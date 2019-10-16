Lider Şahin 'Mesela' ile yola çıktı!

Lider Şahin merakla beklenen ilk şarkısı ‘Mesela’yı kısa süre önce yayınladı.
8 senedir kendi şarkıları üzerinde çalışan sanatçı aslında bu süre zarfında da Selami Şahin orkestrasında vokalistlik yapıyormuş. Selami Şahin gibi büyük bir isimle sahnede olmak adeta okul gibi olsa gerek. Lider Şahin, Selami Şahin orkestrasıyla çalıştığı dönemde hem sahne tecrübesini geliştirmiş, hem de kendi şarkılarını hazırlayıp bir anlamda kendi müzik sandığını yavaş yavaş ama büyük bir titizlikle doldurmuş. Yaklaşık 3 sene önce yaptığı demo kayıtlarını ve yazdığı sözlere dönen Lider Şahin ilk olarak ‘Mesela’ ile çalışmalarını derinleştirmiş. İlk şarkı kısa sürede müzikseverlerin ilgileri toplarken sanatçı harıl harıl yeni şarkıları üzerinde çalışmaya da devam ediyormuş.
Selami Şahin’in oğlu olmak haliyle büyük bir müzik okulunda her daim öğrenci olmak demek. Lider Şahin’in babasından kazandığı tecrübeler bir yana, kendi ürettiği müzik için bir tür sınıflandırması yapmak için henüz erken olacağına inanıyorum. Yakın zaman önce yayınladığı ilk şarkısı ‘Mesela’ bu yolculuğun ilk ve en güçlü adımı. Şarkının düzenlemesi Okan Akı imzası taşırken, mix'i Murat Bulut, mastering'i ise Çağlar Türkmen tarafından yapılmış.
BEDRAN GÜZEL İMZALI KLİP!
Şarkının klibi de kendisi kadar iddialı bir çalışma olmuş. Geçtiğimiz sene sahne alan Selami Şahin’in şarkılarının senaryolaştığı ‘Seninle Başım Dertte’ müzikalinde başrol oyuncusu olan Lider Şahin, bu dönemdeki kazandığı oyunculuk tecrübesini ‘Mesela’nın klibinde de yansıtmış.
Çektiği filmler ve kliplerle yaratıcılığını yansıtan Bedran Güzel ‘Mesela’nın yönetmenliğini üstlenirken, klibin görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu olmuş. Kısa bir film gibi olan çalışmada Lider Şahin’e Nilüfer Cafer eşlik etmiş.
AKUSTİK ‘MESELA’ YOLDA!
Bazı şarkıların akustik hali orijinal halinden daha güçlü oluyor. ‘Mesela’nın akustik versiyonu henüz son haline gelmeden dinleme şansım oldu. Daha az enstrümanlı, piyano ve yaylı tamburun başrolde olduğu versiyon nerdeyse yepyeni bir şarkı gibi olmuş. Lider Şahin’in şarkıdaki vokali kendisini daha da ortaya çıkartmış. Muhtemelen bir iki hafta içinde yayınlanacak olan şarkı için yeni bir video klip çalışması da olacakmış. Akustik ‘Mesela’dan sonra hızını hiç kaybetmeden Aralık ayında Lider Şahin’den yepyeni bir şarkı daha yolda, onu da şimdiden söyleyeyim.
Aşkı şarkılarında sarıp sarmalayan, paylaşan, hayata olumlu bir bakışla uzanan, sözlerinde bunları yansıtan yepyeni bir ses Lider Şahin. Hem ailesinden aldığı eğitim ve sanat birikimi, hem de oyunculuk yolunda attığı adımlar dinleyici ve izleyici olarak beni de bir hayli heyecanlandırıyor. Yeni şarkıları ve bundan sonraki çalışmaları için merakla takipte olacağım.
GÖKHAN TÜRKMEN’LE ‘AZ BİRAZ’
Gökhan Türkmen’in 2019 senesi boyunca Youtube kanalında yayınladığı, tek gitarla söylediği akustik şarkıları ‘Gökhan Türkmen’le Az Biraz’ adıyla albüm oldu ve geçtiğimiz Cuma dijital platformlarda yayınlandı.
Gökhan Türkmen bu mini albümde dillerden düşmeyen ‘Sen İstanbulsun’, ‘İhtimaller Perisi’, ‘Ben Unuturum’, ‘Çatı Katı’ ve ‘Lafügüzaf’ şarkılarının akustik performanslarına yeniden hayat vermiş. 5 şarkı
dönüp dönüp tüm gün dinlemelik tam bir sonbahar havası veriyor. Şarkıların klipleri de akustik performansları kadar sade ve dikkat çekici. Bora Çifterler’in yönetmenliğini yaptığı klipler şarkıların orijinal versiyonlarının klip çekimlerinin gerçekleştiği ana mekanlarda tek gitar canlı kayıt yapılarak gerçekleştirilmiş. Hiç gitar merakım olmamasına rağmen özellikle kliplerden ‘İhtimaller Perisi’ndeki Gökhan Türkmen’in çaldığı mavi gitardan gözümü alamıyorum. Gerçekten akustik performansların klipleri her biri ayrı güzel.
Diğer yandan geçen hafta bu mini albüm yayınlanmış olsa da, GTR ekibi boş durmuyor ve birbiri ardına yeni çıkışları sıralıyor. Bu Cuma Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı ‘Aşkın Enkazı’ müzikseverlerle buluşacak.
REMIX ‘ARAMIZDA’
Gökcan Sanlıman’dan sonbaharı yaza çevirecek nefis bir remix çalışması geldi.
Geçtiğimiz yaz Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Aramızda’ single’ı yeni versiyonuyla şarkının hayranlarına yeni bir tat sunuyor.
Yeni remix versiyonu Teoman, Nükhet Duru ve Mabel Matiz gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla bilinen ‘DOGAC’ imzalı. Sözü ve müziği Gökcan Sanlıman’a ait şarkının ben orijinal halini hala çok sevsem de, remix de kesinlikle şarkının enerjisini bir üst seviyeye taşımış.
Yaz boyu yoğun konser programı olan sanatçı hiç hız kesmeden canlı performanslarına sonbaharda da devam ediyor. İlk olarak 18 Ekim Cuma Atakent Hayal Kahvesi’nde konser verecek sanatçı ardından 25 Ekim Cuma Ankara Hayal Kahvesi ve 26 Ekim Cuma günü Section Fest Ankara'da olacak. Şu sıralar yeni şarkısı üzerinde çalışan Gökcan Sanlıman Kasım ayı içinde yeni single’ını yayınlamaya hazırlanıyor.
INDIECITY VII
IndieCity bu sene yedinci senesinde 8-9-10 Kasım tarihlerinde German Legend sunumuyla İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleşecek. Festivalde dünyanın dört bir yanından performanslarıyla öne çıkan sanatçıların yanı sıra yerli sahnenin de önemli isimleri bir araya gelecek.
2012 senesinden bu yana Partapart’ın gerçekleştirdiği IndieCity festivalinde bu sene Babylon, Otto Moda ve Kırım Kilisesi performans mekânları olarak planlanıyor. Peki, kimler bu sene festivalde sahne alacak derseniz; John Talabot, Die Wilde Jagd, Lamusa II, Serafim Tsotsonis & Ocean Hope, Mind Shifter, Sumatran Black, Forlorn Hope, FFRW, Nova Persona, Aunt Zero, Heavy ve Ademân performanslarıyla müzikseverlerin ayaklarını yerden kesecek.
Lider Şahin 'Mesela' ile yola çıktı!
Lider Şahin merakla beklenen ilk şarkısı ‘Mesela’yı kısa süre önce yayınladı.
8 senedir kendi şarkıları üzerinde çalışan sanatçı aslında bu süre zarfında da Selami Şahin orkestrasında vokalistlik yapıyormuş. Selami Şahin gibi büyük bir isimle sahnede olmak adeta okul gibi olsa gerek. Lider Şahin, Selami Şahin orkestrasıyla çalıştığı dönemde hem sahne tecrübesini geliştirmiş, hem de kendi şarkılarını hazırlayıp bir anlamda kendi müzik sandığını yavaş yavaş ama büyük bir titizlikle doldurmuş. Yaklaşık 3 sene önce yaptığı demo kayıtlarını ve yazdığı sözlere dönen Lider Şahin ilk olarak ‘Mesela’ ile çalışmalarını derinleştirmiş. İlk şarkı kısa sürede müzikseverlerin ilgileri toplarken sanatçı harıl harıl yeni şarkıları üzerinde çalışmaya da devam ediyormuş.
Selami Şahin’in oğlu olmak haliyle büyük bir müzik okulunda her daim öğrenci olmak demek. Lider Şahin’in babasından kazandığı tecrübeler bir yana, kendi ürettiği müzik için bir tür sınıflandırması yapmak için henüz erken olacağına inanıyorum. Yakın zaman önce yayınladığı ilk şarkısı ‘Mesela’ bu yolculuğun ilk ve en güçlü adımı. Şarkının düzenlemesi Okan Akı imzası taşırken, mix'i Murat Bulut, mastering'i ise Çağlar Türkmen tarafından yapılmış.
BEDRAN GÜZEL İMZALI KLİP!
Şarkının klibi de kendisi kadar iddialı bir çalışma olmuş. Geçtiğimiz sene sahne alan Selami Şahin’in şarkılarının senaryolaştığı ‘Seninle Başım Dertte’ müzikalinde başrol oyuncusu olan Lider Şahin, bu dönemdeki kazandığı oyunculuk tecrübesini ‘Mesela’nın klibinde de yansıtmış.
Çektiği filmler ve kliplerle yaratıcılığını yansıtan Bedran Güzel ‘Mesela’nın yönetmenliğini üstlenirken, klibin görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu olmuş. Kısa bir film gibi olan çalışmada Lider Şahin’e Nilüfer Cafer eşlik etmiş.
AKUSTİK ‘MESELA’ YOLDA!
Bazı şarkıların akustik hali orijinal halinden daha güçlü oluyor. ‘Mesela’nın akustik versiyonu henüz son haline gelmeden dinleme şansım oldu. Daha az enstrümanlı, piyano ve yaylı tamburun başrolde olduğu versiyon nerdeyse yepyeni bir şarkı gibi olmuş. Lider Şahin’in şarkıdaki vokali kendisini daha da ortaya çıkartmış. Muhtemelen bir iki hafta içinde yayınlanacak olan şarkı için yeni bir video klip çalışması da olacakmış. Akustik ‘Mesela’dan sonra hızını hiç kaybetmeden Aralık ayında Lider Şahin’den yepyeni bir şarkı daha yolda, onu da şimdiden söyleyeyim.
Aşkı şarkılarında sarıp sarmalayan, paylaşan, hayata olumlu bir bakışla uzanan, sözlerinde bunları yansıtan yepyeni bir ses Lider Şahin. Hem ailesinden aldığı eğitim ve sanat birikimi, hem de oyunculuk yolunda attığı adımlar dinleyici ve izleyici olarak beni de bir hayli heyecanlandırıyor. Yeni şarkıları ve bundan sonraki çalışmaları için merakla takipte olacağım.
GÖKHAN TÜRKMEN’LE ‘AZ BİRAZ’
Gökhan Türkmen’in 2019 senesi boyunca Youtube kanalında yayınladığı, tek gitarla söylediği akustik şarkıları ‘Gökhan Türkmen’le Az Biraz’ adıyla albüm oldu ve geçtiğimiz Cuma dijital platformlarda yayınlandı.
Gökhan Türkmen bu mini albümde dillerden düşmeyen ‘Sen İstanbulsun’, ‘İhtimaller Perisi’, ‘Ben Unuturum’, ‘Çatı Katı’ ve ‘Lafügüzaf’ şarkılarının akustik performanslarına yeniden hayat vermiş. 5 şarkı
dönüp dönüp tüm gün dinlemelik tam bir sonbahar havası veriyor. Şarkıların klipleri de akustik performansları kadar sade ve dikkat çekici. Bora Çifterler’in yönetmenliğini yaptığı klipler şarkıların orijinal versiyonlarının klip çekimlerinin gerçekleştiği ana mekanlarda tek gitar canlı kayıt yapılarak gerçekleştirilmiş. Hiç gitar merakım olmamasına rağmen özellikle kliplerden ‘İhtimaller Perisi’ndeki Gökhan Türkmen’in çaldığı mavi gitardan gözümü alamıyorum. Gerçekten akustik performansların klipleri her biri ayrı güzel.
Diğer yandan geçen hafta bu mini albüm yayınlanmış olsa da, GTR ekibi boş durmuyor ve birbiri ardına yeni çıkışları sıralıyor. Bu Cuma Gökhan Türkmen’in yeni şarkısı ‘Aşkın Enkazı’ müzikseverlerle buluşacak.
REMIX ‘ARAMIZDA’
Gökcan Sanlıman’dan sonbaharı yaza çevirecek nefis bir remix çalışması geldi.
Geçtiğimiz yaz Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Aramızda’ single’ı yeni versiyonuyla şarkının hayranlarına yeni bir tat sunuyor.
Yeni remix versiyonu Teoman, Nükhet Duru ve Mabel Matiz gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla bilinen ‘DOGAC’ imzalı. Sözü ve müziği Gökcan Sanlıman’a ait şarkının ben orijinal halini hala çok sevsem de, remix de kesinlikle şarkının enerjisini bir üst seviyeye taşımış.
Yaz boyu yoğun konser programı olan sanatçı hiç hız kesmeden canlı performanslarına sonbaharda da devam ediyor. İlk olarak 18 Ekim Cuma Atakent Hayal Kahvesi’nde konser verecek sanatçı ardından 25 Ekim Cuma Ankara Hayal Kahvesi ve 26 Ekim Cuma günü Section Fest Ankara'da olacak. Şu sıralar yeni şarkısı üzerinde çalışan Gökcan Sanlıman Kasım ayı içinde yeni single’ını yayınlamaya hazırlanıyor.
INDIECITY VII
IndieCity bu sene yedinci senesinde 8-9-10 Kasım tarihlerinde German Legend sunumuyla İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleşecek. Festivalde dünyanın dört bir yanından performanslarıyla öne çıkan sanatçıların yanı sıra yerli sahnenin de önemli isimleri bir araya gelecek.
2012 senesinden bu yana Partapart’ın gerçekleştirdiği IndieCity festivalinde bu sene Babylon, Otto Moda ve Kırım Kilisesi performans mekânları olarak planlanıyor. Peki, kimler bu sene festivalde sahne alacak derseniz; John Talabot, Die Wilde Jagd, Lamusa II, Serafim Tsotsonis & Ocean Hope, Mind Shifter, Sumatran Black, Forlorn Hope, FFRW, Nova Persona, Aunt Zero, Heavy ve Ademân performanslarıyla müzikseverlerin ayaklarını yerden kesecek.