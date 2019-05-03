Juliette Binoche haftası

Fransız sinemasının efsanevi aktrislerinden Juliette Binoche, bu hafta iki filmiyle birden karşımızda. Claire Denis’nin nefes kesici bilimkurgusu “High Life” ve Olivier Assayas komedisi “Çifte Hayatlar”da izleyeceğimiz oyuncu, her iki filmde de harika! İspanyol komedisi “Şampiyonlar” ve iflah olmaz aksiyon tutkunlarına “Suikastçı”, haftanın diğer seçenekleri…
Yaşam başka yerde
IMDB: 6,1 METACRITIC: 75 HÜRRİYET: 9
Yönetmen: Claire Denis
Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth
2018-İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, POLONYA-113’
MACERA, DRAM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Yaşayan en iyi yönetmenlerden Claire Denis’nin ilk bilimkurgusu, senaryosunu da kadim ortak yazarı Jean-Pol Fargeau ile birlikte yazdılar. Tüm oyuncuların, çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldığını da not düşelim.
NE ANLATIYOR: Monte, 7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız başına yaşamaktadır. Gemi, bir kara deliğe, uzay – zamanın büküldüğü bir noktaya doğru hızla yol almaktadır.
SON KARAR: 2012’de Cronenberg filmi “Cosmpolis”te ruh uyumlarına tanık olduğumuz Robert Pattinson ve Juliette Binoche’un perdedeki ikinci buluşmaları, Denis’nin yönetiminde daha sabitleşmiş ve nefes kesici hale gelmiş. “High Life”, görselliği ve duygusallığıyla sinemada görülmeyi zorunlu kılan filmlerden ve yılın en iyilerinden, kaçırmayın.
Kurgu dışı hayatlar
ÇİFTE HAYATLAR / NON-FICTION
IMDB: 6,8 METACRITIC: 80 HÜRRİYET: 6,5
Yönetmen: Olivier Assayas
Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
2018-FRANSA-108’
KOMEDİ, DRAM, AŞK
İLK BAKIŞTA: Fransız yönetmen Assayas senaryosunu da yazdığı bu son filminde, 2014’te çektiği “Clouds of Sils Maria”da şahane bir uyum yakaladığı Juliette Binoche’u yeniden başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini…
SON KARAR: Seyirciyi olmasa da eleştirmenleri yakalamış bir komedi anlayışı var Assayas’ın. Tadına varanların da çok zevk alacağı bir komedi, pişman olmayacaksınız.
Kazanmak ama hangi oyunu?
ŞAMPİYONLAR / CAMPEONES
IMDB: 6,1 HÜRRİYET: 9
Yönetmen: Javier Fesser
Oyuncular: Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo
2018-İSPANYA-123’
KOMEDİ, DRAM, SPOR
İLK BAKIŞTA: İspanya’da geçen yılın en sevilen filmlerinden biriydi ve ülkenin Oscar’ları sayılan Goya Ödülleri’nde En İyi Film seçildi. Hollywood versiyonunun eli kulağında diyebiliriz.
NE ANLATIYOR: Eşiyle problemleri olan bir basketbol takımı koçunun mahkemenin verdiği 90 günlük zorunlu hizmet cezası süresince, zihinsel engelli oyunculardan oluşan bir basketbol takımını eğitmesinin hikâyesini…
SON KARAR: İspanya’nın Oscar aday adayı da olan film, perdede iyi bir komedi izlemeye hasret kalanları mutsuz etmeyecektir.
Kimin gerçeği?
SUİKASTÇI / THE ASSASSIN’S CODE
IMDB: 5,3 HÜRRİYET: 1,5
Yönetmen: David A. Armstrong
Oyuncular: Justin Chatwin, Mark Thompson, Elizabeth Anweis
2018-ABD, KANADA-95’
AKSİYON, MACERA, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Testere” filmlerindeki görüntü yönetimiyle dikkat çeken David A. Armstrong’un ikinci uzun filmi.
NE ANLATIYOR: Çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan çaylak polis Michael’ın yaşadıklarını…
SON KARAR: Ekranlarda benzerlerine sıkça rastlayacağınız aksiyonlardan… Seçim sizin.
BUNLAR DA VAR
KALPTEN GERDANLIK Yönetmen: Sultan Nil Turan / 2019, TÜRKİYE, KOMEDİ
Takı tasarımları yapmakta olan takı tasarımcısı Akın, insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık tasarlamıştır ve bu kalpten gerdanlığın tasarımını gerçekleştirmek için de bir sürü cinayetler işlemeye başlar. ,
ALEM-İ CİN 2 Yönetmen: Özgür Bakar / 2019, TÜRKİYE, KORKU
İlk filmde Cinler Alemi’ne hapsedilen Yeliz’den hiçbir iz bulamayan polis teşkilatı, bu kayboluştan dolayı Salih Hoca’yı sorumlu tutar. Sorgu esnasında ortaya çıkan olaylar ile polis memuru Yakup’un oğlu Yusuf’un yaşadığı paranormal olaylar arasında birtakım benzerlikler vardır.
ŞİŞMAN HAREKÂT TİMİ / FAT BUDDIES Yönetmen: Bei-Er Bao / 2018, KOMEDİ-AKSİYON
Japonya’da bir hastanede güvenlik görevlisi olan Bei-Er Bao’nun karakterinin hayalinde hep ajan olmak vardır, fakat obezite olduğundan bu hayalini gerçekleştiremez.
Juliette Binoche haftası
Fransız sinemasının efsanevi aktrislerinden Juliette Binoche, bu hafta iki filmiyle birden karşımızda. Claire Denis’nin nefes kesici bilimkurgusu “High Life” ve Olivier Assayas komedisi “Çifte Hayatlar”da izleyeceğimiz oyuncu, her iki filmde de harika! İspanyol komedisi “Şampiyonlar” ve iflah olmaz aksiyon tutkunlarına “Suikastçı”, haftanın diğer seçenekleri…
Yaşam başka yerde
IMDB: 6,1 METACRITIC: 75 HÜRRİYET: 9
Yönetmen: Claire Denis
Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth
2018-İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, POLONYA-113’
MACERA, DRAM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Yaşayan en iyi yönetmenlerden Claire Denis’nin ilk bilimkurgusu, senaryosunu da kadim ortak yazarı Jean-Pol Fargeau ile birlikte yazdılar. Tüm oyuncuların, çekimlerin yapıldığı Köln’deki Avrupa Uzay Ajansı’nda astronot eğitimi aldığını da not düşelim.
NE ANLATIYOR: Monte, 7 numaralı uzay gemisinde bir bebekle birlikte yalnız başına yaşamaktadır. Gemi, bir kara deliğe, uzay – zamanın büküldüğü bir noktaya doğru hızla yol almaktadır.
SON KARAR: 2012’de Cronenberg filmi “Cosmpolis”te ruh uyumlarına tanık olduğumuz Robert Pattinson ve Juliette Binoche’un perdedeki ikinci buluşmaları, Denis’nin yönetiminde daha sabitleşmiş ve nefes kesici hale gelmiş. “High Life”, görselliği ve duygusallığıyla sinemada görülmeyi zorunlu kılan filmlerden ve yılın en iyilerinden, kaçırmayın.
Kurgu dışı hayatlar
ÇİFTE HAYATLAR / NON-FICTION
IMDB: 6,8 METACRITIC: 80 HÜRRİYET: 6,5
Yönetmen: Olivier Assayas
Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
2018-FRANSA-108’
KOMEDİ, DRAM, AŞK
İLK BAKIŞTA: Fransız yönetmen Assayas senaryosunu da yazdığı bu son filminde, 2014’te çektiği “Clouds of Sils Maria”da şahane bir uyum yakaladığı Juliette Binoche’u yeniden başrole taşıyor.
NE ANLATIYOR: Paris yayın dünyasının orta yerinde kendilerine bir yaşam inşa etmiş bir editör ve yazarın; orta yaş krizi, eşleriyle olan ilişkileri ve değişen endüstriyle mücadelesini…
SON KARAR: Seyirciyi olmasa da eleştirmenleri yakalamış bir komedi anlayışı var Assayas’ın. Tadına varanların da çok zevk alacağı bir komedi, pişman olmayacaksınız.
Kazanmak ama hangi oyunu?
ŞAMPİYONLAR / CAMPEONES
IMDB: 6,1 HÜRRİYET: 9
Yönetmen: Javier Fesser
Oyuncular: Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo
2018-İSPANYA-123’
KOMEDİ, DRAM, SPOR
İLK BAKIŞTA: İspanya’da geçen yılın en sevilen filmlerinden biriydi ve ülkenin Oscar’ları sayılan Goya Ödülleri’nde En İyi Film seçildi. Hollywood versiyonunun eli kulağında diyebiliriz.
NE ANLATIYOR: Eşiyle problemleri olan bir basketbol takımı koçunun mahkemenin verdiği 90 günlük zorunlu hizmet cezası süresince, zihinsel engelli oyunculardan oluşan bir basketbol takımını eğitmesinin hikâyesini…
SON KARAR: İspanya’nın Oscar aday adayı da olan film, perdede iyi bir komedi izlemeye hasret kalanları mutsuz etmeyecektir.
Kimin gerçeği?
SUİKASTÇI / THE ASSASSIN’S CODE
IMDB: 5,3 HÜRRİYET: 1,5
Yönetmen: David A. Armstrong
Oyuncular: Justin Chatwin, Mark Thompson, Elizabeth Anweis
2018-ABD, KANADA-95’
AKSİYON, MACERA, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: “Testere” filmlerindeki görüntü yönetimiyle dikkat çeken David A. Armstrong’un ikinci uzun filmi.
NE ANLATIYOR: Çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden gün yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan çaylak polis Michael’ın yaşadıklarını…
SON KARAR: Ekranlarda benzerlerine sıkça rastlayacağınız aksiyonlardan… Seçim sizin.
BUNLAR DA VAR
KALPTEN GERDANLIK Yönetmen: Sultan Nil Turan / 2019, TÜRKİYE, KOMEDİ
Takı tasarımları yapmakta olan takı tasarımcısı Akın, insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık tasarlamıştır ve bu kalpten gerdanlığın tasarımını gerçekleştirmek için de bir sürü cinayetler işlemeye başlar. ,
ALEM-İ CİN 2 Yönetmen: Özgür Bakar / 2019, TÜRKİYE, KORKU
İlk filmde Cinler Alemi’ne hapsedilen Yeliz’den hiçbir iz bulamayan polis teşkilatı, bu kayboluştan dolayı Salih Hoca’yı sorumlu tutar. Sorgu esnasında ortaya çıkan olaylar ile polis memuru Yakup’un oğlu Yusuf’un yaşadığı paranormal olaylar arasında birtakım benzerlikler vardır.
ŞİŞMAN HAREKÂT TİMİ / FAT BUDDIES Yönetmen: Bei-Er Bao / 2018, KOMEDİ-AKSİYON
Japonya’da bir hastanede güvenlik görevlisi olan Bei-Er Bao’nun karakterinin hayalinde hep ajan olmak vardır, fakat obezite olduğundan bu hayalini gerçekleştiremez.