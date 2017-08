Aşk ve dostluk üzerine her şey

Bu haftanın sürprizi yine klasiklerden geliyor. Pedro Almodóvar’ın Oscarlı başyapıtı “Annem Hakkında Her Şey”, duygusal ve ilham veren hikâyesiyle haftanın en iyi seçeneği. Noomi Rapace’li bilimkurgu “Yedinci Hayat”, Bruce Willis’li aksiyon “İlk Kurşun”, vasat korku filmi “İçerdeki Şeytan” ve serinin dördüncü filmiyle “Siccin 4”, haftanın diğer seçenekleri...

Annem Hakkında Her Şey

(All About My Mother)

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz

1998-İSPANYA FRANSA-97'

Başka Sinema, bizi klasiklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu haftanın sürprizi ise, gittikçe kötü filmler yapmasına alıştığımız Pedro Almodóvar’ın filmografisinin en iyilerinden “Annem Hakkında Her Şey”. 2000 yılında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar dahil 60’a yakın ödülle taçlandırılan film, 17 yaşındaki oğlunu doğum gününde kaybeden Manuela’nın, Barcelona’ya gidip oğlunun babasını aramaya başlaması ve bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor. Haftanın en iyi seçeneği…

PAZARTESİ’YE NE OLDU?

Yedinci Hayat

(What Happened to Monday)

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close

2017-ABD-97’/BİLİMKURGU, GERİLİM

“Dead Snow” serisiyle dikkatleri çekip en son “Hansel & Gretel: Witch Hunters” ile Hollywood’a kapak atan Norveçli yönetmen Tommy Wirkola, sektörden artık ciddiyet bekliyor göründüğü yeni filmi “Yedinci Hayat”ta, nüfus artışına karşı tek çocuk yapma zorunluluğunun getirildiği bir gelecek kuruyor. Glenn Close’un cuk diye oturduğu acımasız hükümet sorumlusu Nicolette Cayman tarafından yönetilen bu sistemin bir açığı orta çıkıyor tabii: Willem Dafoe’nun yıllar boyunca sır gibi saklayıp koruduğu, isimleri haftanın yedi gününden biri olan yediz kızları… Noomi Rapace’in kardeşlerin yedisini birden canlandırdığı bu bilimkurgu, aksiyona o kadar çok zaman ayırıyor ki, başında iklim değişikliği, nüfus artışı ve yoksul bir dünya geleceğine dair kurduğu eleştirileri unutuveriyor. Bu da “Yedinci Hayat”ı sıradan bir eğlence olmaktan öteye götüremiyor.

OĞLUM OLMADAN ASLA

İlk Kurşun

(First Kill)

Yönetmen: Steven C. Miller

Oyuncular: Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton

2017-ABD-97'/AKSİYON, GERİLİM



Bruce Willis ve Hayden Christensen’in baba oğulu canlandırdığı film, bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir adamın hikâyesini anlatıyor.

O ÇOCUK BENİM!

İçerdeki Şeytan

(Inside)

Yönetmen: Miguel Angel Vivas

Oyuncular: Rachel Nichols, Laura Harring, Andrea Tivadar

2016-ABD, İSPANYA-100’/GERİLİM

Hamileliğin üçüncü aşamasındaki bir kadın, doğmamış çocuğuna takıntılı yabancı bir kadın tarafından takip edilmektedir. Bu kadının saplantısı kadını zorlu günlerle karşı karşıya bırakacaktır. İspanyol yönetmen Miguel Ángel Vivas’ın yönettiği film, vasat bir gerilim.

IMAX’TE DİZİ ZAMANI

Inhumans

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: AIwan Rheon, Serinda Swan, Anson Mount

2017-ABD-97'/BİLİMKURGU, AKSİYON, GERİLİM



Televizyon dünyasının artan gücü sinemayı etkilemeye devam ediyor. Marvel’ın çizgi roman dünyasından beyazperdeye uyarlanan “Inhumans”, aslında bir televizyon dizisi ve biz de ilk iki bölümünü IMAX olarak izleyeceğiz. Daha önce anlatılmayan kraliyet ailesi ve gizemli kral Black Bolt’un hikayesini konu alan fantastik filmde, “Game of Thrones”un Ramsay Bolton’u Iwan Rheon başrolde.

SİCCİN BİTMİYOR

Siccin 4

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Mirza Metin, Yasemin Kurttekin, Sebahat Adalar

2017-TÜRKİYE-97'/KORKU



Geçmişte kalan hayatlarında çok zengin bir aile olan Yılmaz Ailesi, yaşadıkları içinden çıkılmaz maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet’in yanına taşınmak zorunda kalırlar. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız başına değildir. Siccin serisinin dördüncü filminde Alper Mestçi, bir kez daha kamera arkasında.

