Köpeklerde kalp sorunları

Kalp yetmezliği köpeklerin yaklaşık yüzde 10’unda görülebilen ciddi bir hastalıktır. Hastalıkla karşılaşılma riski yaşa bağlı olarak yükselmektedir. Yaşlı hayvanlarda kalp yetmezliği sorunu yüzde 75’lere kadar çıkabilmektedir.
Kalbin normal seyrinde çalışmaması ve buna neden olan hastalıklar genel olarak kalp yetmezliği olarak tanımlanır. Kalp yetmezliği kalıtsal olarak da görülebilir ancak kalp hastalığı ile doğan yavru oranı oldukça düşüktür. Kalıtsal kalp hastalıklarının en önemlilerinden biri sol karıncık ile aort arasındaki kapağın daralması anlamına gelen subaortik stenosis hastalığıdır. Bölgede oluşan baskıya karşı karıncık daha çok pompalama yapmaya uğraşır bu durum zamanla karıncığın kalınlaşmasına ve işlevini yerine getirememesine neden olur. Pulmonik stenosis doğuştan gelen sağ karıncık ile pulmoner damarlar arasında bir daralmanın söz konusu olduğu bir hastalıktır. İlerleme seyri yavaştır hafif bir hastalıkla doğan köpeğin yaşamsal fonksiyonlarını doğrudan etkilemez. Patent duktus arteriosus (PDA) köpeklerde sıklıkla görülebilen ciddi bir kalp hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde yaşam süresi birkaç yılı geçmez. Yavru anne karnındayken aort ile pulmoner damarı birbirine bağlayan ve kanın akciğer çevresine akmasını sağlayan bir sistem şekillenir. Ductus arteriosus olarak adlandırılan bu yapının doğumla birlikte kapanması gerekir. Kapanmadığında PDA şekillenir.
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Kalp yetmezliği yaşayan köpeklerin çoğunluğu hastalığa sonradan yakalanır. Mitral regurgitation (MR); kalbin sol atriyum ile sol karıncığı arasında kalan kapağının bir bozukluğudur. Kapakta bir sızıntı varsa, sol karıncık kalbe akan kanı kompanse etmek için daha çok pompalama yapar. Sol karıncık büyük ve akciğerlerle sıvı birikir.
Dilate kardiyomiyopatiler (DCM); kalp kaslarındaki bozukluk nedeniyle kalbin kasılıp kan pompalamayı engellemesidir. Sinsice ilerler, belirti vermeye başladığında hastalığın seyri ilerlemiş demektir. Hızlı ve zorlu soluma, öksürük, aritmi ve karın şişkinliği başlıca belirtileridir.
Kalp kurdu (Drofilariasis); taşıyıcı sivrisineğin ısırıp bıraktığı larvalar vücuda girer. Akciğerlere ulaştığında kurtçuk haline gelmişlerdir. Akciğer dokusuna, erişkinleri kalp boşluğuna yerleşerek burada tahribata neden olurlar. Kronik öksürük şekillenir. Akciğer basıncı sağ karıncığın kanı yeterince pompalayamamasına neden olur ve karında sıvı birikmeye başlar.
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Miyokardial infarktüsler; genellikle yaşam şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaşlılık, dengesiz beslenme ya da kalbi etkileyecek diğer hastalıklara bağlı olarak ana arterlerde yapısal bozukluklar şekillenir. İştahsızlık ve zayıflama, çabuk yorulma, halsizlik, solunum sorunları, mukozalarda renk bozuklukları, düzensiz nabız, karında su toplanması gibi belirtiler verir. Kalp hastalıkları ciddiye alınması ve mutlaka uzmanıyla yola devam edilmesi gereken hastalıklardır. İhmal edildiğinde ölümcül sonuçlara neden olabilir. Sağlıkla kalın...
Köpeklerde kalp sorunları
Kalp yetmezliği köpeklerin yaklaşık yüzde 10’unda görülebilen ciddi bir hastalıktır. Hastalıkla karşılaşılma riski yaşa bağlı olarak yükselmektedir. Yaşlı hayvanlarda kalp yetmezliği sorunu yüzde 75’lere kadar çıkabilmektedir.
Kalbin normal seyrinde çalışmaması ve buna neden olan hastalıklar genel olarak kalp yetmezliği olarak tanımlanır. Kalp yetmezliği kalıtsal olarak da görülebilir ancak kalp hastalığı ile doğan yavru oranı oldukça düşüktür. Kalıtsal kalp hastalıklarının en önemlilerinden biri sol karıncık ile aort arasındaki kapağın daralması anlamına gelen subaortik stenosis hastalığıdır. Bölgede oluşan baskıya karşı karıncık daha çok pompalama yapmaya uğraşır bu durum zamanla karıncığın kalınlaşmasına ve işlevini yerine getirememesine neden olur. Pulmonik stenosis doğuştan gelen sağ karıncık ile pulmoner damarlar arasında bir daralmanın söz konusu olduğu bir hastalıktır. İlerleme seyri yavaştır hafif bir hastalıkla doğan köpeğin yaşamsal fonksiyonlarını doğrudan etkilemez. Patent duktus arteriosus (PDA) köpeklerde sıklıkla görülebilen ciddi bir kalp hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde yaşam süresi birkaç yılı geçmez. Yavru anne karnındayken aort ile pulmoner damarı birbirine bağlayan ve kanın akciğer çevresine akmasını sağlayan bir sistem şekillenir. Ductus arteriosus olarak adlandırılan bu yapının doğumla birlikte kapanması gerekir. Kapanmadığında PDA şekillenir.
*
Kalp yetmezliği yaşayan köpeklerin çoğunluğu hastalığa sonradan yakalanır. Mitral regurgitation (MR); kalbin sol atriyum ile sol karıncığı arasında kalan kapağının bir bozukluğudur. Kapakta bir sızıntı varsa, sol karıncık kalbe akan kanı kompanse etmek için daha çok pompalama yapar. Sol karıncık büyük ve akciğerlerle sıvı birikir.
Dilate kardiyomiyopatiler (DCM); kalp kaslarındaki bozukluk nedeniyle kalbin kasılıp kan pompalamayı engellemesidir. Sinsice ilerler, belirti vermeye başladığında hastalığın seyri ilerlemiş demektir. Hızlı ve zorlu soluma, öksürük, aritmi ve karın şişkinliği başlıca belirtileridir.
Kalp kurdu (Drofilariasis); taşıyıcı sivrisineğin ısırıp bıraktığı larvalar vücuda girer. Akciğerlere ulaştığında kurtçuk haline gelmişlerdir. Akciğer dokusuna, erişkinleri kalp boşluğuna yerleşerek burada tahribata neden olurlar. Kronik öksürük şekillenir. Akciğer basıncı sağ karıncığın kanı yeterince pompalayamamasına neden olur ve karında sıvı birikmeye başlar.
*
Miyokardial infarktüsler; genellikle yaşam şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaşlılık, dengesiz beslenme ya da kalbi etkileyecek diğer hastalıklara bağlı olarak ana arterlerde yapısal bozukluklar şekillenir. İştahsızlık ve zayıflama, çabuk yorulma, halsizlik, solunum sorunları, mukozalarda renk bozuklukları, düzensiz nabız, karında su toplanması gibi belirtiler verir. Kalp hastalıkları ciddiye alınması ve mutlaka uzmanıyla yola devam edilmesi gereken hastalıklardır. İhmal edildiğinde ölümcül sonuçlara neden olabilir. Sağlıkla kalın...