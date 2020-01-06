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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Evcil hayvanlarda sindirim sorunları

6 Ocak 2020

Evcil hayvanlarda sindirim problemleri sıklıkla görülür. İshal, kusma, kabızlık, ağız köpürmesi, idrarda değişiklikler, gaz salınımı ile kendini gösteren sindirim problemlerinin çoğunluğu beslenme kaynaklıdır.

Bayat ve bozuk gıdaların tüketimi, yağlı ve baharatlı ev yemeklerinin yenmesi, inek sütü tüketimi, aşırı yaş mama tüketimi sindirim problemlerine yol açan hataların başında gelir.
Tüm bunların yanı sıra her şeyi ağzına almaya, kemirmeye meraklı evcil hayvanlar çiçek, kumaş, iplik gibi evde bulunabilecek maddelerden de etkilenebilir.
Kumaş ya da iplikteki boya anında zehirlenme benzeri belirtilere neden olurken, salonlarımızı süsleyen yeşil bitkiler de benzer şikayetler ortaya çıkarır.
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Besin kaynaklı sindirim problemlerinde tedavi kolaydır; iyileşme çabuk sağlanır.
Prebiyotikli yem katkı ürünlerinin kullanımı da fayda sağlar. Tüm bunların yanında hastalık sorumlusunu ortadan kaldırmak da önemlidir. Mamayı taze olduğuna inanılan yerden satın almak, ev yemekleri yedirmemek, sütten uzak tutmak, yaş mamaları temel beslenmesinin yüzde 20’sini aşmayacak biçimde vermek, sokaktaki yiyeceklerden yemesini engellemek önemlidir.
Yavru hayvanlar özellikle de köpekler bazen doyduklarını anlamadan yemeğe devam ederler. Bunun sonucunda da mide rahatsız olur, yenilenleri kusarak atar. Böyle bir gözleminiz varsa mamayı ölçülü vermek yerinde olacaktır.

KAPIYI KAPALI TUTUN

Çiçeklerin bulunduğu odanın kapısını kapalı tutmak olası bir kazayı önlemenin en kolay yoludur. Sürekli kemirmeye taktığı ip ya da kumaş parçasını kaldırmak, yutabileceği küçüklükteki eşyaları ortada bırakmamak yerinde olacaktır.
Deterjanlar, deterjanlı sular, giderlerde biriken sular, klozet evcil hayvanın uzak tutulması gerekenler arasındadır.
Sağlıkla kalın...

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