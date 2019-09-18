Merve Çalkan ile Gerçek Eylül Geldi!

Ben her Eylül bir albüme ya da bir şarkıya delicesine takılıp kalırım. Sonbahar hissinden mi, yoksa tatiller bitip hayatın düzeni normale döndüğü için gelen melankolik histen mi bilmiyorum, sanırım bir şarkıyla kendimi sabitliyorum. Bu sene beni gerçek Eylül’e, sonbahar mevsimine hazırlayan şarkı Merve Çalkan’ın ‘Gözlerin’ şarkısı oldu.
Şarkının aslında ilk defa dinleyiciyle buluşması 2016 senesindeki düzenlenen bir Sofar performansına uzanıyor. Şarkı Sofar’ın Youtube kanalında 800 bin dinlemeyi 3 sene içinde devirmiş. Sofar’da yayınlanan halinden çok da uzak olmayan naiflikte ‘Gözlerin’ 3 sene sonra yeniden kaydedilmiş. Geçtiğimiz hafta yayınlanan şarkı 2019’un güz mevsimini şenlendiriyor.
Şarkının söz ve bestesine imza atan Merve Çalkan’a dijital olarak yayınlanan yeni kaydında prodüktör olarak Mabel Matiz destek olmuş. Ayrıca ‘Gözlerin’in düzenlemesinde yine Mabel Matiz ve Efe Demiral imzası yer alıyor. Hikâyesi Merve Çalkan’a ait klibin yönetmenliğini Baturay Tüngür üstlenirken, single’ın kapak fotoğrafını çeken Gariel Vorbon aynı zamanda oyuncu olarak da klipte yer alıyor. Sony Music Türkiye etiketiyle dijital formatla yayınlanan single 2019’un güz temasına imzasını en güzel şekilde atıyor. ‘Gözlerin’i dinleyip Merve Çalkan hakkında daha çok detay merak edeceğinizi biliyorum ve sizleri bir alt satıra davet ediyorum.
SOUNDCLOUD, SOFAR, MABEL VE ‘DEFTER’
Merve Çalkan Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Evinde gitarıyla yaptığı şarkıları internet üzerinden Soundcloud’taki hesabından paylaşıp kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmasıyla müzik yolculuğu başlamış. Sofar performansının Youtube’da yayınlanmasının ardından dinleyici kitlesi katlanarak büyüyen Merve Çalkan, ilk profesyonel kaydında Mabel Matiz ile çalışıyor. Sözü ve bestesi Mabel Matiz’e ait olan, düzenlemesi Sabi Saltıel imzalı ‘Defter’ Sony Music Türkiye etiketiyle geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmıştı.
İlk single ‘Defter’in hikâyesi de oldukça ilginç: Bundan 4 sene önce 5 Ekim 2015’te Merve Çalkan ‘Defter’ adını koyduğu bir kitap yazma hayali varmış. Mabel Matiz’in ‘Defter’ şarkısıyla bu tarihten tam 3 yıl sonra 6 Ekim 2018’de tanışmasının çok da tesadüf olmadığını düşünüyor. Sarp Dökmeci yönetmenliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Volkan Yıldız üstlenmiş. Klip Kilyos’ta çekiliyor, kapak görseli ise yine Kilyos’taki terkedilmiş bir otelde çekilmiş. Kapak fotoğrafında yine Gariel Vorbon imzası var.
Merve Çalkan’ın ‘Defter’ ile başlayan bu serüveni, daha sonra yayınlayacağı şarkılarla birlikte toplanıp albümde bir araya geldiğinde bu hayal de gerçekleşmiş olacak. Kendi odasında yazdığı şiirleri, gitarıyla yaptığı bestelerle ve müziğiyle buluşturan Merve’den daha sık yeni şarkılar gelsin diye evrene sesleniyorum. ‘Defter’den sonra gelen ‘Gözlerin’ single’ıyla Merve Çalkan artık daha çok radarımda.
FÜTÜRİSTİK CHARLİ XCX
Charli XCX 3. stüdyo albümü ‘Charli’yi geçtiğimiz hafta yayınladı. Albüm pop müziğine fütüristik bir dokunuş olarak yorumlanıyor. Charli XCX için ise durum daha basit; kendi deyimiyle sadece dinlerken eğlenmek, zıplamak, dans etmek istediği şarkılardan bir albüm yapmış.
Aslında albümün hazırlanış hikâyesi çok da kolay olmamış. 2017 senesinde 3. albümü için stüdyo çalışmalarını sürdüren sanatçı bir hacker’ın tüm demo kayıtlarını internete yaymasıyla tüm planları altüst
olmuş. İş kontrolden çıkınca, demolar internette paylaşımı artıp, ismi olmayan albüme bir isim bile koyacak hale gelince, Charli XCX tüm emeklerini çöpe atıp en baştan başlamaya karar vermiş.
‘Charli’ bu anlamda küllerinden doğan bir albüm. Her şeye sil baştan başlayan Charli XCX albümün vizyonunu da buna göre değiştirmiş. Birlikte çalışmaktan keyif aldığı isimlerle şarkılar hazırlamaya başlamış. Troye Sivan, Christine And The Queens, Lizzo, Kim Petras, Haim, Sky Ferreira, Clairo gibi 14 isim albümdeki 15 şarkıda Charli XCX’e eşlik etmiş.
Albümden ilk single Troye Sivan ile birlikte seslendirdiği 1999 geçtiğimiz yıl Ekim’de yayınlanmıştı. O zaman işin doğrusu bu şarkıyı güzel bir işbirliği diye düşünmüştüm, devamında böylesine dolu dolu bir albüm geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Daha sonra sırasıyla Lizzo ile ‘Blame It On your Love’, Christine And The Queens ile ‘Gone’, Sky Ferreira ile ‘Cross You Out’, Haim ile ‘Warm’, Clairo ve Yaeji ile ‘February 2017’ ve en son albümün geçen hafta yayınlanması şerefine Troye Sivan ile ‘2099’ şarkıları single olarak yayınlandı. Albümün teması başta da söylediğim gibi Charli XCX’in kendi paşa keyfine göre olduğu için, herhangi bir ticari amaç olmadan hazırlanmış.
Bolca elektronik alt yapılı, dansa koşturan şarkılarla dolu ‘Charli’ için nerdeyse tüm yorumlar yıldızlı pekiyilerle dolu. Albüm sonrasındaki adımları için çok planlı olmadığını belirten Charli XCX şimdilik sadece albümün keyfini çıkartmaya çalışıyor. Ekim sonunda yeni albümü için turneye çıkacak olan sanatçının turnesinde büyük sürprizler olacağı şimdilik konuşulan fısıltılar arasında. Turne haberleri gerçeğe dönene kadar bolca ‘Charli’ dinleyip bu yaratıcı ve enerjik albüme hak ettiği değeri vermek lazım.
Yıldızlar: Gone, 1999, Warm, Blame It On Your Love, I Don’t Wanna Know
Oscar’ımı Verdim Gitti: Click, White Mercedes, Silver Cross
Merve Çalkan ile Gerçek Eylül Geldi!
Ben her Eylül bir albüme ya da bir şarkıya delicesine takılıp kalırım. Sonbahar hissinden mi, yoksa tatiller bitip hayatın düzeni normale döndüğü için gelen melankolik histen mi bilmiyorum, sanırım bir şarkıyla kendimi sabitliyorum. Bu sene beni gerçek Eylül’e, sonbahar mevsimine hazırlayan şarkı Merve Çalkan’ın ‘Gözlerin’ şarkısı oldu.
Şarkının aslında ilk defa dinleyiciyle buluşması 2016 senesindeki düzenlenen bir Sofar performansına uzanıyor. Şarkı Sofar’ın Youtube kanalında 800 bin dinlemeyi 3 sene içinde devirmiş. Sofar’da yayınlanan halinden çok da uzak olmayan naiflikte ‘Gözlerin’ 3 sene sonra yeniden kaydedilmiş. Geçtiğimiz hafta yayınlanan şarkı 2019’un güz mevsimini şenlendiriyor.
Şarkının söz ve bestesine imza atan Merve Çalkan’a dijital olarak yayınlanan yeni kaydında prodüktör olarak Mabel Matiz destek olmuş. Ayrıca ‘Gözlerin’in düzenlemesinde yine Mabel Matiz ve Efe Demiral imzası yer alıyor. Hikâyesi Merve Çalkan’a ait klibin yönetmenliğini Baturay Tüngür üstlenirken, single’ın kapak fotoğrafını çeken Gariel Vorbon aynı zamanda oyuncu olarak da klipte yer alıyor. Sony Music Türkiye etiketiyle dijital formatla yayınlanan single 2019’un güz temasına imzasını en güzel şekilde atıyor. ‘Gözlerin’i dinleyip Merve Çalkan hakkında daha çok detay merak edeceğinizi biliyorum ve sizleri bir alt satıra davet ediyorum.
SOUNDCLOUD, SOFAR, MABEL VE ‘DEFTER’
Merve Çalkan Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Evinde gitarıyla yaptığı şarkıları internet üzerinden Soundcloud’taki hesabından paylaşıp kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmasıyla müzik yolculuğu başlamış. Sofar performansının Youtube’da yayınlanmasının ardından dinleyici kitlesi katlanarak büyüyen Merve Çalkan, ilk profesyonel kaydında Mabel Matiz ile çalışıyor. Sözü ve bestesi Mabel Matiz’e ait olan, düzenlemesi Sabi Saltıel imzalı ‘Defter’ Sony Music Türkiye etiketiyle geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanmıştı.
İlk single ‘Defter’in hikâyesi de oldukça ilginç: Bundan 4 sene önce 5 Ekim 2015’te Merve Çalkan ‘Defter’ adını koyduğu bir kitap yazma hayali varmış. Mabel Matiz’in ‘Defter’ şarkısıyla bu tarihten tam 3 yıl sonra 6 Ekim 2018’de tanışmasının çok da tesadüf olmadığını düşünüyor. Sarp Dökmeci yönetmenliğinde çekilen klibin görüntü yönetmenliğini Volkan Yıldız üstlenmiş. Klip Kilyos’ta çekiliyor, kapak görseli ise yine Kilyos’taki terkedilmiş bir otelde çekilmiş. Kapak fotoğrafında yine Gariel Vorbon imzası var.
Merve Çalkan’ın ‘Defter’ ile başlayan bu serüveni, daha sonra yayınlayacağı şarkılarla birlikte toplanıp albümde bir araya geldiğinde bu hayal de gerçekleşmiş olacak. Kendi odasında yazdığı şiirleri, gitarıyla yaptığı bestelerle ve müziğiyle buluşturan Merve’den daha sık yeni şarkılar gelsin diye evrene sesleniyorum. ‘Defter’den sonra gelen ‘Gözlerin’ single’ıyla Merve Çalkan artık daha çok radarımda.
FÜTÜRİSTİK CHARLİ XCX
Charli XCX 3. stüdyo albümü ‘Charli’yi geçtiğimiz hafta yayınladı. Albüm pop müziğine fütüristik bir dokunuş olarak yorumlanıyor. Charli XCX için ise durum daha basit; kendi deyimiyle sadece dinlerken eğlenmek, zıplamak, dans etmek istediği şarkılardan bir albüm yapmış.
Aslında albümün hazırlanış hikâyesi çok da kolay olmamış. 2017 senesinde 3. albümü için stüdyo çalışmalarını sürdüren sanatçı bir hacker’ın tüm demo kayıtlarını internete yaymasıyla tüm planları altüst
olmuş. İş kontrolden çıkınca, demolar internette paylaşımı artıp, ismi olmayan albüme bir isim bile koyacak hale gelince, Charli XCX tüm emeklerini çöpe atıp en baştan başlamaya karar vermiş.
‘Charli’ bu anlamda küllerinden doğan bir albüm. Her şeye sil baştan başlayan Charli XCX albümün vizyonunu da buna göre değiştirmiş. Birlikte çalışmaktan keyif aldığı isimlerle şarkılar hazırlamaya başlamış. Troye Sivan, Christine And The Queens, Lizzo, Kim Petras, Haim, Sky Ferreira, Clairo gibi 14 isim albümdeki 15 şarkıda Charli XCX’e eşlik etmiş.
Albümden ilk single Troye Sivan ile birlikte seslendirdiği 1999 geçtiğimiz yıl Ekim’de yayınlanmıştı. O zaman işin doğrusu bu şarkıyı güzel bir işbirliği diye düşünmüştüm, devamında böylesine dolu dolu bir albüm geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Daha sonra sırasıyla Lizzo ile ‘Blame It On your Love’, Christine And The Queens ile ‘Gone’, Sky Ferreira ile ‘Cross You Out’, Haim ile ‘Warm’, Clairo ve Yaeji ile ‘February 2017’ ve en son albümün geçen hafta yayınlanması şerefine Troye Sivan ile ‘2099’ şarkıları single olarak yayınlandı. Albümün teması başta da söylediğim gibi Charli XCX’in kendi paşa keyfine göre olduğu için, herhangi bir ticari amaç olmadan hazırlanmış.
Bolca elektronik alt yapılı, dansa koşturan şarkılarla dolu ‘Charli’ için nerdeyse tüm yorumlar yıldızlı pekiyilerle dolu. Albüm sonrasındaki adımları için çok planlı olmadığını belirten Charli XCX şimdilik sadece albümün keyfini çıkartmaya çalışıyor. Ekim sonunda yeni albümü için turneye çıkacak olan sanatçının turnesinde büyük sürprizler olacağı şimdilik konuşulan fısıltılar arasında. Turne haberleri gerçeğe dönene kadar bolca ‘Charli’ dinleyip bu yaratıcı ve enerjik albüme hak ettiği değeri vermek lazım.
Yıldızlar: Gone, 1999, Warm, Blame It On Your Love, I Don’t Wanna Know
Oscar’ımı Verdim Gitti: Click, White Mercedes, Silver Cross