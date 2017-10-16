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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

MİT’ten atılan FETÖ’cüler hayat boyu izlenmeli

16 Ekim 2017

Amerika ile ilişkiler belki de tarihinin en gergin günlerini yaşıyor. Vize yasağı için heyetler görüşecek olsa da kriz politikacıların söylemleriyle tırmanıyor. Bir yandan da Kuzey Irak referandumunun yankıları ve İdlib Operasyonu sürüyor. Bu noktada konuşulacak en iyi isimlerden biri Eski MİT Müsteşarı ve Irak Büyükelçimiz Sönmez Köksal’dı. Köksal, uzun yıllardır süren suskunluğunu bozdu ve gerek FETÖ, gerek MİT, gerek Kuzey Irak ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sönmez Köksal’a göre “, haksız suçlamalara muhatap kılındı. TSK’de yaşanan hayal ötesi ‘kirliliği’ görünce teşkilatın -bazı kesimlerce pek çok tenkit edilen- sivil müsteşarları sayesinde hiç olmazsa FETÖ virüsünün kendisine bulaşmamasında başarılı olduğu anlaşılıyor!” Ancak son dönem teşkilattan atılanlar hayatları boyu izlenmeli görüşünde…

 

MİT’ten atılan FETÖ’cüler hayat boyu izlenmeliMİT’ten atılan FETÖ’cüler hayat boyu izlenmeli

 

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