Bunu tavşan yapmış olamaz (!)

Haber dün medya organlarına “Deprem anıtına boyalı saldırı” başlığıyla yansıdı.

Ah bizim o yumuşacık hafızamız...

Ah bizim şoka dayanıklı unutkan bünyemiz...

“Vah be! Yuh be! Ne ayıp” diyerek okudu bu haberi de...

Oysa 2016’da da benzer bir haber okumuştuk, arşiv ortada...

Oysa 2015’te de benzer bir haber okumuştuk, arşiv ortada.

SENEYE YİNE TEMİZLERİZ

Yalova’daki deprem anıtının “sprey boya marifetiyle” türlü türlü zırvalıklar yazılan yüzeyinin anma törenlerine kadar temizleneceği haberini seneye de okuyacağıma bir şekilde eminim...

Resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti o büyük felakette.

Sadece Yalova’da 2 bin 504 canımız gitti...

O mermer bloklarda isimleri yazıyor...

Her ismin yanında minik delikler açılmış; sevdikleri uğradıkça bir çiçek iliştiriyor...

Ve acıya duyarsızlaşmış, ölüye saygısı olmayan geri zekâlılar temel harcını hüznümüzle kardığımız anıtın üzerinde şöyle şeyler yazıyor:

“Bilmem kim bilmem kimi seviyor...”

Affedersiniz, insan olanın “Sen sevme ulan!” diyesi geliyor...

“Milli ve manevi değerlere” övgü pompalamakta üstümüze yok ama önünde sadece sessizce, saygıyla, sevgiyle, acıyla eğilmek gereken bir anıtı temizleyip temizleyip yine boyayan nesiller yetişiyor sadece...

18 yıl sonra vardığımız yer budur işte...

Yaşadığı felaketten ders çıkartamayan, 18 yılda depreme karşı bilinçlenme, önlem alma yolunda bir arpa boyu yol alamayan, deprem sonrası toplanma alanlarına bina dikmekten zerre miskal utanmayan, hüzünlü bir anıtı her yıl temizleyen, her yıl boyayan bir toplum işte...

Vardığımız yer budur işte...

Ruhu bu denli boşalmış, koflaşmış tipler insan olabilir mi?

Yaşanan büyük acıya bu denli saygısız bireyler (de) yetiştiren bir toplum sağlıklı olabilir mi?

TAVŞANI KARIŞTIRMASAYDINIZ BARİ

Bir geri zekâlı kocaman harflerle “Tavşan” yazmış anıtın üstüne.

Kusura bakma tavşan kardeş; senin de adını karıştırmışlar bu rezil işe...

Senin yapmadığını/yapmayacağını/yapamayacağını biliyoruz bu alçaklığı tatlı, uzun kulaklı kardeşim...

Bunu yapan “insan” da olamayacağına göre...

Acaba nedir?

Ne tür bir mahluktur bu?

Yazıklar olsun be!..

Yazıklar olsun...