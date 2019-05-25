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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Riyakâr ilişkiler

25 Mayıs 2019

ABD, S-400 bahanesiyle Türkiye’yi köşeye sıkıştırma gayretinde... 

Ve yıllardan beri bize...

- Eksen kayması,

- Makas değişikliği,

- Yeni dünya düzeni

- Küresel çıkarlar diyerek uydurulan gerekçelerle dünya kamuoyunu aleyhimize kışkırtıyor...

Siyasi tarihsel ortak geçmişimiz politik çıkarlarıyla çatıştığı günden beri ABD kendine gerekçeler bularak yeni müttefikleriyle meseleyi aleyhimize köpürtüp duruyor...

*

Dünya ile kavgası bitmeyen ABD’ye bağırıp çağırıyor herkes ama kimse hesap soramıyor.

Çünkü şartlar eşit değil.

Eşit olmayan her yerde güçlü kural koyuyor ve dediği oluyor...

*

Yeryüzünün belki de en büyük masalı imiş barış ve dostluk.

Yeni bir dünya yok.

Ve yeni bir insan...

Tek farkı yeni doğan, büyüyen ve ölen insanlar var...

Yalanla gerçek arasına sıkışan kalabalıklar arafta gerçeği arıyor.

Tek yüzlü dünya yok...

Ve tek yüzlü insan...

*

Kızıl bir gökyüzü...

Ve kanla boyanmış yeryüzündeki savaşların eşiğindeki huzursuz bir dünya...

“Yola çıktıklarını” ekonomik, siyasi ve gizli ilişkiler üçgeninde “yolda bulduklarına” değişenlerin hallerini izlemekle yetiniyoruz...

Riyakâr ilişkilerin zehirli ağına düşerek çırpınanlar var...

Ve nefretlerini sanatlaştıranların dünyasında ise...

- Aşka,

- Yiğitliğe,

- Dürüstlüğe,

Dostluğa,

- Kardeşliğe,

- Ve barış hayallerine asla yer yok...

Lord Palmerston’ın “İngilterenin ebedi dostları ve ebedi düşmanları yoktur, çıkarları vardır” sözündeki gerçeklikle tanışıyoruz.

*

Zehirli sarmaşıklar gibi duvarlara tutunarak yaşayanlara her geçen birileri daha ekleniyor...

Birileri felaket rüzgârları estiriyor.

Ve birileri de kriz senaryoları...

Türkiye ve ABD arasında S-400 tartışması Prof. Dr. Sencer İmer’in kâbus dolu iddialarıyla gündeme geliyor...

Prof. İmer demiş ki:

- Türkiye bir işgalle karşı karşıyadır!

*

Prof. Dr. Sencer İmer:

- Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiyeye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor.

- Türkiye bir güvenlik tehdidi altındadır.

*

Bir aydının sorumluluğu mudur?

Yoksa sorumsuzluğu mu?

Bilmiyoruz ama riyakâr ilişkilerin zehirli sarmaşıklarıyla her geçen gün biraz daha direncimiz kırılıyor ve umutsuzluk bulutlarıyla zehirleniyoruz...

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