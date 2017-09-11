Golcülerin diyaloğu

Bir de bunun üzerine televizyon ekranından bile net şekilde “ne kadar kabak” olduğu anlaşılan zemini ekleyin... Yorumlarda biraz insaflı olmak gerektiğini baştan vurgulamış olalım böylece... İstim üzerindeyken milli takım kamplarına dağılan ekibin dönüşünün nasıl olacağı merak ediliyordu. Rakip, Nasri gibi bazılarını sakatlık gibi nedenlerle kullanamasa da kadrosuna yıldızlar ve hatta Eto’o gibi bir “süper star” katmış olan Antalyaspor.

GERİYE KOŞUNCA

Henüz ligde galibiyet alamamış olan kırmızı beyazlılar bu maçı bir çıkış maçı olarak gördüklerini başlama düdüğü ile gösterdiler.

Galatasaray’ın pres yapmasına, oyunu kendi sahasına yıkmasına izin vermeyeceğini gösterdi Antalyaspor. Oyunu ileri değil de geriye koşarak oynamak zorunda kalan Galatasaray topu hücum bölgesine aktarmayı başaramadı. Ta ki Maicon-Belhanda-Rodriguez-Gomis üzerinden gelişen atakla golü bulana kadar... Gomis, kaleyi gören birinci sınıf golcü olduğunu bir daha kanıtladı. 34’üncü dakikada formda golcüsüyle öne geçen Galatasaray daha sonra skoru geliştirmek yerine önceliğini rakibi karşılamaya tanıdı.

ÇOK HIRPALANDI

Kapandıkça hırpalanan Galatasaray 82’inci dakikaya kadar dayanabildi. Hani Gomis’e ‘birinci sınıf golcü’ demiştik ya; pardon ama Antalyaspor’da da bir efsane var. Eto’o da elbette sözünü söyledi.

Galatasaray golü nasıl yedi peki? Doğru bildiniz! Yan top! Kalan sürede kıpırdanmaya çalışsa da, son saniyelerde “tehlikeli olabilecek yerlerden” duran top şansları yakalasa da başarılı olamadı Galatasaraylı oyuncular.

Bu maçta beliren problemlerinin kalıcı olup olmadığını önümüzdeki maçlarda öğreniriz...