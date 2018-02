TEMA Vakfı dünya eğitim literatürüne girdi

TEMA Vakfı 20 yıldan uzunca bir süredir, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim sisteminin her basamağındaki çocuklara ve yetişkinlere yönelik doğa eğitim programları geliştiriyor ve yürütüyor.

Her yıl 81 ilde binlerce gönüllü öğretmenin desteğiyle 100 binden fazla çocuk doğa eğitimlerinden faydalanıyor. Bugüne kadar ulaşılan çocuk sayısı 3 milyon.

Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA diye adlandırılan doğa eğitim programları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapılarak hayata geçiriliyor.

Eğitim programları MEB’in ders programlarına ve kazanımlarına destek olacak şekilde hazırlanıyor ve yıl boyunca sınıf içi ve dışı etkinliklerde uygulanıyor.

Etkinliklerde, toprak, hava, su, biyolojik çeşitlilik ve çevre etiği gibi konular her yaşa özel şekilde anlatılıyor.

Her programa özel etkinlik rehberleri öğretmenlere, eğitim materyalleri ise öğrencilere TEMA Vakfı tarafından ücretsiz veriliyor.

Doğa eğitim programlarının amacı, çocukların doğayla bağını erkenden güçlendirmek, doğada keşfederek vakit geçirmelerini sağlamak, doğaya duyarlı davranan bireyler olmalarına katkı sağlamak, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

Zira günümüzde artık çocuklar doğaya yabancı kalarak büyüyor. Oysa doğa insan için bir lüks olamaz, doğa bir ihtiyaç.

TEMA gönüllüsü, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat diyor ki; “Doğadan kopuk yaşayan çocukların algı ve duyu dünyaları zayıflıyor, endişe, obezite gibi sağlık sorunları olasılığı artıyor; psikolojik gelişimleri olumsuz etkileniyor; yaratıcılıkları kısıtlanıyor.”

Bolat’ın dediği gibi, çocuklar doğada öğrenme için gerekli

becerileri geliştiriyor; doğada canlıları tanıyıp empati geliştiriyorlar; doğada dayanışmayı ve işbirliğini öğreniyorlar; daha mutlu bireyler oluyorlar.

TEMA Vakfı, doğayı tanıyan, seven ve koruyan nesiller yetiştirmek için yürüttüğü bu eğitim çalışmalarıyla bu yıl ilk defa “Dünyanın Durumu” kitabında yer aldı.

1993’ten beri TEMA Vakfı tarafından Türkçeye kazandırılan “Dünyanın Durumu” kitap serisi 2009’dan beri de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle okurlarla buluşuyor.

Worldwatch Enstitüsü’nün en bilinen yayınlarından olan ve 40 ülkede yayımlanan kitap serisi her yıl sürdürülebilirlik ve dünyanın karşılaştığı zorluklar üzerine bir tema belirliyor.

Kitabın bu yılki teması “Yeryüzü Eğitimi: Değişen Gezegende Eğitimi Yeniden Düşünmek”.

Kitapta, değişik alanlardan eğitim uzmanları, eğitimi dönüştürecek ve öğrencileri ekoloji temelli sosyal değişimin temsilcisi haline getirecek eğitim uygulamalarının örneklerini inceliyor.

Kitapta, TEMA Vakfı’nın “Türkiye’de Su Varlıklarına Yönelik Tehditler Haritası” projesindeki haritanın gerçek yaşam eğitimi ve yurttaş bilimi örneği olarak sunuldu.

Mesleki eğitim ve akran etkileşimi ile öğrenme örneği olarak ise Nestle DAMAK, TEMA Vakfı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirilen “Fıstığımız Bol Olsun” projesine yer verildi.

Bu vesileyle TEMA Vakfı dünya eğitim literatürüne girmiş oldu.