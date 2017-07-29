Ünlülerin Sosyal Medya krizlerine bir yenisi daha eklendi

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medya ile fotoğraf likelamak, tweet atmanın ötesine geçip toplumsal olaylar, sosyal sorumluluk projeleri gibi konularda çok olumlu bir sonuç elde etmek mümkün olabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde en güzel örneğini Müzisyen Anne’nin oğlu Kartal’ın kalp nakli için gerekli olan miktarın toparlanmasında yaşadık. Tüm Türkiye Kartal bebek için sosyal medya üzerinden yayılan bir kampanyada tek yürek oldu ve tamamlanması çok zor gibi görünen rakamı nerdeyse bir gün bile olmadan topladı. Bu sosyal medyanın kullanımına en olumlu örnek, ama her zaman durum böyle olmuyor. Kriz iletişimine çok açık bu mecra özellikle ünlü isimlerin başına epey bi’ problem açabiliyor.

Peki, ünlüler sosyal medyayı doğru şekilde kullanabiliyor mu?

Cevap olarak “evet” diyebileceğimiz isimler olduğu gibi maalesef sosyal medya skandallarıyla gündeme gelen çok fazla ünlümüz de bulunuyor. Ebru Şallı’nın Snapchat ile imtihanını yeni atlatmışken sosyal medyanın son bombası ise Twitter’a ekran görüntüleri düşen Sinan Akçıl ve fake hesabından yaptığı yorumları oldu.

Olayı kısaca anlatmak gerekirse; Sinan Akçıl, katıldığı bir programın Instagram hesabına fake profilinden yazdığını düşünerek kendi kişisel hesabından “ Sinan Akçıl sesine kıyamam aşkitom” diyerek kendine adeta övgüler yağdırdı. Tabii ki sosyal medyanın hızlı ve zeki kullanıcılarının gözünden kaçmayan bu durum, ekran görüntüleriyle birlikte sosyal medyanın en talihsiz skandalları arasına girdi.

Bu olayın bir benzerini ise hatırlarsanız Bursa Belediye başkanı Recep Altepe yaşamıştı. Kendi Twiter profilinden “ Başkanım @recepaltepe bu şehre kimin ne kadar hizmet ettiğini biz çok iyi biliyoruz …“ yazarak kendisiyle ilginç bir diyaloga girmişti.

Peki, sosyal medyada kişiyi kendisiyle diyaloga sokan, övgü bekleme isteğimiz nerden geliyor?

Yeteri kadar sevilmiyor muyuz, ilgi az mı geliyor yoksa hepsi imaj kaygısından mı?

Şimdi ben olayın psikolojik boyutunu uzmanlarına bırakarak, fake profil açıp, eline yüzüne bulaştıran ünlülerimiz için büyük bir hizmet sunacağım.

Fake Hesap Oluşturan Ünlülerin Dikkat Etmesi Gerekenler:

Öncelikle şunu kabullenelim ki; Truman Show gibi artık sosyal medyada her anınız takipçileriniz tarafından anbean takip ediliyor. Siz yayınladığınız postu silseniz de bizlerin yani sizleri takip edenlerin ekranlarından hemen kaybolmuyor ve kanıt olarak ekran görüntüsü almak bir saniyemizi bile almıyor.

Fanlarınızla, takipçilerinizle iletişimde olduğunuz mecra hangisi ise o mecraya gerçek anlamda hakim olun. Hatırlarsanız Instagram’da likeladığı kişileri gördüğümüzü unutan Murat Boz ‘un eski eşi Eliz Sakuçoğlu’nun fotoğrafını beğendiğini böyle öğrenmiştik.

Fake hesabınızın önceki paylaşımları sizi ele vermesin. Bomboş bir profilden yine sizin hesaplarınıza yapılan abartılı yorumlara maalesef artık inanmıyoruz. Fake hesabınıza inandırıcı fotoğraflar lazım, arkadaşlar lazım, yorumlar ve takipçi lazım. Biz stalker olarak çok çaba sarf ediyoruz o yüzden lütfen fake profilleriniz üzerine siz de biraz daha özen gösterin. Yani fotoğrafı değişmemiş yumurta profillere 2017 yılında inanan yok!

En önemli nokta ise; fake hesaptan yaptığınız yorum öncesinde diğer hesabınıza geçiş yaptığınıza emin olun.

İşler istediğiniz gibi gitmedi ve yine bir krizle baş başa mı kaldınız? Bu sefer de nolur artık “hesabım hacklendi” den çok daha farklı ve geçerli bir neden bulun. Çünkü kimse sizin hesabınızı size övgü yağdırmak için hacklemez!

Eğer sosyal medya hesabınızla gerektiği gibi ilgilenemiyor, krizlerle başa çıkamıyorsanız rica edeceğim konunun uzmanıyla çalışın.

Bu yazının şarkısı Tarkan’dan geliyor “Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin"