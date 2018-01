Yoksul çocuklara motosikletiyle yardım taşıyor

Bu üçünü birleştirerek harika bir iş yapıyor. Motoruna atlıyor, Anadolu’da köy okullarını gezip oralarda maddi zorluklar çekerek okumaya çalışan çocuklara yardım götürüyor.

Fotoğraf çekerek de bu yardımlar için fon yaratıyor.

Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalıştı Kül... İşinin yanında fotoğrafçılığı hobi olarak sürdürdü.

Çalışma hayatından arta kalan zamanlarda ise çocuklar için eğitici kamplar düzenledi.

Ve sonunda hepsini bir projede birleştirdi.

Bu proje, çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap verme ve zorlu yaşam koşullarını biraz olsun iyileştirebilme hayalinden yola çıktı ve zaman içinde binlerce çocuğa dokunmayı başardı. Projenin adı 1000 Motorcu 1000 Çocuk.

Kül, başlarda işini ve projeyi bir arada götürmeye çalışsa da, bir süre sonra tüm zamanını projeye adamaya karar verdi. 2017’de kurumsal iş hayatını sonlandırdı, evini kapadı ve sadece çocuklara yardım ederek geçireceği yeni bir hayata başladı.

Her gün tek başına motorunun üstünde, yüzlerce kilometre yol kat ediyor.

Gittiği şehirlerde onu misafir eden destekçilerinin veya dostlarının evinde konaklıyor.

Kül 2011-2016 yılları arasında, henüz projeye kendini tamamen vakfetmediği sıralarda bile pek çok şey yapmıştı.





Şile’de yüzlerce kişinin katıldığı bir çocuk kampı düzenlemiş, geliri çocuklara bağışlanan 2 canlı konser yapmış, 13 köy okulu için gönüllülerden bilgisayar toplamış, Kars’ta bir beden öğretmeninin kişisel çabalarıyla kurulan tırmanış duvarına katkı sağlamış, Boğaz’da tekne turu düzenleyerek yoksul çocuklara yunus gözlemi yaptırmıştı.

6 yılda 158’den fazla okula yardım paketleri ulaştıran Kül, 2017’de o hayali biraz daha büyüttü ve “Her yıl 1000 çocuk” dedi.

Daha fazla köy okuluna gidecek, daha çok çocuğun yüzünü güldürecek, daha çok umut aşılayacaktı.

Hedefi, motoruyla bir yılda 50 bin kilometre yol kat edip 1000 çocuğa yardım paketi ulaştırmaktı.

Kül, her ay bir şehirde fotoğraf çekimleri için etkinlik düzenledi.

Bu çekimlerden elde ettiği geliri çocuklara hazırlanan yardım paketleri için kullandı. Gittiği okullarda kitaplık kurdu ve kitap yardımı yaptı.

Çocuklarla geçirdiği zamanı daha faydalı hale getirmek için çocuk yogası eğitimi aldı ve çocuklarla yoga yapmaya başladı.

Speedspor ve Voit’un desteği ile de her 10 çocuk için bir top ve atlama ipi hazırlandı.

Kül 2017’de 1069 çocuğa hediyelerini tek tek dağıttı. Tam 221 çocuğun fonu da kasada... Şubat başında hepsini teslim edecek.

1000 Motorcu 1000 Çocuk projesinin daha çok çocuğa ulaşabilmesi için Kül’ün her daim yakıt ve yemek desteğine ihtiyacı var.

Çocukların hediye paketlerine destek olmak isteyenler ise Kül’ün ürünleri aldığı sponsoru Ercanlar Kırtasiye hesaplarına ödeme yapabilir ya da www.ercanlar.com adresindeki 1000 Motorcu 1000 Çocuk linkindeki ürünlerden alıp havuza atabilirler.

Bir adam tek başına bu ülkenin yoksul çocuklarını bir kez olsun güldürebilmek için her şeyi bırakıyor ve hayatını yollarda geçiriyor.

Ufacık da olsa ona bir destek atabilir, çocukların gülüşlerini birlikte çoğaltabiliriz.