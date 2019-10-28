Tehlikeli yolculuklar

KONTROLSÜZ uluslararası büyük güçlerin arasında savaşıp duruyoruz...
Ve dağlar kadar haklı olsak da dünya kamuoyuna derdimizi anlatamıyoruz...
Çünkü şartların eşit olmadığı tehlikeli bir yolculuğun içindeyiz.
Haklıdan yana değil, güçten yana taraf olunduğu günden beri dünyanın adaleti böyle işte...
*
Kırk yıl terör örgütü PKK’nın vahşetine sessiz kalan küresel güçlere haykırıp duruyoruz ama besleyen, büyütenin de haykırdıklarımız olduğu gerçeğini unutuyoruz...
PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin 30 kilometre güneye çekilmesini hüküm altına alan Soçi Mutabakatı’nın ardından, Trump her saniye farklı bir açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor...
Ve sürpriz operasyonlarıyla...
*
Birileri “Kürtleri bölgede yalnız bıraktığı” iddiasıyla Trump’ı suçluyor ama Evans şöyle diyor:
- Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak.
Ve akılları karıştıracak iddialarını sürdürüyor...
Ve diyor ki:
- ABD Başkanı’nın Kürt egemenliğini ve devletini tanımaya dair bir planı olduğuna inanıyorum.
*
Evans yazısında bunun tarihinin de aralık ayı olabileceğini belirterek diyor ki:
- Başkan Trump, “Mutlu Noeller” demeyi sever, dolayısıyla Kürtlere bir Noel hediyesi açıklarsa şaşmayın.
*
Evans, ABD’nin buna neden ihtiyaç duyduğu konusunda ise şu yorumda bulunuyor:
- İran sınırlarında yer alan, ABD’nin askeri gücüyle birleşen bağımsız bir Kürt devleti -yalnızca İran için değil, Amerika’ya tepeden bakan Irak hükümetine karşı da- şah mat olurdu.
Ve ekliyor:
- Başkan Trump’ın bağımsız bir Kürt devletini tanımadan önce Türkiye’ye istediklerini verdiğini düşünüyorum.
*
“Türkiye’ye kim ne vermiş ki?” sorusunu sormadan duramıyoruz..
Bu ülke tarih boyunca ne istemişse insanlık ve medeniyet için istemiş...
Kendi hayalini açıklayan İsrail, hem İran ve hem Irak’tan gelebilecek tehlikelere karşı bu projeyi uzun yıllardan beri istiyor.
Filistin’i bitirdi, sıra uzaktan kumandalı eş devlet kurmaya geldi.
Lakin, ABD Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği gibi böyle bir kâbusu oldubittiye getirdiğinde “büyük Ortadoğu projesi” ateş çemberi içinde kalacağını unutuyor...
Bu ihanet senaryolarına karşı dikkatli olmalıyız...
Ve oldubitti tehlikeli yolculuklardaki oyunlara da...
Tehlikeli yolculuklar
KONTROLSÜZ uluslararası büyük güçlerin arasında savaşıp duruyoruz...
Ve dağlar kadar haklı olsak da dünya kamuoyuna derdimizi anlatamıyoruz...
Çünkü şartların eşit olmadığı tehlikeli bir yolculuğun içindeyiz.
Haklıdan yana değil, güçten yana taraf olunduğu günden beri dünyanın adaleti böyle işte...
*
Kırk yıl terör örgütü PKK’nın vahşetine sessiz kalan küresel güçlere haykırıp duruyoruz ama besleyen, büyütenin de haykırdıklarımız olduğu gerçeğini unutuyoruz...
PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin 30 kilometre güneye çekilmesini hüküm altına alan Soçi Mutabakatı’nın ardından, Trump her saniye farklı bir açıklamasıyla gündem olmaya devam ediyor...
Ve sürpriz operasyonlarıyla...
*
Birileri “Kürtleri bölgede yalnız bıraktığı” iddiasıyla Trump’ı suçluyor ama Evans şöyle diyor:
- Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak.
Ve akılları karıştıracak iddialarını sürdürüyor...
Ve diyor ki:
- ABD Başkanı’nın Kürt egemenliğini ve devletini tanımaya dair bir planı olduğuna inanıyorum.
*
Evans yazısında bunun tarihinin de aralık ayı olabileceğini belirterek diyor ki:
- Başkan Trump, “Mutlu Noeller” demeyi sever, dolayısıyla Kürtlere bir Noel hediyesi açıklarsa şaşmayın.
*
Evans, ABD’nin buna neden ihtiyaç duyduğu konusunda ise şu yorumda bulunuyor:
- İran sınırlarında yer alan, ABD’nin askeri gücüyle birleşen bağımsız bir Kürt devleti -yalnızca İran için değil, Amerika’ya tepeden bakan Irak hükümetine karşı da- şah mat olurdu.
Ve ekliyor:
- Başkan Trump’ın bağımsız bir Kürt devletini tanımadan önce Türkiye’ye istediklerini verdiğini düşünüyorum.
*
“Türkiye’ye kim ne vermiş ki?” sorusunu sormadan duramıyoruz..
Bu ülke tarih boyunca ne istemişse insanlık ve medeniyet için istemiş...
Kendi hayalini açıklayan İsrail, hem İran ve hem Irak’tan gelebilecek tehlikelere karşı bu projeyi uzun yıllardan beri istiyor.
Filistin’i bitirdi, sıra uzaktan kumandalı eş devlet kurmaya geldi.
Lakin, ABD Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği gibi böyle bir kâbusu oldubittiye getirdiğinde “büyük Ortadoğu projesi” ateş çemberi içinde kalacağını unutuyor...
Bu ihanet senaryolarına karşı dikkatli olmalıyız...
Ve oldubitti tehlikeli yolculuklardaki oyunlara da...