RoboLeague, robot teknolojilerinin sergilendiği, farklı kabiliyetlerde robotların birbirleriyle mücadele etme fırsatı bulduğu ve aynı zamanda teknoloji sektörünü kalifiye bir mühendis veya teknik personel olmaya aday öğrencilerle buluşturmayı hedeflemiş bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Yarışma hayata geçirdiği ilklerle de rakiplerinden ayrılıyor.
Algıyı kırdı ODTÜ’yü solladı
Bu yıl ikinci mezunlarını verdiklerini aktaran Hilmi Uğurtaş, “Mezun olan tüm öğrencilerimiz 2 ya da 4 yıllık yükseköğrenim programlarına yerleşmeye hak kazandı. 91 öğrencimizin büyük bölümü yükseköğrenime yerleşti” dedi.
TÜRKİYE’de meslek liselerine karşı olan ön yargıyı kırma hedefiyle 2014’te ders zili çalan Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçen süreçte hem o algıyı kırdı, hem de elde ettiği başarılarla üniversiteleri bile geride bıraktı. Sanayide kullanılan sistemlere uyumlu son teknolojik imkanlarla donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip okulda eğitim alan öğrenciler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün düzenlediği ‘IZTECH RoboLeague Yarışması’nda dağıtılan 20 ödüllün yarısını alarak önemli bir başarıya imza attı. Yarışmada öğrenciler, ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü kurumları geride bıraktı, 8 kategorinin 5’inde 10 ödülün sahibi oldu.
ÇOĞU ÜNİVERSİTEYE GİTTİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda okulun Kurucu Temsilcisi de olan Hilmi Uğurtaş, okulda kısa sürede elde edilen başarıyı değerlendirdi. Okulun 2019 yılında ikinci mezunlarını verdiğini hatırlatan Uğurtaş, “Mezun olan tüm öğrencilerimiz 2 ya da 4 yıllık yükseköğrenim programını kazandı. 91 öğrencimizin büyük bölümü yükseköğrenime yerleşti. Türkiye genelinde Anadolu liselerinden mezun olduğu sene 4 yıllık bir lisans programına yerleşenlerin oranı yüzde 28 iken, bizim okulumuzda bu oran şimdiden yüzde 43. Teknik liselerde ise bu oran yüzde 6” diye konuştu.
YOLUMUZ SANAYİDEN GEÇİYOR
“Söz konusu başarılarla toplumdaki olumsuz ‘meslek lisesi’ algısının kırılmasında rol oynamaktan büyük mutluluk duyduk” diyen Hilmi Uğurtaş, şu değerlendirmeyi yaptı: “Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine kayıt yaptıran öğrencilerin çıtasını yükseltmek istiyorsak, bu okulları tercih eden gençlerimizin gerek akademik gerekse teknik ve mesleki alanda imza attıkları başarıların da derecesini yükseltmek zorundayız. Türkiye’nin yolu sanayiden geçiyor. Bu nedenle hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız.”
8 KATEGORİDEN
5’İNDEN ÖDÜL
‘IZTECH RoboLeague Yarışması’nın ‘Çizgi İzleyen’, Arazi, Micro Sumo, Futro, Çizgi Labirenti, Serbest Kategori, Tasarla-Yap-Yarıştır ve Robothon şeklinde 8 kategoride düzenlediği bilgisini veren Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aslı Akı, ODTÜ, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Katip Çelebi gibi üniversitelerin yanı sıra şirketlerin de yer aldığı yarışmanın 5 kategorisinde ödül aldıklarını aktardı. Akı, yarışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:
MEKANİK VE YAZILIM ÖĞRENCİDEN
“53 robot, 54 öğrenciyle katıldık. Micro Sumo’da 40 robot yarıştı. Burada bizim öğrencilerimiz 1, 2 ve 3’üncü oldu. 60 robotun yer aldığı Futro’da ise 1 ve 3’üncülük bizde. En yoğun katılım ise Arazi’de oldu. Burada 70 robot yarıştı ve biz 1 ve 3’üncülüğü aldık. Zor ve katılımın en az olduğu Çizgi Labirenti’nde 18 robottan sadece 2’si yarışmayı tamamladı. O robotlar da bizim öğrencilerindi. Yani 1 ve 2’nciliği kazanan okulumuz oldu. Serbest Kategori, bir projeyle başvurunun yapıldığı bir yapı. Bu kategoriye 20 proje başvurdu ve 6’sı sergilenmeye değer bulundu. Burada ‘Engelsiz Enstrüman-Lazer Arp’ birinci seçildi. ODTÜ ise ikinci oldu. Öğrencilerimiz yarışmada yer alan robotların mekanik ve yazılımını kendileri yapıyor.”
O SÖZLERE KULAK ASMADI
‘IZTECH RoboLeague Yarışması’ Serbest Kategori dalında 1’incilik kazanan ‘Engelsiz Enstrüman-Lazer Arp’ın yaratıcılarından 11’inci sınıf öğrencisi Ezgi Yeşilada, lise kayıtları aşamasında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin sınıf açtığını hatırlatarak, “Teknik liseyi duyunca bir teknik lisede eğitim almayı düşünmeme rağmen sadece bilgi amaçlı geldim ve çok etkilenerek kayıt oldum. Ancak çevremde kayıt olduğum okulun teknik bir lise olduğunu duyanların tepkisiyle karşılaştım. Puanım Anadolu lisesine de yetiyordu. Neden tercihimi o yönde kullanmadığımı soranlar oldu. Ancak, bu tepkiler ve söylemlere kulak asmadım, kararımı da değiştirmedim” diyerek bugün aldığı eğitimle ne kadar doğru bir karar verdiğini paylaştı.
ROBOTLAR YARIŞIYOR
IZTECH RoboLeague Yarışması, IEEE İYTE Öğrenci Kolu tarafından 2012’den bu yana her yıl aktif şekilde düzenleniyor. Yarışma, her sene binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapıyor. IZTECH RoboLeague, robot teknolojilerinin sergilendiği, farklı kabiliyetlerde robotların birbirleriyle mücadele etme fırsatı bulduğu ve aynı zamanda teknoloji sektörünü kalifiye bir mühendis veya teknik personel olmaya aday öğrencilerle buluşturmayı hedeflemiş bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Yarışma hayata geçirdiği ilklerle de rakiplerinden ayrılıyor.