Kervansaray'da yeni umut

Türkiye’nin en eski otel zincirlerinden biri olan ve uzun süredir yaşadığı borç sarmalı nedeniyle aile içi kavga yaşayan Kervansaray’da yönetime el koyan Zeynep Tümer Sayılgan’ın girişimleri sonuç verdi. Kervansaray Uludağ 63 yıllığına gruba tekrar verildi ve faaliyete başladı.
PAMUK ipliği ve dokuma tesisleriyle Bursa’nın önemli tekstilcilerinden biriydi Ertan Sayılgan. Turizmin geliştiği 1990’lı yıllarda ise Türkiye’nin birçok önemli tekstilcisi gibi Kervansaray markası ile turizme girdi... 1997 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding ile halka açılan grup, Uludağ’dan Antalya’ya 10’a yakın otelin sahibi oldu. Sayılgan grubunu bir süre sonra ikinci kuşak temsilcisi Selim Sayılgan yönetmeye başladı.
BORÇLAR BÜYÜDÜ
Bu arada tekstil sektöründeki sorunlar nedeniyle Ertan Sayılgan’ın da zor günleri başlıyordu. 2008 yılında Referans Gazetesi’nde yaptığımız bir haberde Sayılgan’ın fabrikasını Gürcistan’a taşıyacağı bilgisi yer alıyordu. Yıllar geçerken grubun sorunları da büyüdü. Bu süreç içinde dev otel zinciri deyim yerindeyse tam bir borç batağına sürüklendi. İcralar, iflas beklentileri aldı başını gitti. Antalya’daki otellerin değerinin çok altında satışı gündeme geldi. Halka açık olarak Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Kervansaray’la ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) suç duyuruları yağmur gibi yağdı.
Suç duyurularında Kervansaray Bodrum Oteli, Bursa Kervansaray Termal Otel, Kervansaray Lara Otel, Kervansaray Uludağ Otel ve Kervansaray Kundu Otel’de, suistimaller, mal varlığının kaçırılması, muvazaalı kira sözleşmeleri gibi ciddi iddialar yer alıyordu. Bu olaylar aile içinde şiddetli bir anlaşmazlığa yol açtı. Selim Sayılgan’ın ablası Zeynep Tümer Sayılgan, geçtiğimiz aylarda, yargı yoluyla, daha önceden dondurulan hisselerini geri alarak yönetime el koydu. Zeynep Tümer Sayılgan’in ilk işi ise kardeşi Selim Sayılgan hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisini yönetimden uzaklaştırmak oldu. Bu yaşanan kargaşa içinde Kervansaray Uludağ, 3 yıl boyunca kapalı kaldı.
ULUDAĞ OTELİ AÇILDI
İşte bugünlerde bu otelin baş rolde olduğu yeni bir gelişme var. Şirketin en önemli varlıklarından olan Kervansaray Uludağ, 3 yıl aradan sonra 25 Aralık itibarıyla yeniden faaliyete başladı. Zeynep Tümer öncülüğünde yürütülen hukuki mücadele sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile uzun süredir müzakerede bulunan Kervansaray’ın yeni yönetimi, 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere Kervansaray Uludağ Oteli’ne yeniden kavuştu. Bu gelişme şirket tarafından Borsa İstanbul’a da bildirildi. KAP’a yapılan açıklamada “Çok kıymetli bir varlığı hukuki mücadeleler sonucunda şirketimize yeniden kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” denildi. Bu arada geçmiş dönemde oluşan borçlarla ilgili bankalarla ve faktoring şirketleriyle anlaşma yoluna gidildiği, önemli boyuttaki bazı yapılandırma görüşmelerinin de devam ettiği belirtiliyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde Kervansaray’daki gelişmeleri daha fazla duyacağız... Uludağ, yeni haberlerin ateş fişeği gibi... Bu haberlerin de yıllardır binlerce küçük yatırımcıyı mağdur eden gelişmelerin son bulmasına yönelik olmasını umut edelim.
WEPUBLIC KAPANIYOR
Boyner Grubu perakende sektörünün önemli bir markası. 2015 yılında ortak olduğu Katar merkezli Mayhoola for Investments fonu ile önümüzdeki yıllarda da önemli bir oyuncu olma hedefinde. Yönetim Kurulu Cem Boyner ise sektörün en yaratıcı isimlerinden. Sektörde birçok yeniliğin de öncüsü. Eğlenceli alışveriş konsepti ile Akmerkez’de 31Ağustos 2016’da açılan Wepublic mağazası 6 bu yeniliklerden biriydi. 4 katlı olarak, 8 bin metrekarelik bir alanda açılan mağazaya verilen Wepublic ismi 600 isim alternatifi arasından seçilmişti. Mağaza 20 milyon dolar yatırımla Türkiye’den ve dünyadan 520 markayı bir araya getirmişti. O dönem 100’ün üzerinde markayı ilk defa Türkiye’deki meraklılarıyla tanıştıran da Wepublic olmuştu. Bu konseptle hedef mağazacılık ve perakende alanında Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmekti. Markanın ilk yıla ilişkin ciro hedefi ise 120 milyon TL olarak açıklanmıştı.
Boyner’in yaptığı açıklamalara göre bu konseptin ilk iki sezon tecrübesinin hemen sonrasında yurtdışına, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika coğrafyasına taşınması planlanıyordu. İlk hedef ise ABD’de Miami idi. Özellikle ayakkabı kategorisinde 70’i aşkın markanın, 600’e yakın modeline ev sahipliği yapan Wepublic’te Akmerkez mağazası ve merkez ofisle birlikte toplam 200 kişi çalışıyor. Cem Boyner önceki yıl Capital’e yaptığı açıklamada Wepublic için şunları söylemişti: “Mağazayı 15 Temmuz kabusundan hemen sonra açtık. Reklam yapamadık, tanıtamadık. Henüz beklediğimiz trafiğe ulaşamadık. Yılda 2,5 milyon kişinin ziyaret edeceği bir lokasyon olmamız lazım. Bence Wepublic ile ilgili kesin kanaatimizi 2018’in ilk yarısında elde edeceğiz.” 2018 yılı perakende sektöründe sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. Wepublic için de zaman zaman kapanacak söylentisi çıktı. Yılın son günlerinde aldığım habere göre mağazanın fiziki olarak kapatılmasına karar verilmiş. 2 Ocak’ta kontratı dolacak olan mağazanın yeri için kiracı da aranmaya başlanmış. Cem Boyner, piyasayı iyi okuyan, sektörü iyi bilen bir iş insanı. Akmerkez’i kapatsa da bu markadan vazgeçmez diye düşünüyorum.
Kervansaray'da yeni umut
Türkiye’nin en eski otel zincirlerinden biri olan ve uzun süredir yaşadığı borç sarmalı nedeniyle aile içi kavga yaşayan Kervansaray’da yönetime el koyan Zeynep Tümer Sayılgan’ın girişimleri sonuç verdi. Kervansaray Uludağ 63 yıllığına gruba tekrar verildi ve faaliyete başladı.
PAMUK ipliği ve dokuma tesisleriyle Bursa’nın önemli tekstilcilerinden biriydi Ertan Sayılgan. Turizmin geliştiği 1990’lı yıllarda ise Türkiye’nin birçok önemli tekstilcisi gibi Kervansaray markası ile turizme girdi... 1997 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding ile halka açılan grup, Uludağ’dan Antalya’ya 10’a yakın otelin sahibi oldu. Sayılgan grubunu bir süre sonra ikinci kuşak temsilcisi Selim Sayılgan yönetmeye başladı.
BORÇLAR BÜYÜDÜ
Bu arada tekstil sektöründeki sorunlar nedeniyle Ertan Sayılgan’ın da zor günleri başlıyordu. 2008 yılında Referans Gazetesi’nde yaptığımız bir haberde Sayılgan’ın fabrikasını Gürcistan’a taşıyacağı bilgisi yer alıyordu. Yıllar geçerken grubun sorunları da büyüdü. Bu süreç içinde dev otel zinciri deyim yerindeyse tam bir borç batağına sürüklendi. İcralar, iflas beklentileri aldı başını gitti. Antalya’daki otellerin değerinin çok altında satışı gündeme geldi. Halka açık olarak Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Kervansaray’la ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) suç duyuruları yağmur gibi yağdı.
Suç duyurularında Kervansaray Bodrum Oteli, Bursa Kervansaray Termal Otel, Kervansaray Lara Otel, Kervansaray Uludağ Otel ve Kervansaray Kundu Otel’de, suistimaller, mal varlığının kaçırılması, muvazaalı kira sözleşmeleri gibi ciddi iddialar yer alıyordu. Bu olaylar aile içinde şiddetli bir anlaşmazlığa yol açtı. Selim Sayılgan’ın ablası Zeynep Tümer Sayılgan, geçtiğimiz aylarda, yargı yoluyla, daha önceden dondurulan hisselerini geri alarak yönetime el koydu. Zeynep Tümer Sayılgan’in ilk işi ise kardeşi Selim Sayılgan hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisini yönetimden uzaklaştırmak oldu. Bu yaşanan kargaşa içinde Kervansaray Uludağ, 3 yıl boyunca kapalı kaldı.
ULUDAĞ OTELİ AÇILDI
İşte bugünlerde bu otelin baş rolde olduğu yeni bir gelişme var. Şirketin en önemli varlıklarından olan Kervansaray Uludağ, 3 yıl aradan sonra 25 Aralık itibarıyla yeniden faaliyete başladı. Zeynep Tümer öncülüğünde yürütülen hukuki mücadele sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile uzun süredir müzakerede bulunan Kervansaray’ın yeni yönetimi, 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere Kervansaray Uludağ Oteli’ne yeniden kavuştu. Bu gelişme şirket tarafından Borsa İstanbul’a da bildirildi. KAP’a yapılan açıklamada “Çok kıymetli bir varlığı hukuki mücadeleler sonucunda şirketimize yeniden kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” denildi. Bu arada geçmiş dönemde oluşan borçlarla ilgili bankalarla ve faktoring şirketleriyle anlaşma yoluna gidildiği, önemli boyuttaki bazı yapılandırma görüşmelerinin de devam ettiği belirtiliyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde Kervansaray’daki gelişmeleri daha fazla duyacağız... Uludağ, yeni haberlerin ateş fişeği gibi... Bu haberlerin de yıllardır binlerce küçük yatırımcıyı mağdur eden gelişmelerin son bulmasına yönelik olmasını umut edelim.
WEPUBLIC KAPANIYOR
Boyner Grubu perakende sektörünün önemli bir markası. 2015 yılında ortak olduğu Katar merkezli Mayhoola for Investments fonu ile önümüzdeki yıllarda da önemli bir oyuncu olma hedefinde. Yönetim Kurulu Cem Boyner ise sektörün en yaratıcı isimlerinden. Sektörde birçok yeniliğin de öncüsü. Eğlenceli alışveriş konsepti ile Akmerkez’de 31Ağustos 2016’da açılan Wepublic mağazası 6 bu yeniliklerden biriydi. 4 katlı olarak, 8 bin metrekarelik bir alanda açılan mağazaya verilen Wepublic ismi 600 isim alternatifi arasından seçilmişti. Mağaza 20 milyon dolar yatırımla Türkiye’den ve dünyadan 520 markayı bir araya getirmişti. O dönem 100’ün üzerinde markayı ilk defa Türkiye’deki meraklılarıyla tanıştıran da Wepublic olmuştu. Bu konseptle hedef mağazacılık ve perakende alanında Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmekti. Markanın ilk yıla ilişkin ciro hedefi ise 120 milyon TL olarak açıklanmıştı.
Boyner’in yaptığı açıklamalara göre bu konseptin ilk iki sezon tecrübesinin hemen sonrasında yurtdışına, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika coğrafyasına taşınması planlanıyordu. İlk hedef ise ABD’de Miami idi. Özellikle ayakkabı kategorisinde 70’i aşkın markanın, 600’e yakın modeline ev sahipliği yapan Wepublic’te Akmerkez mağazası ve merkez ofisle birlikte toplam 200 kişi çalışıyor. Cem Boyner önceki yıl Capital’e yaptığı açıklamada Wepublic için şunları söylemişti: “Mağazayı 15 Temmuz kabusundan hemen sonra açtık. Reklam yapamadık, tanıtamadık. Henüz beklediğimiz trafiğe ulaşamadık. Yılda 2,5 milyon kişinin ziyaret edeceği bir lokasyon olmamız lazım. Bence Wepublic ile ilgili kesin kanaatimizi 2018’in ilk yarısında elde edeceğiz.” 2018 yılı perakende sektöründe sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. Wepublic için de zaman zaman kapanacak söylentisi çıktı. Yılın son günlerinde aldığım habere göre mağazanın fiziki olarak kapatılmasına karar verilmiş. 2 Ocak’ta kontratı dolacak olan mağazanın yeri için kiracı da aranmaya başlanmış. Cem Boyner, piyasayı iyi okuyan, sektörü iyi bilen bir iş insanı. Akmerkez’i kapatsa da bu markadan vazgeçmez diye düşünüyorum.