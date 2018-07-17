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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

"Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu"

17 Temmuz 2018

Türkiye, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar örgütüne operasyonu konuşuyor: Bir yanda güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, dudak uçuklatan bir servet, lüks içinde şaşalı bir hayat... Ve karşısında çocuk tacizinden casusluğa kadar uzanan akıl almaz iddialar! 1999’da örgüte yönelik ilk operasyonu başlatan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a göre ellerinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv var ve diyor ki: "Şantaj mekanizmasını işletiyorlar ve mal varlıklarını böylece büyütüyorlar. Yabancı istihbarat örgütleriyle çetrefil ilişkiler kurulmuş. Neslimiz büyük tehdit altında…" Tantan uluslararası sırlara ışık tutuyor...

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Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktuSadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu

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