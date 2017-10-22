 Farklı Sıcak Çikolata Tarifleri

Sıcak çikolatanın neredeyse 4000 yıldır içilen bir içecek olduğunu biliyor muydunuz? Tarihi, Aztekler ve Mayalara kadar gidiyor. O zamanlarda kralların içeceğiymiş; zaferlerde, kutlamalarda, festivallerde dağıtılırmış. Hatta uzun süre enerji verdiği için savaşlarda askerlere servis edilirmiş. Mayalar çikolatalarını sıcak, Aztekler ise soğuk ve kırmızı biberli içermiş.

1500’lü yıllarda çikolatanın İspanya’ya gelmesiyle birlikte, İspanyollar sıcak çikolatayı şekerli ve sıcak içmeye başlamışlar. 1700’lü yıllarda Londra’ya geldiğinde İngilizler, sıcak çikolatayı akşam yemeklerinden sonra sütle servis etmeye başlamış.

Ben sıcak çikolatanın neredeyse her türlüsünü seviyorum. İçer içmez verdiği sıcaklık, hissettirdiği mutluluk benim için vazgeçilmez. Sizlerle de kış aylarında tadını çıkartabileceğiniz beş farklı sıcak çikolata tarifimi paylaşıyorum.

Şimdiden afiyet olsun!

Klasik Sıcak Çikolata

Malzemeler:

1 su bardağı Süt

1 su bardağı Sütlü Çikolata

3 yemek kaşığı Krema

Adımlar

1- Süt ve kremayı ısıtın ve ateşten alın, içine doğradığınız Çikolatayı ekleyin.

2- Çikolata tamamen eriyince tekrar ısıtın.

Sıcak Beyaz Çikolata

Malzemeler:

1 su bardağı Süt

100 gram Beyaz Çikolata

3 yemek kaşığı Krema

Vanilya Özütü

Tarçın

Muskat

Adımlar:

1- Süt ve kremayı bir sos tavasına alın, kaynama noktasına gelir gelmez altını kapatın. İçine çikolataları atın ve karıştırarak eritin.

2- Çikolatalara vanilya özütü, ve baharatları ekleyin.

3- Ocakta tekrar ısıtın. Kremşanti ve çikolata rulosu ile servis edin.

Baharatlı Sıcak Çikolata

Malzemeler:

100 gram bitter çikolata

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 çubuk tarçın

Muskat rendesi

Kremşanti

1 bardak krema

2 bardak Süt

1/2 bardak su

Adımlar:

1- Çikolata, su ve çubuk tarçını orta ateşte pişirin.

2- Eriyince, süt, krema, kırmızı biber ve muskat rendesi ekleyin.

3- Kaynayınca altını kısın ve 5 dakika daha pişirin.

4- Kremşantiyle servis edin.

Vegan Sıcak Çikolata

Malzemeler:

Konserve hindistan cevizi sütü

1 çay kaşığı Pekmez

40 gram vegan Çikolata

2 yemek kaşığı Kakao

Tuz

Vanilya

1/2 kaşık kahve

Adımlar:

1- Herşeyi tavaya alın, 5 dakika pişirin.

Çikolatalı Fındık Ezmeli Sıcak Çikolata

Malzemeler:

2 bardak süt

1/4 bardak Çikolatalı Fındık Ezmesi

Mini marshmellow

Adımlar:

1- Sos tavasında çikolatalı fındık ezmesi ve sütü ekleyin, eriyene kadar karıştırarak pişirin. Mini marshmellow ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!