TÜSİAD’dan Almanya için stratejik eylem planı

ALMANYA’da seçmenler bugün sandık başında. Türkiye, bu seçimleri en yakın izleyen ülke oldu. Nedeni malum, Türkiye Almanya ilişkisinde ipler kopma noktasına geldi... Kısa bir anımsatma yaparsak, Almanya ile ilişkilerde gerginlik, Türkiye’de Anayasa’da yapılan değişiklik nedeniyle başladı. Almanya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre bu değişiklikler, Türkiye’yi imza attığı Kopenhag kriterlerinden uzaklaştırıyordu. Referandum sürecinde ise Almanya’da ve Hollanda’da bakanların konuşturulmaması, Alman gazetecilerin tutuklanması, Türkiye’de artan gazeteci tutuklamaları ve olağanüstü hal uygulaması, ilişkilerin gerilmesinde diğer önemli kırılma noktaları oldu. Almanya’nın seçim sürecinde olması da tartışmaların derinleşmesinde etkin rol oynadı. Ankara’da genel eğilim Almanya’da seçim süreci bittiğinde ilişkilerin düzeleceği yolunda. Ancak iş dünyası sorunun kısa zamanda normale döneceği konusunda kuşkulu.

OHAL BİTMEDEN ZOR!

Kemal Şahin, Türkiye’den Almanya’ya işçi olarak giden, yıllar içinde önemli bir işadamı olan bir isim. Almanları da çok yakından tanıyor. Bu gerilimli süreçte Almanya’da bakanlarla, işadamlarıyla görüştü. Ankara’ya da elinden geldiğince Almanya’nın bakışını yansıtmaya çalıştı. Şahin’e kriz seçimden sonra biter mi? diye sordum. Şunları söyledi: “Türkiye ilk aylarda Almanya’nın açıklamalarını hafife aldı. Seçim meselesi olarak yorumladı. Oysa Almanya’da tutuklamalar karşısında ciddi bir önyargı oluştu. Alman vatandaşı da yatırımcısı da tedirgin... Turizmde büyük kaybımız var. Yatırımcı da Türkiye’ye gelmiyor. Algı çok kötü! Toplantılar için salon bulunmuyor. Alman basının abartılı yansıtması da etkili oldu. Artık gazeteciler bırakılmadan, OHAL sona ermeden normal ilişkilere dönmek çok zor ama Türkiye’nin Avrupa istikametini kaybetmemesi lazım.”

EKİM AYINDA BULUŞACAK

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin üye olduğu TÜSİAD’ın Başkanı Erol Bilecik ise Türkiye ve Almanya ilişkilerinde son birkaç yıldır geriye gidiş yaşandığını söylüyor. İlişkilerdeki olumsuzluğun Avrupa Birliği ilişkilerini de etkilemeye başladığını hatırlatıyor.

İki ülkenin birbirinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ve bir uzlaşma dilinin yakalanması gerektiğini dile getiren Bilecik, “Siyasi gerginlikler dolayısıyla, Gümrük Birliği güncellemesi başta olmak üzere AB üyelik müzakerelerin beklemeye alınmaması gerekiyor” diyor.

İŞTE YOL HARİTASI

Bilecik, hazırlamakta oldukları stratejik yol haritasını şöyle özetliyor:

- Öncelikle iki ülke iş dünyasında sorun oluşturan en önemli 5 konuyu tespit ediyoruz ve çözümlerine yönelik öneriler dizisi üzerinde çalışıyoruz. Diyalog ortamını geliştirecek birtakım projeler üzerinde yoğunlaşıyoruz.

- Berlin’de kurduğumuz Türk ve Alman iş dünyası, akademisyen, sanat dünyası, düşünce kuruluşları ve siyasetçilerden oluşan düşünce kuruluşu Türkiye Değişim Kültürü Girişimi’ni daha etkin kullanacağız. Bu anlamda ekimde İstanbul’da bir toplantı düzenliyoruz.

- Almanya’daki muadil örgütümüz Alman Sanayiciler Federasyonu BDI ile istişare içindeyiz. Ekimde Alman firmalarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz.

- İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif bir gündem yaratabilmek için Endüstri 4.0 konusunu öne çıkarma düşüncesindeyiz.

Almanya 3 milyon Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke. Gerçekten vazgeçilmez. Görünen talepleri ise demokrasinin güçlenmesi... Çok zor mu?

YABANCI BASINDA BİENAL RÜZGÂRI

İSTANBUL geçen hafta 15’inci İstanbul Bienali açılışı, Contemporary İstanbul, Sabancı Müzesi’nde Ai Weiwei sergisi gibi çok önemli sanat etkinlikleriyle gündemdeydi... Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Borusan gibi önemli grupların organize ettiği etkinliklerin aynı günlere denk gelmesinin nedeni ise Türkiye’nin dünyadaki olumsuz imajının biraz da olsa değişmesine katkıda bulunmaktı.

Bu grupların davetiyle Türkiye’ye gelen yabancı galerilerin, basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği sanat olayları dünyaya yansıdı mı, nasıl yorumlandı, merak ettim. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Medya İlişkileri Direktörü Ayşe Bulutgil’le konuştum.

Bulutgil, İKSV’nin Koç Grubu sponsorluğunda düzenlediği 15’inci İstanbul Bienali’nin açılış haftasında yurtdışından 200’ün üzerinde yabancı basın mensubunun İstanbul’a gelerek sergileri gezdiğini söylüyor.

İstanbul Bienali ile ilgili sadece 12’sındaki açılışından bu yana 14 farklı ülkede 62 haber yayımlanmış. Bulutgil, haberlerin çıktığı mecralardan bazılarını şöyle sıralıyor: “The Guardian (İngiltere), Artsy (İngiltere), Art Agenda (ABD), Cultured Magazine (ABD), Art Ifeng (Çin), ZDF Aspekte (Almanya), Süddeutsche Zeitung (Almanya)” Önümüzdeki günlerde de haberlerin Financial Times (İngiltere), The New York Times (ABD) ve Le Monde (Fransa) yayımlanmasının beklendiğini ekliyor.

İMAJ İÇİN ÖNEMLİ

BULUTGİL’in linklerini gönderdiği yazılarda ise özellikle Alman basınında çıkan birkaç yazıda Türkiye’ye yönelik olumsuz algının devam ettiği görünüyor. İki ülke arasındaki gerginlik, sanatsal değerlendirmelerin yerine politik değerlendirmelerin öne çıkmasına neden olmuş. Ama haberlerin çoğunda İstanbul Bienali’nin başarısından övgüyle sözediliyor. Sanatı politikadan ayırmak zor... Ancak politik yazsalar da, bu değerlendirmeyi bir sanat etkinliği içinde yapmaları Türkiye’nin imajına yine de olumlu yansıyacak. Bence Türkiye’nin ve İstanbul’un değerini yeniden bulmasının yolu sanattan geçiyor.