Zor oldu ama iyi bitti

FENERBAHÇE için zor bir maç olacağı en başından belliydi. Resmi maç sezonunu açmış, üç maç oynamış, dördüncüsüne çıkan genç bir takım karşısında, sezonun ilk resmi maçını oynamak hemen her takım için zordur.

Nitekim Fenerbahçe de bu zorluğu yaşadı. Özellikle maçın ilk 20 dakikası ile son 30 dakikası arasında, ama en zoru da son 30 dakikaydı.

Graz genç bir takım, kağıt üzerinde bonservis bedellerine ve tecrübelerine bakarsanız Fenerbahçe’nin çok gerisinde. Ama sezona hazır olmak da bir başka faktör ve bunu değerlendirmeye çalıştılar. Topu alan her Fenerbahçeli oyuncu karşısında en az iki rakip oyuncu buldu ve böyle bir baskıyı açabilmek ancak bireysel yetenekler ve hızlı pas oyunu ile mümkün olabilirdi.

F.Bahçe hızlı oynamayı pek başaramadı ama bireysel yetenekler maçın ilk yarısında iki gol bulabilmelerine de olanak verdi.

Roman attığı gol ile önemli katkı sağladı, iki kafası da dışarı gitti ama görünen gerçek şu ki topu ileriye oynamak konusunda yetenekleri kısıtlı. Kjaer, bu tabloya bakınca kolayca vazgeçilebilecek bir oyuncu değil. Skrtel ise neredeyse kusursuz oynadı.

VALBUENA DOĞRU KARAR

Yeni transferlerden Valbuena belli ki doğru bir karar. Ancak “Türkiye Faul Ligi”nde çok sıkıntı çekeceğini de söyleyebilirim. Tabii bir mucize olup, Türk hakemleri erken taktik faulleri cezalandırmakta tereddüt göstermezlerse durum değişecektir.

Dirar’ın da zamana ihtiyacı olduğu görülüyor. Isla için de bir karar vermek erken görünüyor ama karakteri olan bir oyuncu olduğu açık.

Hazırlık maçlarında Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı gol pozisyonuna girmek ve girdiği az sayıda pozisyonu değerlendirmekti. Bu maç da atılan gollere rağmen bu konuda iyi bir sinyal vermiş sayılmaz.

Benim açımdan heyecan verici olan tek şey Ahmethan’ın forma şansı bulmuş olmasıydı, o da yapabileceğini yaptı. Bunun “zorunluluktan” olduğunu biliyoruz ancak kadroya bakınca bu “zorunluluk” durumunun sıkça ortaya çıkacağını da göreceğiz. Onun için Ahmethan’ın daha çok süre bulup, hazır tutulması gerekiyor.

Maçın son otuz dakikasında Graz kaç şut çekme olanağı buldu, bunu sayamadım. Bu, Fenerbahçe orta saha oyuncularının hazır olmadığının bir göstergesi sayılmalı.