Gölgede aşk ve intikam

Çin sinemasının ustalarından Zhang Yimou’nun görsel şölene dönüşen son filmi “Gölge Savaşçı”, epik filmlerden hoşlananların özellikle perdede kaçırmaması gereken bir film. Mel Gibson ve Vince Vaughn’lu suç filmi “Adaletsiz”, korku arayanlara “Temizlikçi”, Emre Yeksan’ın ikinci filmi “Yuva” ve Pokémon hayranlarına “Pokemon Dedektif Pikachu”, haftanın diğer seçenekleri.
GÖLGE SAVAŞÇI/SHADOW
IMDB: 7.1 METACRITIC: 8.1 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Zhang Yimou
Oyuncular: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng
2018-ÇİN, HONG KONG-116’
AKSİYON, DRAM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: 2000’lerde çektiği “Kahraman” (2002) ve “Parlayan Hançerler” (2004) gibi filmlerle adını uluslararası alanda duyuran Zhang Yimou’nun ülkesi Çin’de ödüllere boğulan son filmi, yönetmenin köklerine dönüşünü müjdeliyor.
NE ANLATIYOR: Dost görünümlü iki düşman hanedanlık bir güç savaşı içerisindedir. Genç ve tehlikeli bir kralın yönettiği Pei hanedanlığında Komutan Yu tehdit altındadır. Ama komutanın bir sırrı vardır. Yerine kendisine benzeyen bir “gölge” yetiştirmiştir ve böylece Pei’nin düşmanlarını ve hatta kendi kralını bile kandırmayı başarmıştır.
SON KARAR: Görsel başarısı ve koreografisi gerçekten de çok etkileyici. Destansı hikâyeleri seviyorsanız kaçırmayın.
ADALETİN BU MU DÜNYA
ADALETSİZ/DRAGGED ACROSS CONCRETE
IMDB: 7.1 METACRITIC: 6 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: S. Craig Zahler
Oyuncular: Mel Gibson, Vince Vaughn, Don Johnson
2018-KANADA, ABD-113’
AKSİYON, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: 2017’de çektiği “Brawl in Cell Block 99/99. Blok” ile suç filmlerine yeni bir soluk getiren S. Craig Zahler’in son filminde, Vince Vaughn ve Mel Gibson başrolde.
NE ANLATIYOR: Polis memurları Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti açığa alındıktan sonra parasız kaldıklarında, kendilerini hiç ummadıkları olayların içinde bulacaklar ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.
SON KARAR: Göründüğünden daha az eğlenceli olsa da Zahler’in yönetmenlik başarısı filmi benzerlerinden ayırıyor. Zekice kurgulanmış soygun filmi arayanlara duyurulur.
PERDEYİ POKÉMON’LAR SARDI
POKEMON DEDEKTİF PIKACHU/POKEMON DETECTIVE PIKACHU
IMDB: 7.7 METACRITIC: 5 HÜRRİYET: 2
Yönetmen: Rob Letterman
Oyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse
2019-JAPONYA, ABD-104’
AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: 90’ların popüler oyun ve anime serisi Pokémon’un canlı filmi de oldu sonunda! “Shark Tale / Köpekbalığı Hikâyesi” ile tanıdığımız Rob Letterman’ın yönettiği filmde, Pokémon karakteri Pikachu’ya Ryan Reynolds sesiyle hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Tim, dedektif olan babası ortadan kaybolunca neler olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. Ona bu macerada babasının eski Pokemon ortağı Pikachu yardım edecektir.
SON KARAR: Pokémon hayranlığını kaybetmemişlerin ilgisini çekecektir ama senaryonun pek de yetişkin dünyasına göre yazılmadığını söyleyelim.
EVİNİZ İTİNAYLA TEMİZLENİR
TEMİZLİKÇİ/THE CLEANING LADY
IMDB: 5.9 HÜRRİYET: 1
Yönetmen: Jon Knautz
Oyuncular: Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig
2018-ABD-90’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Kanadalı korku filmci Jon Knautz, iki yıl önce çektiği kısa filminin uzatılmış versiyonu olan filminin senaryosunu başrol oyuncusu Alexis Kendra ile birlikte yazmış.
NE ANLATIYOR: Yalnız yaşayan güzellik uzmanı Alice, oturmakta olduğu sitede temizlikçilik yapan Shelly’yi haftada iki gün kendi evine de temizliğe almaya başlar. Shelly’nin yüzü bir kaza sonucu yanmıştır. Bu gizemli kadın sadece eve değil Alice’in hayatına da girer.
SON KARAR: Benzerlerini sıklıkla gördüğümüz bir gerilim hikâyesi daha.
YUVAYA DÖNMEK
YUVA
Yönetmen: Emre Yeksan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel
2018-İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, POLONYA-113’
MACERA, DRAM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl çektiği “Körfez” ile tanıdığımız Emre Yeksan’ın ikinci filmi, geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde başrol oyuncusu Kutay Sandıkçı’ya erkek oyuncu dalında ödül getirdi.
NE ANLATIYOR: Ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da bu sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının ilginç hikâyesini…
SON KARAR: Yeksan’ın imgelerle dolu şiirsel hikayesi ve görsel dünyayı kurma becerisi dikkat çekici. Yeni Türkiye sinemasını takip edenler kaçırmasın.
BUNLAR DA VAR
KULYAS: LANETİN BEDELİ
Yönetmen: Yunus Şevik/2019, TÜRKİYE, KORKU
* Kulyas cinleri insanlar tarafından hapsedilmiştir. Nefsine yenik düşen bir insan tarafından serbest bırakıldıklarında bu cinler tüm öfkeleriyle intikal almaya başlarlar.
SERSERİLER
Yönetmen: Ulaş Bahadır/2019, TÜRKİYE, DRAM
* Fuat ve Bülent sıkı iki dosttur. Fuat düzenli bir hayatı, ailesi, yaşantısı olmadan büyümüş kendi çapında illegal işler yapan birisidir. Bülent eski polistir. Bir rüşvet operasyonundan yakalanmış meslekten ihraç edilmiştir.
SİHİRLİ OYUNCAKLAR/TEA PETS
* Yönetmen: Gary Wang / 2017, ÇİN, ANİMASYON
Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengini değişen sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak, Nathan oyuncak ustası tarafından yapılsa da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez.
Gölgede aşk ve intikam
Çin sinemasının ustalarından Zhang Yimou’nun görsel şölene dönüşen son filmi “Gölge Savaşçı”, epik filmlerden hoşlananların özellikle perdede kaçırmaması gereken bir film. Mel Gibson ve Vince Vaughn’lu suç filmi “Adaletsiz”, korku arayanlara “Temizlikçi”, Emre Yeksan’ın ikinci filmi “Yuva” ve Pokémon hayranlarına “Pokemon Dedektif Pikachu”, haftanın diğer seçenekleri.
GÖLGE SAVAŞÇI/SHADOW
IMDB: 7.1 METACRITIC: 8.1 HÜRRİYET: 7
Yönetmen: Zhang Yimou
Oyuncular: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng
2018-ÇİN, HONG KONG-116’
AKSİYON, DRAM, SAVAŞ
İLK BAKIŞTA: 2000’lerde çektiği “Kahraman” (2002) ve “Parlayan Hançerler” (2004) gibi filmlerle adını uluslararası alanda duyuran Zhang Yimou’nun ülkesi Çin’de ödüllere boğulan son filmi, yönetmenin köklerine dönüşünü müjdeliyor.
NE ANLATIYOR: Dost görünümlü iki düşman hanedanlık bir güç savaşı içerisindedir. Genç ve tehlikeli bir kralın yönettiği Pei hanedanlığında Komutan Yu tehdit altındadır. Ama komutanın bir sırrı vardır. Yerine kendisine benzeyen bir “gölge” yetiştirmiştir ve böylece Pei’nin düşmanlarını ve hatta kendi kralını bile kandırmayı başarmıştır.
SON KARAR: Görsel başarısı ve koreografisi gerçekten de çok etkileyici. Destansı hikâyeleri seviyorsanız kaçırmayın.
ADALETİN BU MU DÜNYA
ADALETSİZ/DRAGGED ACROSS CONCRETE
IMDB: 7.1 METACRITIC: 6 HÜRRİYET: 6
Yönetmen: S. Craig Zahler
Oyuncular: Mel Gibson, Vince Vaughn, Don Johnson
2018-KANADA, ABD-113’
AKSİYON, SUÇ, DRAM
İLK BAKIŞTA: 2017’de çektiği “Brawl in Cell Block 99/99. Blok” ile suç filmlerine yeni bir soluk getiren S. Craig Zahler’in son filminde, Vince Vaughn ve Mel Gibson başrolde.
NE ANLATIYOR: Polis memurları Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti açığa alındıktan sonra parasız kaldıklarında, kendilerini hiç ummadıkları olayların içinde bulacaklar ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.
SON KARAR: Göründüğünden daha az eğlenceli olsa da Zahler’in yönetmenlik başarısı filmi benzerlerinden ayırıyor. Zekice kurgulanmış soygun filmi arayanlara duyurulur.
PERDEYİ POKÉMON’LAR SARDI
POKEMON DEDEKTİF PIKACHU/POKEMON DETECTIVE PIKACHU
IMDB: 7.7 METACRITIC: 5 HÜRRİYET: 2
Yönetmen: Rob Letterman
Oyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse
2019-JAPONYA, ABD-104’
AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
İLK BAKIŞTA: 90’ların popüler oyun ve anime serisi Pokémon’un canlı filmi de oldu sonunda! “Shark Tale / Köpekbalığı Hikâyesi” ile tanıdığımız Rob Letterman’ın yönettiği filmde, Pokémon karakteri Pikachu’ya Ryan Reynolds sesiyle hayat veriyor.
NE ANLATIYOR: Tim, dedektif olan babası ortadan kaybolunca neler olduğunu öğrenmek üzere harekete geçer. Ona bu macerada babasının eski Pokemon ortağı Pikachu yardım edecektir.
SON KARAR: Pokémon hayranlığını kaybetmemişlerin ilgisini çekecektir ama senaryonun pek de yetişkin dünyasına göre yazılmadığını söyleyelim.
EVİNİZ İTİNAYLA TEMİZLENİR
TEMİZLİKÇİ/THE CLEANING LADY
IMDB: 5.9 HÜRRİYET: 1
Yönetmen: Jon Knautz
Oyuncular: Alexis Kendra, Stelio Savante, Rachel Alig
2018-ABD-90’
KORKU, GERİLİM
İLK BAKIŞTA: Kanadalı korku filmci Jon Knautz, iki yıl önce çektiği kısa filminin uzatılmış versiyonu olan filminin senaryosunu başrol oyuncusu Alexis Kendra ile birlikte yazmış.
NE ANLATIYOR: Yalnız yaşayan güzellik uzmanı Alice, oturmakta olduğu sitede temizlikçilik yapan Shelly’yi haftada iki gün kendi evine de temizliğe almaya başlar. Shelly’nin yüzü bir kaza sonucu yanmıştır. Bu gizemli kadın sadece eve değil Alice’in hayatına da girer.
SON KARAR: Benzerlerini sıklıkla gördüğümüz bir gerilim hikâyesi daha.
YUVAYA DÖNMEK
YUVA
Yönetmen: Emre Yeksan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel
2018-İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, POLONYA-113’
MACERA, DRAM, BİLİMKURGU
İLK BAKIŞTA: Geçen yıl çektiği “Körfez” ile tanıdığımız Emre Yeksan’ın ikinci filmi, geçtiğimiz ay İstanbul Film Festivali’nde başrol oyuncusu Kutay Sandıkçı’ya erkek oyuncu dalında ödül getirdi.
NE ANLATIYOR: Ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da bu sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının ilginç hikâyesini…
SON KARAR: Yeksan’ın imgelerle dolu şiirsel hikayesi ve görsel dünyayı kurma becerisi dikkat çekici. Yeni Türkiye sinemasını takip edenler kaçırmasın.
BUNLAR DA VAR
KULYAS: LANETİN BEDELİ
Yönetmen: Yunus Şevik/2019, TÜRKİYE, KORKU
* Kulyas cinleri insanlar tarafından hapsedilmiştir. Nefsine yenik düşen bir insan tarafından serbest bırakıldıklarında bu cinler tüm öfkeleriyle intikal almaya başlarlar.
SERSERİLER
Yönetmen: Ulaş Bahadır/2019, TÜRKİYE, DRAM
* Fuat ve Bülent sıkı iki dosttur. Fuat düzenli bir hayatı, ailesi, yaşantısı olmadan büyümüş kendi çapında illegal işler yapan birisidir. Bülent eski polistir. Bir rüşvet operasyonundan yakalanmış meslekten ihraç edilmiştir.
SİHİRLİ OYUNCAKLAR/TEA PETS
* Yönetmen: Gary Wang / 2017, ÇİN, ANİMASYON
Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengini değişen sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak, Nathan oyuncak ustası tarafından yapılsa da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez.