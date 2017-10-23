Haşdi Şabi’nin sahadaki iş tutuşu DEAŞ’a çok yakın

Barzani bağımsızlık referandumuna gidince bölge karıştı. Türkiye tavrını ortaya koydu. Bağdat fırsatı değerlendirdi ve Tahran’ın desteklediği ‘Haşdi Şabi milisleri’ Kerkük’ü ele geçirdi. ‘Haşdi Şabi’nin ürküten tarafı ve ‘parçalanıyorlar’ denilen Irak Kürtlerinin geleceği gündeme oturdu. Metin Gürcan, 2004’te Kerkük’te irtibat subayı olarak görev yapmış, yüksek lisans tezini Kerkük üzerine yazan bir güvenlik uzmanı. Yakın zamanda Viyana’da Haşdi Şabi’nin yetkililerinin de yer aldığı, Irak ve Suriye’de devlet dışı ve devlet altı silahlı aktörlerin geleceğinin tartışıldığı bir çalıştaya katıldı. Gürcan’a göre; büyük resim aslında dışardan görünenden çok daha karışık.