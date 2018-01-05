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Mehmet Uğur Yüksel

Mehmet Uğur Yüksel

Robot 216 Türkiye’ye ışınlanıyor

5 Ocak 2018

Bu hafta sinemaları Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’ işgal ediyor. Ünlü komedyenin senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı komedi filminde, ‘G.O.R.A’ karakteri ‘Robot 216’ Türkiye’ye ışınlanıyor.

Robot 216 Türkiye’ye ışınlanıyor

Arif V 216
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan
2018-TÜRKİYE/KOMEDİ, BİLİMKURGU

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen projesi “Arif V 216”de, ilk kez “G.O.R.A”da karşımıza çıkan Robot 216, çok özlediği Arif’in peşinden Türkiye’ye geliyor ve burada insan gibi yaşamaya çabalıyor. “AROG” ve “G.O.R.A.”da kameranın da arkasına geçen Yılmaz, bu kez senaryoda ve oyunculukta kalmayı tercih etmiş ve yönetmenliği “Görümce” ve “Kocan Kadar Konuş” serisiyle tanıdığımız Kıvanç Baruönü’ne teslim etmiş. Zeki Müren’den Ajda Pekkan’a, bir çok Türk ikonuna da selam gönderen “Arif V 216”da bizi Ozan Güven’den Farah Zeynep Abdullah’a,Mert Fırat’tan Ediz Hun, hatta Mustafa Sandal’a, ilginç bir cast da bekliyor.

 

İngiltere Benim
(England is Mine)
Yönetmen: Mark Gill
Oyuncular: Jack Lowden, Downtown Abbey, Jessica Brown Findlay
2017-İNGİLTERE-94’/BİYOGRAFİ, DRAM, MÜZİK

Mark Gill’in William Thacker ile birlikte yazdığı senaryodan yönettiği bu ilk uzunu, 80’lerde İngiltere’den çıkmış en önemli alternatif rock grubu olan The Smiths’in kurulma zamanlarına, 70’ler İngiltere’sine götürüyor izleyiciyi. Adını, Machester doğumlu grubun ‘Still Ill’ adlı şarkısının sözlerinden alan film, The Smiths’i The Smiths yapan şeylerin, sokakların, kitapların ve politik olayların peşine düşüyor. Başrollerde Jack Lowden ve Laurie Kynaston’ın başarılı performanslarına rağmen, bir müzik grubu biyografisi olduğunu unutturan müziksizliği ve The Smiths’in enerjisinden mahrumluğu değeri bilinememiş bir projeye dönüştürüyor filmi. Yine de grubun hayranları kaçırmayacaktır.

YILDIZ TABLOSU

Aile Arasında ***
Dönme Dolap (Wonder Wheel) **
Eyvah Annem Dağıttı! 2 (A Bad Moms Christmas) *
Ferdinand *
Godard ve Ben (Le Redoutable) ***
İçimdeki Güneş (Let The Sunshine In) ****
Korkusuzlar (Only The Brave) ***
Maide’nin Altın Günü *
Martıların Efendisi *
Mucize (Wonder) **
Pes Etme (Stronger) *
Star Wars: The Last Jedi ****
The Party ***

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