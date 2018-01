Super Bowl ve JT Heyecanı!

Şimdi müzik dünyası yeni heyecanlarına doğru yol almaya başladı bile.



Başta Amerikan halkı olmak üzere tüm dünyada her sene büyük merakla beklenen Super Bowl etkinliği yılın ilk günlerinden gündeme yerleşmeye başladı bile. Bu sene bu büyük spor etkinliğindeki maç arası şovunu üstlenecek olan Justin Timberlake Şubat ayında gerçekleşecek olan bu büyük performansı öncesi müjdeyi verdi.







Sanatçı dün sosyal medya profillerinden yeni albümü ‘Man Of The Woods’un Şubat ayında yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Paylaştığı kısa albüm tanıtım videosunda, otlaklarda ve ormanlık alanlarda dolanan, ateşler arasında salınan, eşi Jessica Biel ve hatta küçük oğlu ile pozlar veren Timberlake, albüme dair ‘bu albümdeki ilham kaynağım ailem, eşim, çoğum yani hayatımın en içten kısımlarıydı, yaptığım en samimi albüm’ söylemlerini de araya serpiştirmiş. Söz konusu tadımlık videoda stüdyodan da görüntülere yer verilirken Pharrell Williams’ın ‘işte bu şarkı ezer geçerrr!’ diye bağırdığını da görüyoruz. Albümden yayınlanacak olan ilk single’ın 5 Ocak’ta piyasaya çıkacağı da duyurulurken, Timberlake’in Super Bowl’daki performansından hemen önce yeni albümü ‘Man Of The Woods’u yayınlayacağı bilgisi ise bizlere bu video aracılığıyla sunulmuş vaziyette.



En son 2013’te yayınladığı The 20/20 Experience duble formattaki albümüyle merakları üzerine toplayan sanatçı, “The Trolls” filmi için yaptığı ‘Can’t Stop The Feeling’ single’ıyla verdiği yeni şarkı diyetine son vermişti. Bakalım Super Bowl öncesi yayınlanacak olan yeni albüm, dünyanın merakla beklediği performansına dair bizlere nasıl ipuçları verecek.





Türkiye’nin Merakla Beklediği Sanatçı: LP



Geçtiğimiz yılın en büyük hit şarkılarından olan ‘Lost on You’nun sahibi, melankolik sesli, Amerikalı şarkıcı LP önümüzdeki Nisan ayında Türkiye’ye geliyor.





25.İstanbul Caz Festivali kapsamında Ankara ve İstanbul’da üç özel gecelik performans verecek olan sanatçının konser biletleri satışa çıktığı anda büyük ilgi ile karşılandı.



Konserlerin duyurusunun yapıldığı ilk anda 1 Nisan tarihli konser biletleri tükenirken, hemen bir sonraki günün biletleri satışa açıldı. LP, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Pasion Turca işbirliğiyle 31 Mart Cumartesi akşamı Ankara Congresium’da, 1 Nisan Pazar ve 2 Nisan Pazartesi akşamları ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro sahnesinde ilk konserlerini verecek.







Aslen İtalyan asıllı olan LP (Laura Pergolizzi) kendi albümleri haricinde Rihanna, Cher gibi dünyaca ünlü seslere de şarkılar vermiş bir sanatçı. Geçtiğimiz yıl dillere marş olan ‘Lost On You’ şarkısıyla tüm dünyada adından söz ettiren şarkıcı, aynı isimli albümüyle milyon dinlemelere ulaşıp rekorlara ismini yazdırmış durumda.



2018’in en önemli etkinliklerinden birisi olmaya aday bu özel performanslardan birini mutlaka yakalamak için elinizi çabuk tutup, biletinizi alsanız iyi ederseniz. Zira bu özel etkinliğin biletleri tükenmek üzere!