Woody Allen’ın 6 yıl sonra New York’a geri döndüğü filmi “Dönme Dolap”, 50’ler Amerika’sında geçen hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesi. Jake Gyllenhaal’u bu yılki Oscar yarışına üst sıralardan sokacak görünen “Pes Etme”, devam komedisi “Eyvah Annem Dağıttı! 2”, sevimli animasyon “Ferdinand” ve oyuncularıyla dikkat çeken “Martıların Efendisi”, haftanın diğer seçenekleri.
Woody Allen New York’a geri dönüyor!
Dönme Dolap
(Wonder Wheel)
Yönetmen: Woody Alle
Oyuncular: Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake
2017-ABD-101’/DRAM
Woody Allen’ı 2011’de çektiği “Whatever Works”ten beri ilk kez New York’a geri döndüren film, gangsterlerle dolu 50’ler Amerika’sında yaşanan hüzünlü ve melankolik bir aşk hikâyesini anlatıyor. Özellikle Kate Winslet’ın, adının Oscar kulislerinde sıkça anılmasını sağlayan performansıyla övülen film; “Apocalypse Now”, “Reds”, “The Last Emperor” gibi klasiklerle Oscar kazanmış Vittorio Storaro’nun büyülü ve şiirsel görüntüleriyle dikkat çekiyor.
ANNELERİN NOEL’İ
Eyvah Annem Dağıttı! 2
(A Bad Moms Christmas)
Yönetmen: Scott Moore, Jon Lucas
Oyuncular: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn
2017-ABD, ÇİN-104’/AKSİYON, FANTASTİK, BİLİMKURGU
2016’da gişede başarı yakalayan komedi “Bad Moms”, yönetmenleri ve oyuncularını da koruyarak ikinci filmle merhaba diyor. İlk filmin kurallara karşı koymayı pek seven üç annesi Amy, Kiki ve Carla’nın Noel maceralarını izleyeceğimiz “Eyvah Annem Dağıttı! 2”, ilk filmi sevenler için ilginç olabilir.
KALBİ KENDİNDEN BÜYÜK BOĞA
Ferdinand
Yönetmen: Carlos Saldanha
2017-ABD-1082’/ANİMASYON, AKSİYON, KOMEDİ
“Ice Age/Buz Devri” ve “Rio” serilerinin yönetmeni Carlos Saldanha’nın yeni animasyonu “Ferdinand”, tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra, yakalanıp evinden koparılan ve ailesine geri dönmek için çabalayan büyük kalpli bir boğanın hikâyesini anlatıyor.
GYLLENHAAL PERFORMANSI!
Pes Etme
(Stronger)
Yönetmen: John Pollono
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson
2017-ABD-119’/DRAM, BİYOGRAFİ
Jake Gyllenhaal’u bu yılki Oscar yarışına üst sıralardan sokacak görünen film, Jeff Bauman’ın aynı adlı biyografik romanından uyarlama. “Pineapple Express”, “Prince Avalanche”, “Joe” gibi filmleriyle tanıdığımız Amerikalı bağımsız sinemacı David Gordon Green’in yönettiği “Pes Etme”de, işçi sınıfı bir Bostonlu olan Jeff’in 2013 yılında Boston Maratonu’nun bitiş noktasına yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıda iki bacağını kaybedişi sonrası yaşadığı inat hikâyesini izliyoruz. Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany ve Miranda Richardson’ın oyunculuklarıyla övgüler toplayan film, Jeff’in hikâyesini dramatize etmeden, gerçekçi bir bakışla anlatmasıyla da eleştirmenlerden geçer notu almış görünüyor.
MARTILARLA KONUŞAN ADAM
Martıların Efendisi
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen
2017-TÜRKİYE / DRAM
“Kaybedenler Kulübü”nün yazarı olarak tanıdığımız ve gelecek yıl devam filminin yönetmenliğini de üstlenecek Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği film, İstanbul’da deniz kıyısında yaşayan ve martılarla konuştuğu için Martıların Efendisi olarak tanınan bir adamın duygusal hikâyesini anlatıyor.
YILDIZ TABLOSU
Aile Arasında ***
Aşk Notları (The History of Love) **
Avcı’nın İntikamı (The Hunter’s Prayer) *
Ayı Paddington 2 (Paddington 2) **
Çizgi Ötesi (Flatliners) *
Doğu Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express) **
Godard ve Ben (Le Redoutable) ***
İçimdeki Güneş (Let The Sunshine In) ****
İz (Spoor) ****
Justice League: Adalet Birliği **
Jüpiter’in Uydusu (Jupiter’s Moon) **
Kaçış Odası (Escape Room) *
Kardan Adam (The Snowman) **
Korkusuzlar (Only The Brave) ***
Maide’nin Altın Günü *
Mucize (Wonder) **
Sarı Sıcak ****
Somali Korsanları (Pirates of Somalia) ***
Suburbicon **
Star Wars: The Last Jedi ****
The Party ***
Thor: Ragnarok ***