Ken geri döndü!

Kenan Doğulu yepyeni bir albümü ‘Vay Be’ ile geri geliyor.
Dile kolay 14. stüdyo albümü olan ‘Vay Be’ tam bir yaz albümü olmuş. 2016 senesinde ‘İhtimaller’ adlı caz albümünden sonra ilk stüdyo çalışması olan ‘Vay Be’ sound’uyla bu yaza damgasını vuracak, dinleyen herkesi dansa kaldıracak. Yeni albümden ilk çıkış yapan şarkı ‘Issız Ada’ geçtiğimiz hafta klibiyle birlikte aynı anda yayınlandı. Şarkının sözleri Kenan Doğulu, Bora Uzer ve Ozan Turgut imzası taşırken, bestesi Kenan Doğulu ve Bora Uzer’e ait. Kıpır kıpır bu yeni şarkının düzenlemesini de Bora Uzer yapmış.
Gelelim izledikçe insanın içini açan şarkının video klibine. ‘Issız Ada’nın video klibi Dominik Cumhuriyeti’nde Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğinde çekilmiş. Çekimleri 3 gün süren video klip için deniz üzerinde özel bir platform kurulmuş. 30’a yakın dansçının rol aldığı çekimlerde dansçıların hayvanların hareketlerini taklit etmesiyle ortaya çıkan renkli görüntüler damgasını vuruyor. Bu özel dans figürleri ve şarkının sosyal medyadaki paylaşımında kullanılan mesajı (#HayvanGibiDansEt) ile yaban hayatın ahengine de dikkat çekmeye çalışılıyor.
Kenan Doğulu Issız Ada klibiyle ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) aracılığıyla hep birlikte dans edebileceğimiz daha güzel bir dünya için tehlike altındaki bir türü evlat edinme duyarlılığına dikkat çekiyor.
Vay Be’nin Künyesi
7 şarkılık albümün kayıtları Arnavutköy ve Kanlıca Doğulu Studio ile Studio BU’da tamamlanmış. ‘Vay Be’nin künyesine bakınca albümün söz, müzik ve aranjelerinde Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ve Mahmut Ozan Turgut’un imzasını görüyoruz.
Mix’te Bora Uzer, Aliş Kaygusuz ve Erkan Adlin yer alırken, mastering’de ise Çağlar Türkmen imzası var. Albümün vokal koçluğunu sesiyle herkesi mest eden Cihan Okan yapmış. Müzisyenlere gelince Kenan Doğulu'ya ‘Vay Be’de Ozan Doğulu, Bora Uzer, Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz, Tamer Pınarbaşı, Orhan Deniz, Caner Güneysu, Onur Nar, Gökay Semercioğlu, Orhan Topçuoğlu, Şenova Ülker, Murat Çekem, Erkan Adlin ve Cihan Okan gibi birbirinden değerli müzisyenler eşlik etmiş. Albüm fotoğraflarını Candaş Arın çekerken, styling’i Merve Kırşan yapmış.
‘Vay Be’ 20 Temmuz’da piyasaya çıkıyor!
Ken On The Beach
Kenan Doğulu yeni albümün enerjisiyle yaz aylarını konserlerle dolu dolu geçirecek.
Yaz konserleri kapsamında birçok şehirde konser verecek olan sanatçı 14 Temmuz Çeşme Spiaggia Grande’de başladığı yaz turnesine Temmuz ayında sırasıyla; 20 Temmuz’da Datça Amfi Tiyatro, 21 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 27 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro, 28 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro konserleriyle devam edecek. 2 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesi ile başlayacak turnesine Çeşme, Trakya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası rotasıyla devam edecek.
SEZEN AKSU’DAN DEMO ALBÜM
Sezen Aksu’nun Youtube kanalında bir şeyler oluyor.
Tıpkı ‘Düş Bahçeleri’ konseptiyle daha önce başka sanatçılara verdiği şarkıları demo haliyle seslendiren Küçük Serçe bu kayıtları her hafta yeni bir şarkı olarak Youtube kanalından yayınlıyor. Kendi deyimiyle bazı demoları şarkıların asıllarından daha çok seven sanatçı, bunun sebebinin şarkının daha iyi ya da daha kötü olduğundan değil, ortaya çıkmış saf halleri olduğundan ötürü olduğunu söylemiş. Konsept olmadan, süslemeden, olduğu gibi bu şarkıları bir de Sezen’in vokalinden duyma şansına sahip olacağız. Bu yaz bundan daha iyi bir sürpriz olamazdı!
Begonvil
Albümünün açılış şarkısı Bülent Özdemir bestesi olan ‘Begonvil’ oldu. Daha önce Sibel Can’dan dinlediğimiz bu şarkının Youtube’daki kaydı Sezen Aksu’nun sözlerini ilk yazdığındaki haliyle kaydedilmiş. Aslında ‘Begonvil’ için Aksu’nun niyeti ‘Düş Bahçeleri’nin üçüncüsünde yeni bir düzenlemeyle yayınlamak iken demo konsept projesi ortaya çıkınca tek bir piyanoyla söylenmiş versiyonunun daha çok tercih edileceğini düşünerek bu halini kaydetmiş. Şarkının Youtube’daki videosundaki notu Aksu şu şekilde bitirmiş: ‘Yıllardır orkestranın sesini kıs, seni duyamıyoruz’ diye söyleyenlere gelsin, doya doya duyun gari…”
Delidir
‘Delidir’ Demo albümünün ikinci yayınlanan şarkısı. 2011 senesinde Ebru Yaşar tarafından seslendirilen şarkının demosu hakkında Sezen Aksu çok az detaya sahip olduğunu belirtmiş. Şarkıyı demo olarak kaydettikleri dönemde hangi müzisyenlerle çalıp kaydettiklerini bile hatırlayamadıklarını belirten sanatçı, 2010’dan kalan şan kanalı kaydını alıp yeni bir anlayışla küçük bir alt yapı hazırlayarak seslendirmiş.
Ahbap Çavuşlar
Demo albümünün en son güzelliği ‘Ahbap Çavuşlar’ oldu. Dün yayınlanan şarkı 2010 yılında Cihan Okan’ın kendi adını taşıyan albümünde seslendirilmiş. Bu şarkıyı duyunca 2010 senesine resmen ışınlandım. Cihan Okan’ın albümü çıktığında ben askerdeydim. Senelerdir merakla beklenen ve bir türlü yayınlanmayan Cihan Okan albümündeki şarkıyı şimdi bir de Sezen’in vokaliyle duyunca daha da etkilendim. Kendisinin de belirttiği gibi tam da çalıp, söyleyip, eğlenip coşmalık bir şarkı olmuş.
Daha sırada neler var neler: ‘Aykırı Çiçek’, ‘Her Şey Fani’, ‘Aldatıldık’, ‘Yol Bitti Çoktan’ yayınlanma sırasını bekliyorlar. Demo albümünün tanıtım videosunda şimdilik 7 şarkının ismi geçerken hemen ardından daha fazlasının da olacağı bilgisi paylaşılıyor. Hal böyle olunca benim de içim içime sığmıyor!
BOZCAADA CAZ FESTİVALİ
Bozcaada Caz Festivali bu sene 27-28-29 Temmuz tarihlerinde ikinci kez seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl biletleri kısa sürede tükenen etkinlik bu sene de yeniden festivalcilerin odak noktası olacak. Festival adanın en güzel koyu Ayazma’ya tepeden bakış atarak Tarihi Manastır’ın yemyeşil bahçesinde gerçekleşecek. Bu sene Bozcaada Caz Festivali’nin müzik dışındaki yan etkinlikleri de oldukça zengin. Gastronomi, çocuk atölyeleri, beden odaklı atölyeler, tadım etkinlikleri ve daha fazlasından oluşan yan etkinlikler festival boyunca katılımcıları ağırlayacak.
Yaz tatilinde özellikle de bu sezonda nefis ada havasıyla eşsiz bir müzik deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiye edilir.
Ken geri döndü!
Kenan Doğulu yepyeni bir albümü ‘Vay Be’ ile geri geliyor.
Dile kolay 14. stüdyo albümü olan ‘Vay Be’ tam bir yaz albümü olmuş. 2016 senesinde ‘İhtimaller’ adlı caz albümünden sonra ilk stüdyo çalışması olan ‘Vay Be’ sound’uyla bu yaza damgasını vuracak, dinleyen herkesi dansa kaldıracak. Yeni albümden ilk çıkış yapan şarkı ‘Issız Ada’ geçtiğimiz hafta klibiyle birlikte aynı anda yayınlandı. Şarkının sözleri Kenan Doğulu, Bora Uzer ve Ozan Turgut imzası taşırken, bestesi Kenan Doğulu ve Bora Uzer’e ait. Kıpır kıpır bu yeni şarkının düzenlemesini de Bora Uzer yapmış.
Gelelim izledikçe insanın içini açan şarkının video klibine. ‘Issız Ada’nın video klibi Dominik Cumhuriyeti’nde Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğinde çekilmiş. Çekimleri 3 gün süren video klip için deniz üzerinde özel bir platform kurulmuş. 30’a yakın dansçının rol aldığı çekimlerde dansçıların hayvanların hareketlerini taklit etmesiyle ortaya çıkan renkli görüntüler damgasını vuruyor. Bu özel dans figürleri ve şarkının sosyal medyadaki paylaşımında kullanılan mesajı (#HayvanGibiDansEt) ile yaban hayatın ahengine de dikkat çekmeye çalışılıyor.
Kenan Doğulu Issız Ada klibiyle ve WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) aracılığıyla hep birlikte dans edebileceğimiz daha güzel bir dünya için tehlike altındaki bir türü evlat edinme duyarlılığına dikkat çekiyor.
Vay Be’nin Künyesi
7 şarkılık albümün kayıtları Arnavutköy ve Kanlıca Doğulu Studio ile Studio BU’da tamamlanmış. ‘Vay Be’nin künyesine bakınca albümün söz, müzik ve aranjelerinde Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ve Mahmut Ozan Turgut’un imzasını görüyoruz.
Mix’te Bora Uzer, Aliş Kaygusuz ve Erkan Adlin yer alırken, mastering’de ise Çağlar Türkmen imzası var. Albümün vokal koçluğunu sesiyle herkesi mest eden Cihan Okan yapmış. Müzisyenlere gelince Kenan Doğulu'ya ‘Vay Be’de Ozan Doğulu, Bora Uzer, Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz, Tamer Pınarbaşı, Orhan Deniz, Caner Güneysu, Onur Nar, Gökay Semercioğlu, Orhan Topçuoğlu, Şenova Ülker, Murat Çekem, Erkan Adlin ve Cihan Okan gibi birbirinden değerli müzisyenler eşlik etmiş. Albüm fotoğraflarını Candaş Arın çekerken, styling’i Merve Kırşan yapmış.
‘Vay Be’ 20 Temmuz’da piyasaya çıkıyor!
Ken On The Beach
Kenan Doğulu yeni albümün enerjisiyle yaz aylarını konserlerle dolu dolu geçirecek.
Yaz konserleri kapsamında birçok şehirde konser verecek olan sanatçı 14 Temmuz Çeşme Spiaggia Grande’de başladığı yaz turnesine Temmuz ayında sırasıyla; 20 Temmuz’da Datça Amfi Tiyatro, 21 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro, 27 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro, 28 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro konserleriyle devam edecek. 2 Ağustos’ta İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesi ile başlayacak turnesine Çeşme, Trakya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası rotasıyla devam edecek.
SEZEN AKSU’DAN DEMO ALBÜM
Sezen Aksu’nun Youtube kanalında bir şeyler oluyor.
Tıpkı ‘Düş Bahçeleri’ konseptiyle daha önce başka sanatçılara verdiği şarkıları demo haliyle seslendiren Küçük Serçe bu kayıtları her hafta yeni bir şarkı olarak Youtube kanalından yayınlıyor. Kendi deyimiyle bazı demoları şarkıların asıllarından daha çok seven sanatçı, bunun sebebinin şarkının daha iyi ya da daha kötü olduğundan değil, ortaya çıkmış saf halleri olduğundan ötürü olduğunu söylemiş. Konsept olmadan, süslemeden, olduğu gibi bu şarkıları bir de Sezen’in vokalinden duyma şansına sahip olacağız. Bu yaz bundan daha iyi bir sürpriz olamazdı!
Begonvil
Albümünün açılış şarkısı Bülent Özdemir bestesi olan ‘Begonvil’ oldu. Daha önce Sibel Can’dan dinlediğimiz bu şarkının Youtube’daki kaydı Sezen Aksu’nun sözlerini ilk yazdığındaki haliyle kaydedilmiş. Aslında ‘Begonvil’ için Aksu’nun niyeti ‘Düş Bahçeleri’nin üçüncüsünde yeni bir düzenlemeyle yayınlamak iken demo konsept projesi ortaya çıkınca tek bir piyanoyla söylenmiş versiyonunun daha çok tercih edileceğini düşünerek bu halini kaydetmiş. Şarkının Youtube’daki videosundaki notu Aksu şu şekilde bitirmiş: ‘Yıllardır orkestranın sesini kıs, seni duyamıyoruz’ diye söyleyenlere gelsin, doya doya duyun gari…”
Delidir
‘Delidir’ Demo albümünün ikinci yayınlanan şarkısı. 2011 senesinde Ebru Yaşar tarafından seslendirilen şarkının demosu hakkında Sezen Aksu çok az detaya sahip olduğunu belirtmiş. Şarkıyı demo olarak kaydettikleri dönemde hangi müzisyenlerle çalıp kaydettiklerini bile hatırlayamadıklarını belirten sanatçı, 2010’dan kalan şan kanalı kaydını alıp yeni bir anlayışla küçük bir alt yapı hazırlayarak seslendirmiş.
Ahbap Çavuşlar
Demo albümünün en son güzelliği ‘Ahbap Çavuşlar’ oldu. Dün yayınlanan şarkı 2010 yılında Cihan Okan’ın kendi adını taşıyan albümünde seslendirilmiş. Bu şarkıyı duyunca 2010 senesine resmen ışınlandım. Cihan Okan’ın albümü çıktığında ben askerdeydim. Senelerdir merakla beklenen ve bir türlü yayınlanmayan Cihan Okan albümündeki şarkıyı şimdi bir de Sezen’in vokaliyle duyunca daha da etkilendim. Kendisinin de belirttiği gibi tam da çalıp, söyleyip, eğlenip coşmalık bir şarkı olmuş.
Daha sırada neler var neler: ‘Aykırı Çiçek’, ‘Her Şey Fani’, ‘Aldatıldık’, ‘Yol Bitti Çoktan’ yayınlanma sırasını bekliyorlar. Demo albümünün tanıtım videosunda şimdilik 7 şarkının ismi geçerken hemen ardından daha fazlasının da olacağı bilgisi paylaşılıyor. Hal böyle olunca benim de içim içime sığmıyor!
BOZCAADA CAZ FESTİVALİ
Bozcaada Caz Festivali bu sene 27-28-29 Temmuz tarihlerinde ikinci kez seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl biletleri kısa sürede tükenen etkinlik bu sene de yeniden festivalcilerin odak noktası olacak. Festival adanın en güzel koyu Ayazma’ya tepeden bakış atarak Tarihi Manastır’ın yemyeşil bahçesinde gerçekleşecek. Bu sene Bozcaada Caz Festivali’nin müzik dışındaki yan etkinlikleri de oldukça zengin. Gastronomi, çocuk atölyeleri, beden odaklı atölyeler, tadım etkinlikleri ve daha fazlasından oluşan yan etkinlikler festival boyunca katılımcıları ağırlayacak.
Yaz tatilinde özellikle de bu sezonda nefis ada havasıyla eşsiz bir müzik deneyimi yaşamak isteyenlere tavsiye edilir.