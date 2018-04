Sakın sesini çıkarma!

Sessiz Bir Yer

(A Quiet Place)

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

2018-ABD-90’/DRAM, GERİLİM, KORKU

Amerikan bağımsız sinemasının önde gelen aktörlerinden, kült dizi “The Office”in Jim Halpert’ı John Krasinski 3. kez yönetmen koltuğuna oturuyor ve kendi yazdığı senaryodan çektiği bu korkuda, gerçek hayattaki partneri Emily Blunt ile başrolü paylaşıyor. Sese aşırı duyarlı yaratıkların istilasından kurtulmayı başarmış bir ailenin yaşadıklarının hikâyesinin anlatıldığı film, eleştirmenlerden yüksek puanları toplayarak, “alegorik ve minimalist bir canavar filmi” yorumuyla karşılandı. Sıkı korku arayanlara önerilir.

VİDEO OYUNUNDAN PERDEYE

Rampage: Büyük Yıkım

(Rampage)

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

2018-ABD-107’/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU

Dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan Rampage’dan esinlenerek çekilen film, doğduğu günden beri ilgilendiği goril dostu George’un yanlış giden bir genetik deney sonucu bir tehdit unsuruna dönüşmesiyle hem dostunu hem de insanlığı kurtarmaya çalışan bir primatologun maceralarını anlatıyor. Dwayne Johnson hayranları kaçırmasın.

WESTERN’E HASRET KALANLARA

Vahşiler

(Hostiles)

Yönetmen: Scott Cooper

Oyuncular: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

2017-ABD-134’/DRAM, WESTERN, MACERA

2009’da Jeff Bridges’e Oscar getiren “Crazy Heart” ile yönetmenliğe başarılı bir ilk adım atmış Amerikalı aktör Scott Cooper, “Out of the Furnace”ta da birlikte çalıştığı Christian Bale ile yeniden bir araya geliyor ve bu kez epik bir kahramanlık hikâyesine soyunuyor. “Vahşiler”, bir Cheyenne savaş şefi ve ailesinin Montana’daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevini yürüten süvari subayı Blocker’ın tekinsiz yolculuğunu anlatırken, 19. yüzyıl sonu Amerika’sıyla bugünün dünyası arasında köprüler kuruyor.

90’LARIN PUNK ÇOCUKLARI

Arada

Yönetmen: Mu Tunç

Oyuncular: Burak Deniz, Büşra Develi, Eriş Akman

2018-TÜRKİYE-88’/DRAM, MÜZİK

Mu Tunç, ilk yönetmenlik denemesi “Arada”da 90’lar Türkiye’sine doğru yola çıkarıyor bizi ve Punk müziği ve kültürünün izlerini sürerken İstanbul yeraltı hayatının altın yıllarını da perdede canlandırıyor. Televizyon dizilerinin popüler isimlerinden Burak Deniz ile Büşra Develi’yi iki sevgili rolünde izleyeceğimiz filmin senaryosunun Tunç’un ailesinden esinlenerek yazıldığını, müziklerini ise abisi Orkun Tunç’un yaptığını hatırlatalım.

YILDIZ TABLOSU

12 Savaşçı (12 Strong) *

Black Panther ****

Başlat: Ready Player One (Ready Player One) ***

Çocuklar Sana Emanet *

En Karanlık Saat (Darkest Hour) ***

Eski Kocam(ız) *

Foxtrot **

Gerçek Kesit: Manyak *

Hafıza (Rememory) **

Kar ****

Karanlık Sır (Marrowbone) **

Kaybedenler Kulübü Yolda *

Kelebekler ****

Kızıl Serçe (Red Sparrow) *

Kickboxer: Misilleme (Kickboxer: Retaliation) *

Louis & Luca: Büyük Peynir Yarışı *

Öldürme Arzusu (Death Wish) *

Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)

The Insult: Hakaret (The Insult) ***

Thelma *****

Tomb Raider **

Velayet (Custody) **