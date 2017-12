Woody Allen New York’a geri dönüyor!

Dönme Dolap

(Wonder Wheel)

Yönetmen: Woody Alle

Oyuncular: Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake

2017-ABD-101’/DRAM

Woody Allen’ı 2011’de çektiği “Whatever Works”ten beri ilk kez New York’a geri döndüren film, gangsterlerle dolu 50’ler Amerika’sında yaşanan hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesini anlatıyor. Özellikle Kate Winslet’ın, adının Oscar kulislerinde sıkça anılmasını sağlayan performansıyla övülen film; “Apocalypse Now”, “Reds”, “The Last Emperor” gibi klasiklerle Oscar kazanmış Vittorio Storaro’nun büyülü ve şiirsel görüntüleriyle dikkat çekiyor.

ANNELERİN NOEL’İ

Eyvah Annem Dağıttı! 2

(A Bad Moms Christmas)

Yönetmen: Scott Moore, Jon Lucas

Oyuncular: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn

2017-ABD, ÇİN-104’/AKSİYON, FANTASTİK, BİLİMKURGU

2016’da gişede başarı yakalayan komedi “Bad Moms”, yönetmenleri ve oyuncularını da koruyarak ikinci filmle merhaba diyor. İlk filmin kurallara karşı koymayı pek seven üç annesi Amy, Kiki ve Carla’nın Noel maceralarını izleyeceğimiz “Eyvah Annem Dağıttı! 2”, ilk filmi sevenler için ilginç olabilir.

KALBİ KENDİNDEN BÜYÜK BOĞA

Ferdinand

Yönetmen: Carlos Saldanha

2017-ABD-1082’/ANİMASYON, AKSİYON, KOMEDİ



“Ice Age/Buz Devri” ve “Rio” serilerinin yönetmeni Carlos Saldanha’nın yeni animasyonu “Ferdinand”, tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra, yakalanıp evinden koparılan ve ailesine geri dönmek için çabalayan büyük kalpli bir boğanın hikâyesini anlatıyor.

GYLLENHAAL PERFORMANSI!

Pes Etme

(Stronger)

Yönetmen: John Pollono

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson

2017-ABD-119’/DRAM, BİYOGRAFİ



Jake Gyllenhaal’u bu yılki Oscar yarışına üst sıralardan sokacak görünen film, Jeff Bauman’ın aynı adlı biyografik romanından uyarlama. “Pineapple Express”, “Prince Avalanche”, “Joe” gibi filmleriyle tanıdığımız Amerikalı bağımsız sinemacı David Gordon Green’in yönettiği “Pes Etme”de, işçi sınıfı bir Bostonlu olan Jeff’in 2013 yılında Boston Maratonu’nun bitiş noktasına yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıda iki bacağını kaybedişi sonrası yaşadığı inat hikâyesini izliyoruz. Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany ve Miranda Richardson’ın oyunculuklarıyla övgüler toplayan film, Jeff’in hikâyesini dramatize etmeden, gerçekçi bir bakışla anlatmasıyla da eleştirmenlerden geçer notu almış görünüyor.

MARTILARLA KONUŞAN ADAM

Martıların Efendisi

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen

2017-TÜRKİYE / DRAM



“Kaybedenler Kulübü”nün yazarı olarak tanıdığımız ve gelecek yıl devam filminin yönetmenliğini de üstlenecek Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği film, İstanbul’da deniz kıyısında yaşayan ve martılarla konuştuğu için Martıların Efendisi olarak tanınan bir adamın duygusal hikâyesini anlatıyor.

