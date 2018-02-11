Zubizu’yu yurtdışına açıyor

DOĞUŞ Grubu, yeme-içme alanında uluslararası birçok markayı Türkiye’ye getirip, yurtiçindeki markaları da uluslararası arenaya taşıyarak önemli adımlar atıyor. Doğuş’un yeni vizyonunda tabii ki Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in büyük payı var. Yeni trendlerin peşinde olan Şahenk, yeni ekonomiyi de yakından izliyor. Yeni ekonominin en temel unsuru büyük veriyi doğru analiz etmek, yatırımlara adapte etmek. Bunun için en önemli mecra da internet üzerinden paylaşım platformları. Doğuş Müşteri Sistemleri bir süredir bu tür platformlar kuruyor. Zubizu da bunlardan biri.

345 BİN TL’LİK HARCAMA

Adını 1962’de Sophia Loren gibi ünlü şarkıcıların söylediği bir şarkıdan alan Zubizu, bir mobil uygulama. Bir alışveriş ve sadakat programı. Markalarda anında indirim, şehirdeki konser ve etkinliklere kolay erişim, restoranlarda rezervasyon önceliği gibi imkanlar sağlıyor. 2016 yılında başlayan macerasında ikinci yılı dolduran Zubizu, başarılı oldu mu? Bu sorunun yanıtını Doğuş Müşteri Sistemleri CEO’su Hakan Kaplan’a sordum. Önce rakamları verdi. Zubizu’nun cirosu 700 milyon dolara, üye sayısı ise 2.5 milyona ulaşmış. Kaplan, müşteriye yaratılan indirim miktarının ise 150 milyon TL’yi geçtiğini söylüyor. Zubizu, B ve A gelir grubunu hedeflemiş. Kaplan, işe başlarken üst gelir grubundaki patronların, iş dünyası temsilcilerinin indirim içeren bu uygulamayı kullanıp kullanmayacakları konusunda kaygılar taşıdıklarını söylüyor. “Şimdi ise şirket patronları telefondaki uygulamalarını gururla çıkarıyorlar. Kategoriler var. Black, platin, klasik olarak. Yılda 30 bin TL harcayan black kategoride oluyor.” Bugüne kadar bir seferde en yüksek harcamayı black statü sahibi bir işadamı 345 bin TL ile yapmış.

1 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Kaplan, “Amacımız tarzı olan bir marka yaratmaktı. Bu bir yaşam tarzı uygulaması. Üyeleri ilgi duyduğu alanlara göre bir araya getiriyoruz. Organizasyonlar, mesela sanat buluşmaları yapıyoruz” diyor. Audi gibi otomobil markalarından sonra bir market ve elektro market zinciri ve Vestel ve Arçelik gibi beyaz eşya markaları ile çalışacaklarını söylüyor. Bankalardan, yatırım şirketlerinden işbirliği teklifleri geldiğini söyleyen Kaplan, 2018’de 3 milyon üye, 2019’da ise 1 milyar dolar ciro hedeflediklerini anlatarak, “En zoru prestijli bir marka yaratmaktı. Bunu başardık. İkinci faza geçiyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın başka yerlerinde veri odaklı pazarlama şirketi olarak ‘benchmark’ olmak istiyoruz. Yurtdışında Körfez bölgesinden görüşmelerimiz var” diyor.

AÇIK ARTIRMAYLA SURVIVOR

SEVDİĞİNİZ bir dizi de rol almak istiyor musunuz? Ya da çok başarılı bir işadamı ile mesela maç izlemek, ya da sohbet etmek… Survivor’a mı katılmak derdiniz... Artık bunlar hayal değil. SensinO sitesine girin açılmış bir açık arttırmaya katılın ya da önerin. Kazanırsanız gerçek...

Bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için dört girişimci yola çıktı. Metin Şen’in başını çektiği fikir sahipliğini Burç Avcı’nın yaptığı, Murat Zorlu, Ömer Avşar, İsmail Oygur’un da ortak olarak katıldığı SensinO projesi aynı zamanda yeni nesil bir sosyal sorumluluk projesi.

Yurtdışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde Charitybuzz, Omaze, Prizeo gibi projeleri örnek alan girişim şöyle çalışacak: “SensinO da etkinlikleri açık artırma usulü ile satışa sunacak. Her bir etkinlikten elde edilen gelirin yüzde 20’lik kısmını hizmet bedeli olarak alacak. Yüzde 80’i ise etkinlik sahibi ünlüye veya tercih ettiği bir sivil toplum örgütüne yatırılacak.”

İlginç projenin sahipleri önceki gün Metin Şen’in Akmerkez’deki Serafina restoranında buluştu ve neler yapacaklarını anlattı.

SensinO uygulamasında son derece ilginç etkinlikler olacak. Örneğin ilk etkinliklerden biri Ali Şen ve Faruk Süren ile sohbet. Açık arttırmayı 7 bin lira ile kazanan bir şanslı Hüsnü Özyeğinle Beşiktaş maçını izlemiş oluyor. Survivor’a gidiş için ise şu ana kadar açık arttırmada 38 bin TL’ye çıkılmış.

Girişimciler ortadoğuya açılmak istiyor. Hedef 10 milyon dolarlık büyüklük.

Bunun için Arapça versiyonu bile yapılmış. Bakalım SensinO nereye kadar büyüyecek.

ANKARALI CADDEDEN KAÇIYOR ALIŞVERİŞ MERKEZİNE GİRİYOR

Türkiye modern anlamda ilk alışveriş merkezi ile 1988 yılında İstanbul Bakırköy’de Galleria Alışveriş Merkezi ile tanıştı. 2000’li yıllardan sonra ise yaşanan AVM furyası ile bugün sayı 393. Bu AVM’lerin 111’i İstanbul’da, 39’u da Ankara’da, 243’ü ise Anadolu’nun çeşitli kentlerinde. Halen inşaatı süren 45 alışveriş merkezinden 6 tanesi Ankara’da. Her ne kadar tepki duysak da artık alışveriş merkezleri hayatımızın bir parçası. Jones Lang Lasalle (JLL) gayrimenkul üzerine uzmanlaşmış bir firma. Çeşitli araştırmalar yapıyorlar. JLL Türkiye olarak Ankara Perakende Raporu hazırlamışlar. Türkiye’de kişi başı satın alma gücü 2016 yılı için ortalama 5 bin 829 Euro. İstanbul’da bu rakam 8 bin 433. Ankara’da ise çok az bir farkla 8 bin 307 Euro. Yani Ankara satın alma gücü en yüksek ikinci il olmuş. Ankara AVM’ler için en uygun müşteri kitlesi Ankara’da bulunuyor.

Ankara’yı bilenler bilir. Ankara’nın bir de caddeleri vardır. Tunalı Hilmi, Arjantin, Sakarya, Yüksel ve Bahçeli Yedinci Cadde. Ancak bu caddeler uzun bir süredir kan kaybediyor.

Giyim markalarının AVM’lere kayması nedeniyle bu caddeler son yıllarda daha çok yeme-içme mekanları açısından ön plana çıkıyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Dora Şahintürk, Ankara’da alışveriş merkezi yatırımları açısından doyuma ulaştığını söylüyor.

Ziyaretçi sayısı açısından Ankara İstanbul’u geçmiş. Aylık ortalama 776 bin ziyaretçi alırken İstanbul’da 600 bin. Ankaralılar AVM’lerde İstanbul’dan iki kat daha fazla zaman geçiriyor. Ankaralı için alışveriş merkezleri ürün alıp çıktığı bir alan değil sosyalleşme alanı olmuş.