Siyah-beyaz gerilim

Taş

Yönetmen: Orhan Eskiköy

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Ahmet Varlı, Beste Kökdemir

2017-TÜRKİYE-90’/DRAM, GİZEM

“İki Dil Bir Bavul”, “Babamın Sesi”, “Başgan” filmlerinin ödüllü yönetmeni Orhan Eskiköy’ün senaryosunu yazıp yönettiği film, çocukların bir anda ortadan kaybolduğu ıssız bir dağ köyünde geçen, sırlarla dolu fantastik bir dram. Siyah beyaz çekilen “Taş” Türksoy Gölebeyi imzalı görüntüleri ve merakımızı sonuna dek sürükleyen kurgusuyla yılın en iyi yerli yapımlarından biri olmaya aday. Almanya’da harika işler çıkaran ama Türkiye’de değeri henüz yeterince bilinmemiş Jale Arıkan özellikle çok iyi.

Cingöz Recai

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: R Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli

2017-TÜRKİYE-121’/KOMEDİ, MACERA

Yeşilçam dönemlerini aratmayacak sıklıkta film çeken Onur Ünlü, bu kez Peyami Safa’nın kitap serisi Cingöz Recai’nin uyarlamasıyla karşımızda. Perdede Ayhan Işık ile özdeşleşen karaktere bu kez Kenan İmirzalıoğlu hayat veriyor. Dünyanın en iyiliksever hırsızı Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara dönüyor ve Haluk Bilginer’in canlandırdığı düşmanı Hayalet’ten öcünü almak için savaşıyor. 11 yıl önce çektiği “Polis” ile özgü bir polisiye filmimizi yaratmış Ünlü’nün bu seriden ne çıkaracağını merak etmiyor değiliz.

Mutlu Son

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz

2017-FRANSA, AVUSTURYA, ALMANYA-107’/DRAM

“The White Ribbon” ve “Amour” ile iki kez Altın Palmiye’ye uzanan Avusturyalı usta Michael Haneke’nin Cannes’da görücüye çıkan son filmi, o çok sevdiği aile yıkımlarına geri dönüyor ve arka fonda Avrupa’daki mülteci krizini anlatıyor. Haneke’nin hem yazdığı hem de yönettiği filmde, en son “Amour”da da çalıştığı Isabelle Huppert ile Jean-Louis Trintignant yeniden bir araya geliyor ve çekmecelerde saklı gizli olan her şey ortaya dökülünce de her Haneke filminde olduğu gibi bize gerilmek düşüyor.

Ölüm Günün Kutlu Olsun

(Happy Death Day)

Yönetmen: Christopher Landon

Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine

2017-ABD-121’/KORKU, GİZEM



“Disturbia”nın ve Paranormal Activity’nin 2. filminden itibaren tüm serisinin senaryosunda karşımıza çıkan Christopher Landon’ın yönettiği bu korku, doğum gününün sonunda öldürülen genç bir adamın aynı günü tekrar tekrar yaşamasını konu alıyor.

YILDIZ TABLOSU



anne! (Mother!) ****

Aşk Notları (The History of Love) **

Avcı’nın İntikamı (The Hunter’s Prayer) *

Barry Seal: Kaçakçı (American Made) **

Belalı Tanık (The Hitman’s Bodyguard) *

Benim Varoş Hikayem ***

Benzersiz **

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Blade Runner 2049) ****

Çavdar Tarlasındaki Asi (Rebel in the Rye) **

Çılgın Hırsız 3 (Despicable Me 3) **

Damat Koğuşu **

Deha (Gifted) **

Ejderin Doğuşu (Birth of the Dragon) *

Elly Hakkında (About Elly) ****

Emoji Filmi (The Emoji Movie) *

Her Şey (Everything Everything) *

İz (Spoor) ****

Kaçış Odası (Escape Room) *

Karanlık Görev (Age of Shadows) **

Kara Gün (Patriots Day) **

Kingsman: Altın Çember (Kingsman: The Golden Circle) ***

Korku Kayıtları (The Crucifixion) *

O (It) ***

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) **

Son Portre (Final Portrait) **

Suikastçı (American Assassin) **

Suspiria *****

Şanslı Logan (Logan Lucky) ***

Tarla *

The Circle ***