Sertab ile müzikal bir gece

Bu seferki heyecanımın sebebi Sertab Erener’in merakla beklediğim performansıydı. Geçtiğimiz kış İş Sanat Sahnesi’nde ‘Sertab’ın Oda Müziği’ performansını kaçırdığıma epey üzülmüştüm. Her ne kadar kışın bu performansı kaçırmış olsam da, Sertab Erener’in Açık Hava Sahnesi’ndeki performansının bir bölümünün ‘Sertab’ın Oda Müziği’ performansını da içeriyor olması Pazartesi gecesinin en güzel sürpriziydi.

Bu sene 25. sanat yılını kutlayan Sertab Erener, Harbiye Açık Hava Sahnesi için özel bir program hazırlamıştı. Sanatçı, 3 bölümden oluşan konserde yaklaşık 3 saat boyunca sahneden inmedi. Konserin ilk bölümü benim merakla beklediğim ‘Sertab’ın Oda Müziği’ bölümüydü. Çağrı Sertel’in düzenlemeleriyle yeniden hayat bulan Sertab’ın şarkıları bambaşka bir naiflikle, püfür püfür esen bir İstanbul akşamında Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde bir biri ardına aktı gitti, bizleri resmen mest etti.

Repertuarında sıra ‘Sertab Gibi’ albümünden şarkılara geldiğinde Sertab Erener bu albüm ile ilgili bir açıklamalarda bulundu. Sanatçı, ‘Sertab Gibi’ albümünün yayınlandığı dönem önceki albümlerine kıyasla az satan bir albüm olduğu için ekonomik olarak zorlandığını söyledi. ‘Sertab Gibi’ albümü benim için o kadar özeldir ki bu habere oldukça şaşırdım. Deyim yerindeyse başucu albümlerinden olan ‘Sertab Gibi’den seslendirdiği ‘Aslolan Aşktır’ ve ‘İncelikler’ performansları bence konserin en özel anlarındandı.

Sertab Erener’in prenses eteğiyle süzüldüğü konserin ilk bölümü bittiğinde Harbiye’de herkes ara verildiğini sansa da, sanatçı 2-3 dakika sonra değiştiği kostümüyle sahneye geri döndü. Yarı ayakta, yarı merdivenlerde bu ana tanık olan müzikseverler tekrar yerlerine koşarken Sertab Erener ‘Yanarım’ şarkısını akustik bir şekilde sahneden inip izleyenlerin arasında gezerek tamamladı. ‘Yanarım’ ile başlayan konserin ikinci ve akustik bölümü bir anlamda potpuri gibiydi. Sevilen birçok şarkısını akustik olarak seslendiren sanatçı konserin esas arasını bu bölümden sonra verdi.

Aranın hemen ardından Açık Hava Sahnesinin dekoru yeniden değişti ve Sertab konseri adeta bir müzikale dönüştü. Sertab Erener konserin bu bölümünde sahnede daha kalabalık bir müzisyen topluluğuyla şarkılarını seslendirmenin yanı sıra, bir süredir birlikte çalıştığı Beyhan Murphy'nin koreografi ve sahne yönetimi ile profesyonel dansçılar eşliğinde dinamik bir müzikal gösteri sundu.

Özellikle son bölümde seslendirdiği ‘Tek Başına’ şarkısında, amatör performanslarıyla şarkının klibinde rol alan hayranları bir bir sahneye çıkarak şarkıyı Sertab ile birlikte söylediler. Dile kolay 3 saat sahnede kalan Sertab geceyi Eurovision fatihi ‘Every Way That I Can’ şarkısı ve o unutulmaz dansıyla sonlandırdı. Bis için sahneye geri döndüğünde ise konserini ‘Aşk’ şarkısı ile noktaladı. 3 saat boyunca en ufak bir yorgunluk emaresi göstermeden oradan oraya koşturan, dans eden, nefis vokaliyle şarkılar seslendiren Sertab Erener’in sahne performansı gerçekten rüya gibiydi.

ALEYNA’YA ALKIŞLAR





Geçtiğimiz hafta Aleyna Tilki yeni single’ı ‘Sen Olsan Bari’yi piyasaya sürdü ve müzik listelerinde yer yerinden oynadı. Ersay Üner’in söz ve müziğine imza attığı şarkıda Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle yer alıyor. ‘Sen Olsan Bari’ daha ilk dinleyişte beni kendine bağlayan şarkılardan oldu ve açık konuşmak gerekirse bence bu yazın bize sunduğu lütuflardan biri. Şarkı yayınlandığı ilk haftada tüm dijital platformlarda bir numaraya yükselirken, Youtube’daki klibinin izleme rakamları ise rekora koşuyor.

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısının sosyal medyadaki reaksiyonlarını merak edip incelediğimde, karşılaştığım negatif yorumlar beni gerçekten çok üzdü. Genç yaşta bir sanatçının yayınladığı bir şarkının bu kadar güzel bir ivmeyle beğenilmesi, listelerde yükselmesi, sevenlerini kendisine çekmesi bence olabilecek en gurur duyulası durum. Kim ne derse desin, senaryonun doğru oyuncuyla buluştuğundaki harika uyum neyse Aleyna’nın da bu şarkıyla buluşması aynen o kadar önemli bir buluşma olmuş. Yolu açık olsun, darısı yeni şarkılarına olsun diyelim.

SIA’DAN YILBAŞINDA SÜRPRİZ ALBÜM GELİYOR





Yazın sıcaktan bunaldığınızda kış aylarının hayalini kurmak adettendir, işte size bunu fırsat bilen bir haber getirdim. Sia yılbaşında yepyeni bir albümle geri dönüyor.

Sanatçı RCA ile olan albüm anlaşmasını sona erdirerek Warner /Atlantic plak şirketine geçerken, bu yeni işbirliğinden doğacak olan ilk stüdyo albümü 2017 senesinin sonlarına doğru yayınlayacağını duyurdu. Söz konusu albümün Christmas ve yeni yıl dönemi havasında Sia’nın yazdığı şarkılardan oluşacağı bilgisi bir yana dursun, albümün prodüktörlüğünü Greg Kurstin üstlenecek olması ise bir başka önemli gelişme.

2017 senesini bir önceki seneye nazaran oldukça sessiz geçiren Sia, son dönemde bir film projesi üzerinde çalıştığı bilgileri geliyordu. Söz konusu proje için detay vermekten kaçınan sanatçı geçtiğimiz günlerde filmin setinden Kate Hudson’ın bir fotoğrafını instagram hesabından yayınlaması haliyle konuyu daha da alevlendirmişti.