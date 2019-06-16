THK balonları istiyor

Atatürk’ün havacılığın gelişmesi için kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), bugünlerde ilginç bir davanın tarafı. THK, sıcak balon işletmeciliği yapan bağlı kuruluşu Gökçen Havacılık’a ait balonların, kira akdi feshedilen Şeref Tur tarafından yasadışı yollarla gasp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
TÜRK Hava Kuru-mu (THK), Cumhuriyet’in ilanından tam 16 ay sonra, 1925’te Türkiye’de havacılık sanayiini geliştirme amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş önemli bir kurum.
Yıllar içinde bu görevini yerine getiremese de havacılık alanında epey uzmanlaştı. Bugün hava taksi işletmeciliği, pilot yetiştirme gibi havacılık faaliyetleri yürütüyor. Kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde ve doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları ve valiler bulunuyor.
Gelirlerini bağışlar ve yaptığı ticari faaliyetlerden sağlayan THK, 1986’da bir hava taksi işletmesi kuruyor. Adını Türkiye’nin ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen’den alan Gökçen Havacılık, Pamukkale ve Kapadokya’da balon işletmeciliği de yapıyor. 2018’de balonlarını müşteri temin etmesi için Şeref Tur Limited Şirketi’ne kiralayan THK’nın sorunları da işte böylece başlıyor. Dava ilginç...
2021’E KADAR UZATTI
THK yöneticilerinin anlattığına göre özetle şöyle:
- 2018 yılında Şeref Tur Organizasyon İnşaat Petrol Sağlık Film İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında bir yıl süreli sözleşme imzalanmış.
-THK’nın verdiği bilgiye göre bu sürede şirket konkordato ilan ediyor. THK da bir yıl sonra şirketin ödemeleri aksattığı ve mali durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle sözleşmenin uzatılmaması kararını alıyor.
-Ancak iddiaya göre kurum çalışanı Mustafa Çetinkaya’nın da desteği ile evrakta sahtecilik ve tahribat yapılarak sözleşme uzatılmış gibi sahte belge düzenleniyor.
-Kiralayan şirket yöneticilerinin bu belgelere dayanarak 2021’e kadar işletme hakkına sahip olduklarını iddia etmesi üzerine karşılıklı dava süreci başlıyor.
Açılan davalarda haklı bulunan THK bugün mahkeme kararlarına da dayanarak balonlarını istiyor. Ancak alamıyor.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
THK yöneticileri şirketi “haksız çıkar sağlamak isteyen örgütlü suç şebekesi” olarak nitelerken, üzerine basarak verdikleri mesaj şöyle: “Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan ve ülkemizin en önemli havacılık kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu ve bağlı işletmelerinin haksız çıkar sağlamak isteyen örgütlü suç şebekelerine karşı korunması başta İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olmak üzere tüm resmî kurumlarımızın hem görevi hem de manevi borcudur. Bu iddialarla alakalı yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına en kısa sürede kapsamlı bir suç duyurusunda da bulunulacaktır. İşlenen suçların vahameti, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek gerekli ivedi önlemlerin alınabilmesi için bir an önce harekete geçilmelidir.” THK’nın iddiaları ciddi. Sahte belgecilik, kaba kuvvet gibi yasadışı yollarla bir kamu kuruluşu olan THK’nın balonlarına el konuluyor. Yapanlar hangi güçle bunu yapabiliyorlar anlamak zor!
DORAK: 25 DEĞİL 7 ŞİRKET KİRALADIK
TÜRKİYE turizminin gözbebeklerinden Kapadokya’da turizm büyürken ciddi sorunlar da beraberinde geliyor. Bölgenin sembolü haline gelen balon uçuşlarıyla ilgili sıkıntıları ise geçen hafta bu köşede yazmıştım. Sıcak balon uçuşları konusunda yaşananları sert sözlerle anlatan turizmcilerin eleştirileri şöyleydi: “Bölgenin önemli turizmcilerinden Dorak Turizm bölgedeki balon uçuşu yapan şirketleri kiraladı, tekelleşme yaşanıyor. Rekabet Kurulu’nda inceleme sürüyor. Balon uçuşunda karaborsa oluştu, fiyatlar 800 dolara kadar çıkıyor.”
Eleştiri oklarının yöneldiği Dorak Turizm’in sahibi Ahmet Serdar Körükçü aradı ve “Yaşananları bir de benden dinleyin” dedi. Kiraladıkları şirket sayısıyla başladı söze: “Kapadokya’da balon uçuşu yapan 25 şirket var. 7 şirketi kiraladık. Balonlarla uçuş kapasitesi 3 bin 600 kişi. 600 kişilik kapasitesi bizde. Tekelleşme mümkün değil. Bizim fiyatlarımız ise 120 Euro’yu geçmez. Eğer boşta balon kalırsa, dışarıya kiralayabiliyoruz. Bizden bu sayıyı artırmayı bekliyorlar ama bu imkansız.” Körükçü, 800 dolarlık fiyatların ise hiç gerçekleşmediğini iddia ediyor ancak kendilerinden 120 Euro’ya alanların 500 Euro’ya satmış olabileceğini de ekliyor.
Körükçü, balon uçuşlarına bir düzen getirilmesi gerektiğini de belirtiyor ve şunları dile getiriyor:
“Balon uçuşları konusunda sıkıntılar var tabii ki. Benim önerim bu uçuşlar bir çatı altında toplanmalı.
THK balonları istiyor
Atatürk’ün havacılığın gelişmesi için kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), bugünlerde ilginç bir davanın tarafı. THK, sıcak balon işletmeciliği yapan bağlı kuruluşu Gökçen Havacılık’a ait balonların, kira akdi feshedilen Şeref Tur tarafından yasadışı yollarla gasp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
TÜRK Hava Kuru-mu (THK), Cumhuriyet’in ilanından tam 16 ay sonra, 1925’te Türkiye’de havacılık sanayiini geliştirme amacıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş önemli bir kurum.
Yıllar içinde bu görevini yerine getiremese de havacılık alanında epey uzmanlaştı. Bugün hava taksi işletmeciliği, pilot yetiştirme gibi havacılık faaliyetleri yürütüyor. Kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde ve doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları ve valiler bulunuyor.
Gelirlerini bağışlar ve yaptığı ticari faaliyetlerden sağlayan THK, 1986’da bir hava taksi işletmesi kuruyor. Adını Türkiye’nin ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen’den alan Gökçen Havacılık, Pamukkale ve Kapadokya’da balon işletmeciliği de yapıyor. 2018’de balonlarını müşteri temin etmesi için Şeref Tur Limited Şirketi’ne kiralayan THK’nın sorunları da işte böylece başlıyor. Dava ilginç...
2021’E KADAR UZATTI
THK yöneticilerinin anlattığına göre özetle şöyle:
- 2018 yılında Şeref Tur Organizasyon İnşaat Petrol Sağlık Film İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında bir yıl süreli sözleşme imzalanmış.
-THK’nın verdiği bilgiye göre bu sürede şirket konkordato ilan ediyor. THK da bir yıl sonra şirketin ödemeleri aksattığı ve mali durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle sözleşmenin uzatılmaması kararını alıyor.
-Ancak iddiaya göre kurum çalışanı Mustafa Çetinkaya’nın da desteği ile evrakta sahtecilik ve tahribat yapılarak sözleşme uzatılmış gibi sahte belge düzenleniyor.
-Kiralayan şirket yöneticilerinin bu belgelere dayanarak 2021’e kadar işletme hakkına sahip olduklarını iddia etmesi üzerine karşılıklı dava süreci başlıyor.
Açılan davalarda haklı bulunan THK bugün mahkeme kararlarına da dayanarak balonlarını istiyor. Ancak alamıyor.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
THK yöneticileri şirketi “haksız çıkar sağlamak isteyen örgütlü suç şebekesi” olarak nitelerken, üzerine basarak verdikleri mesaj şöyle: “Mustafa Kemal Atatürk’ün emirleriyle kurulan ve ülkemizin en önemli havacılık kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu ve bağlı işletmelerinin haksız çıkar sağlamak isteyen örgütlü suç şebekelerine karşı korunması başta İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olmak üzere tüm resmî kurumlarımızın hem görevi hem de manevi borcudur. Bu iddialarla alakalı yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına en kısa sürede kapsamlı bir suç duyurusunda da bulunulacaktır. İşlenen suçların vahameti, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek gerekli ivedi önlemlerin alınabilmesi için bir an önce harekete geçilmelidir.” THK’nın iddiaları ciddi. Sahte belgecilik, kaba kuvvet gibi yasadışı yollarla bir kamu kuruluşu olan THK’nın balonlarına el konuluyor. Yapanlar hangi güçle bunu yapabiliyorlar anlamak zor!
DORAK: 25 DEĞİL 7 ŞİRKET KİRALADIK
TÜRKİYE turizminin gözbebeklerinden Kapadokya’da turizm büyürken ciddi sorunlar da beraberinde geliyor. Bölgenin sembolü haline gelen balon uçuşlarıyla ilgili sıkıntıları ise geçen hafta bu köşede yazmıştım. Sıcak balon uçuşları konusunda yaşananları sert sözlerle anlatan turizmcilerin eleştirileri şöyleydi: “Bölgenin önemli turizmcilerinden Dorak Turizm bölgedeki balon uçuşu yapan şirketleri kiraladı, tekelleşme yaşanıyor. Rekabet Kurulu’nda inceleme sürüyor. Balon uçuşunda karaborsa oluştu, fiyatlar 800 dolara kadar çıkıyor.”
Eleştiri oklarının yöneldiği Dorak Turizm’in sahibi Ahmet Serdar Körükçü aradı ve “Yaşananları bir de benden dinleyin” dedi. Kiraladıkları şirket sayısıyla başladı söze: “Kapadokya’da balon uçuşu yapan 25 şirket var. 7 şirketi kiraladık. Balonlarla uçuş kapasitesi 3 bin 600 kişi. 600 kişilik kapasitesi bizde. Tekelleşme mümkün değil. Bizim fiyatlarımız ise 120 Euro’yu geçmez. Eğer boşta balon kalırsa, dışarıya kiralayabiliyoruz. Bizden bu sayıyı artırmayı bekliyorlar ama bu imkansız.” Körükçü, 800 dolarlık fiyatların ise hiç gerçekleşmediğini iddia ediyor ancak kendilerinden 120 Euro’ya alanların 500 Euro’ya satmış olabileceğini de ekliyor.
Körükçü, balon uçuşlarına bir düzen getirilmesi gerektiğini de belirtiyor ve şunları dile getiriyor:
“Balon uçuşları konusunda sıkıntılar var tabii ki. Benim önerim bu uçuşlar bir çatı altında toplanmalı.