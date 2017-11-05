Yaşlandıran 7 gıda

Macchiato ve latte: Bir orta boy tarçınlı karamelli latte ile güne başlamak kulağa hoş geliyor değil mi? İçindeki 40 gram şekeri öğrenince bu fikri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Alışkanlığınız, İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) oluşumuna yol açabilir. Bu da gençlikle bağlantılı kolajen ve elastin lifleri gibi proteinlerle çapraz bağlar yaparak hasara yol açabilir.





Kırmızı et: Yüksek yağlı hayvansal ürünler, zararlı AGE kaynağıdır ve aynı şeker gibi enflamasyon ile oksidatif strese yol açabilir. Biftek en yüksek diyet AGE miktarıyla diğer protein türlerini geçer. Limon, sirke gibi asidik çözeltilerle eti pişirmeden önce marine etmek, buhar veya haşlama gibi yöntemler kullanmak, pişirme süresini azaltmak oluşan AGE miktarını azaltır.

Çorba ve soslar: Bir ürünün tadının şekerli olmaması, almadan önce etiketine bakmayacağınız anlamına gelmiyor. Bazı ürünler bir avuç çikolatadan bile fazla şeker içeriyor olabilir.

Paketli gıdalar: Kraker, cips ve bisküvi gibi ürünlerde kullanılan margarin, yağ ve peynirler ve sonra bu ürünlerin kuru ısı sterilizasyon sürecinden geçmesi de aşırı miktarda AGE oluşumuna sebep oluyor. Trans yağ, yüksek şeker, kolesterol ve tuz zarardan başka bir şey değil.

Alkol: Alkol vücudumuzda işlendiğinde çeşitli yerlerde reaktis oksijen türleri yani serbest radikal üretimi artış gösterir. Bu da cildimizde oksidatif hasara yol açabilir. Ne yazık ki ciltte daha az antioksidan olması da cildin UV ışınlarına karşı daha az koruma sağlaması anlamına gelir. Güneş yanığı ise cildin erken yaşlanması demektir.

Tereyağı ve margarin: Margarin gibi yağlar diğer besin gruplarına oranla daha fazla AGE içerir.

Kızarmış yiyecekler: Trans yağ nedeniyle hayalini kurduğunuz parlayan cilt için büyük bir engeldir. Yüksek miktarda trans yağ, kronik enflamatuar süreçleri ve kızarmış yiyeceklerden kaynaklanan osidatif hasarı tetikler.

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