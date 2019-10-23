Gökhan Türkmen’den Yeni Şarkı

Geçtiğimiz hafta Gökhan Türkmen yani şarkısı ‘Aşkın Enkazı’nı yayınladı. 11. sanat yılını kutlayan sanatçı ‘Aşkın Enkazı’ şarkısıyla 10 şarkılık albüm projesinin de başlangıcını da yapmış oluyor. Yeni şarkının söz ve müziği Birkan Nasuhoğlu’na ait. Tunç Çakır şarkının miksinde görev alırken düzenlemesinde ise Ahmet Faik Dökmeci imzası var. GTR Deneyevi, Hayyam Stüdyoları ve Blukite Studio ‘Aşkın Enkazı’nın hayata geçtiği stüdyolar olarak künyesinde yer alıyor.
‘Aşkın Enkazı’nın bir diğer önemli yanı ise klibi diyebiliriz. Her yaptığı çalışmada olduğu gibi Gökhan Türkmen bu sefer de bizleri şaşırtacak, farklı bir pencere açıyor. ‘Aşkın Enkazı’ klibi bundan sonra sanatçının yayınlayacağı ‘Sır’ ve ‘Gülmedi Kader’ isimli yeni şarkılarının klipleriyle bağlantılı bir hikâyenin birinci bölümü.
Söz konusu klip Türkmen’in son kliplerinde de çalıştığı ve sinematografik bakışı nev-i şahsına münhasır olan Bora Çifterler’a emanet edilmiş. Çekimlerde Gökhan Türkmen’e Özge Demirel de eşlik etmiş. ‘Aşkın Enkazı’ gerçekten de dinleyeni en hassas duygularından vuruyor. Gökhan Türkmen’in vokalindeki naiflik ve sakinlik şarkıyı bir başka noktaya taşıyor. Aslında kalp kırıklarıyla dolu bir hikâyeyi anlatsa da şarkı, sanki dinlerken insana bir yandan da umut veriyor. Bu ters köşe tamamen Gökhan Türkmen’in şarkılardaki kendine özgü etkisinden olduğunu düşünüyorum. Sanatçı ‘Aşkın Enkazı’ ile çıktığı bu yola bundan sonra her ay yeni bir şarkı ile devam edecekmiş. Bakalım klibin devamı ve şarkılar bizi nereye sürükleyecek.
Bu sese dikkat: Ceren Gündoğdu
Ceren Gündoğdu uzun zamandır hakkında yazmak istediğim bir isim. 2018 Eylül ayından beri yayınladığı single çalışmalarına geçtiğimiz hafta ‘Kayıp’ adlı yeni şarkısını ekledi. Müzisyen bir aileden gelen Ceren Gündoğdu’nun hayatında müzik her zaman büyük yer kaplamış, okuduğu okullar sonrasında kendisi de mesleğini müzik alanında edinmiş.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde okurken eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Müzikal Tiyatro bölümünde de okuyan sanatçı mezuniyetleri sonrasında soluğu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda almış. ‘Urinetown’ adlı müzikalde uzun süre başrol oynayarak yaklaşık 200 oyunda rol almış. Kendi müziğini yapmak için yola çıksa da, aslında önüne çıkan diğer alternatif çalışmalar bu anlamda kendi şarkılarını üretmesine biraz mola vermesine sebep olmuş.
Müzikal çalışması sonrasında TRT’de ‘Sokakta Hayat Var’ adlı bir müzik programına başlayan Ceren Gündoğdu, programında hem müzisyenleri ağırlamış, hem de programda canlı performanslarla 2 sene boyunca programın sunuculuğunu üstlenmiş. Uzun yıllardır kendi şarkılarını yazan sanatçı, kendi müziğinin ardından gitmek istediği için 2 sene sonunda televizyona ara vererek ilk single’ını geçtiğimiz sene Eylül ayında yayınlamıştı. İlk şarkıdan sonra sanatçı sırada bekleyen diğer yeni çalışmalarını birbiri ardına 1 senelik bir süre zarfında müzikseverlerle buluşturdu.
Sanatçının geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Kayıp’ şarkısı 90’ların melankolik bir tonla buluştuğu çok özel bir çalışma. Şarkı her ne kadar hüznü ifade etse de diğer yandan da yaşama sıkı sıkı tutunmayı, insanların hayatlarında kaybettiklerine rağmen yaşamayı unutmamayı anlatıyor. ‘Kayıp’ın söz ve bestesi Ceren Gündoğdu’ya ait, düzenlemesinde ise Arel Koray Nalbant imzası yer alıyor. Bu yeni single çalışmasından sonra artık albüme odaklanan Ceren Gündoğdu, önümüzdeki sene bahar döneminde yayınlamayı planladığı albümü için şimdiden stüdyo çalışmalarını hızlandırmış bile. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim bu naif ve melankolik nefis vokaline ek olarak sanatçı aynı zamanda halen Zorlu PSM’de sahne alan ‘Damdaki Kemancı’ müzikalinde ‘Hodel’ karakterini canlandırmaya da devam ediyor. Stüdyo ve tiyatro performanslarında Ceren’i izlemek isteyenler için Kasım ve Aralık ayında birçok alternatif program sizleri bekliyor; 8 Kasım ve 4 Aralık’ta ‘Duygular Şelale’ ile Moda Sahnesi, 14 Kasım’da Şarkı Yazarlığı Atöyesi ile Boğaziçi Üniversitesi, 15-16-26 Kasım’da ‘Damdaki Kemancı’ ile Zorlu PSM’de, 22 Kasım’da Pikap Sahne, 23 Kasım’da Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 29 Kasım’da Kadıköy Koma.
fizy İstanbul Müzik Haftası 2. Yaşında!
Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası bu sene 2. senesinde kaldığı yerden yoluna devam ediyor. 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde oturumların yanı sıra çeşitli mekânlarda konserler düzenlenecek.
IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane, KadıköySahne ve Volkswagen Arena’daki konserlerde birbirinden büyük isimler sahne alıyor. Festival programına yakından bakacak olursak:
6 Kasım: Ozbi feat. Gülce Duru @ IF Performance Hall Beşiktaş
7 Kasım: Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva @ Volkswagen Arena
7 Kasım: Feridun Düzağaç @ IF Performance Hall Beşiktaş
8 Kasım: Kenan Doğulu, manga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril, Eda Baba @ Volkswagen Arena
9 Kasım: Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek, Dolu Kadehi Ters Tut @ Volkswagen Arena
‘Son dakika koltuğum’ uygulaması başlıyor!
Zorlu PSM, Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) birlikte nefis bir projeye imza attılar. Genç sanatseverlere yönelik bu uygulama ile öğrencilerin sanat etkinliklerine katılımlarını arttırmak amacıyla etkinliklerdeki son dakika koltuklarını öğrencilere açıyor.
Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Tosla uygulamasına öğrenciler öncelikle kaydoluyorlar. TOG’da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1 TL’lik sembolik bir katkı sağlayarak o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' oluyorlar. Hepsi bu kadar! Daha sonra katılmak istedikleri konser, tiyatro hangi etkinlik varsa o etkinliğe gittiklerinde başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştiriliyorlar.
Kendi öğrencilik dönemimi düşünüyorum, Ankara’dan İstanbul’a ne konserlere, ne festivallere otobüsler ve trenlerle geldiğimi bilirim. Hem ulaşım, hem konser maliyeti gerçekten de öğrenci için çok da kolay bir durum olmuyor. ‘Son dakika koltuğum’ uygulaması ile sanat etkinliklerini yakından takip etmek isteyen öğrenciler için bu durum bir nebze de olsa rahatlayacağı için gerçekten de sevindirici bir gelişme olmuş.
Uygulama, Ekim ayından itibaren, duyurulacak etkinliklerde geçerli olacak. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmemek gerek, proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek. Tüm öğrenicilerin ve sanatseverlerin gözü aydın, böyle girişimlerin ardı arkası kesilmesin dilerim.
Gökhan Türkmen’den Yeni Şarkı
Geçtiğimiz hafta Gökhan Türkmen yani şarkısı ‘Aşkın Enkazı’nı yayınladı. 11. sanat yılını kutlayan sanatçı ‘Aşkın Enkazı’ şarkısıyla 10 şarkılık albüm projesinin de başlangıcını da yapmış oluyor. Yeni şarkının söz ve müziği Birkan Nasuhoğlu’na ait. Tunç Çakır şarkının miksinde görev alırken düzenlemesinde ise Ahmet Faik Dökmeci imzası var. GTR Deneyevi, Hayyam Stüdyoları ve Blukite Studio ‘Aşkın Enkazı’nın hayata geçtiği stüdyolar olarak künyesinde yer alıyor.
‘Aşkın Enkazı’nın bir diğer önemli yanı ise klibi diyebiliriz. Her yaptığı çalışmada olduğu gibi Gökhan Türkmen bu sefer de bizleri şaşırtacak, farklı bir pencere açıyor. ‘Aşkın Enkazı’ klibi bundan sonra sanatçının yayınlayacağı ‘Sır’ ve ‘Gülmedi Kader’ isimli yeni şarkılarının klipleriyle bağlantılı bir hikâyenin birinci bölümü.
Söz konusu klip Türkmen’in son kliplerinde de çalıştığı ve sinematografik bakışı nev-i şahsına münhasır olan Bora Çifterler’a emanet edilmiş. Çekimlerde Gökhan Türkmen’e Özge Demirel de eşlik etmiş. ‘Aşkın Enkazı’ gerçekten de dinleyeni en hassas duygularından vuruyor. Gökhan Türkmen’in vokalindeki naiflik ve sakinlik şarkıyı bir başka noktaya taşıyor. Aslında kalp kırıklarıyla dolu bir hikâyeyi anlatsa da şarkı, sanki dinlerken insana bir yandan da umut veriyor. Bu ters köşe tamamen Gökhan Türkmen’in şarkılardaki kendine özgü etkisinden olduğunu düşünüyorum. Sanatçı ‘Aşkın Enkazı’ ile çıktığı bu yola bundan sonra her ay yeni bir şarkı ile devam edecekmiş. Bakalım klibin devamı ve şarkılar bizi nereye sürükleyecek.
Bu sese dikkat: Ceren Gündoğdu
Ceren Gündoğdu uzun zamandır hakkında yazmak istediğim bir isim. 2018 Eylül ayından beri yayınladığı single çalışmalarına geçtiğimiz hafta ‘Kayıp’ adlı yeni şarkısını ekledi. Müzisyen bir aileden gelen Ceren Gündoğdu’nun hayatında müzik her zaman büyük yer kaplamış, okuduğu okullar sonrasında kendisi de mesleğini müzik alanında edinmiş.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde okurken eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Müzikal Tiyatro bölümünde de okuyan sanatçı mezuniyetleri sonrasında soluğu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda almış. ‘Urinetown’ adlı müzikalde uzun süre başrol oynayarak yaklaşık 200 oyunda rol almış. Kendi müziğini yapmak için yola çıksa da, aslında önüne çıkan diğer alternatif çalışmalar bu anlamda kendi şarkılarını üretmesine biraz mola vermesine sebep olmuş.
Müzikal çalışması sonrasında TRT’de ‘Sokakta Hayat Var’ adlı bir müzik programına başlayan Ceren Gündoğdu, programında hem müzisyenleri ağırlamış, hem de programda canlı performanslarla 2 sene boyunca programın sunuculuğunu üstlenmiş. Uzun yıllardır kendi şarkılarını yazan sanatçı, kendi müziğinin ardından gitmek istediği için 2 sene sonunda televizyona ara vererek ilk single’ını geçtiğimiz sene Eylül ayında yayınlamıştı. İlk şarkıdan sonra sanatçı sırada bekleyen diğer yeni çalışmalarını birbiri ardına 1 senelik bir süre zarfında müzikseverlerle buluşturdu.
Sanatçının geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Kayıp’ şarkısı 90’ların melankolik bir tonla buluştuğu çok özel bir çalışma. Şarkı her ne kadar hüznü ifade etse de diğer yandan da yaşama sıkı sıkı tutunmayı, insanların hayatlarında kaybettiklerine rağmen yaşamayı unutmamayı anlatıyor. ‘Kayıp’ın söz ve bestesi Ceren Gündoğdu’ya ait, düzenlemesinde ise Arel Koray Nalbant imzası yer alıyor. Bu yeni single çalışmasından sonra artık albüme odaklanan Ceren Gündoğdu, önümüzdeki sene bahar döneminde yayınlamayı planladığı albümü için şimdiden stüdyo çalışmalarını hızlandırmış bile. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim bu naif ve melankolik nefis vokaline ek olarak sanatçı aynı zamanda halen Zorlu PSM’de sahne alan ‘Damdaki Kemancı’ müzikalinde ‘Hodel’ karakterini canlandırmaya da devam ediyor. Stüdyo ve tiyatro performanslarında Ceren’i izlemek isteyenler için Kasım ve Aralık ayında birçok alternatif program sizleri bekliyor; 8 Kasım ve 4 Aralık’ta ‘Duygular Şelale’ ile Moda Sahnesi, 14 Kasım’da Şarkı Yazarlığı Atöyesi ile Boğaziçi Üniversitesi, 15-16-26 Kasım’da ‘Damdaki Kemancı’ ile Zorlu PSM’de, 22 Kasım’da Pikap Sahne, 23 Kasım’da Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 29 Kasım’da Kadıköy Koma.
fizy İstanbul Müzik Haftası 2. Yaşında!
Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası bu sene 2. senesinde kaldığı yerden yoluna devam ediyor. 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde oturumların yanı sıra çeşitli mekânlarda konserler düzenlenecek.
IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane, KadıköySahne ve Volkswagen Arena’daki konserlerde birbirinden büyük isimler sahne alıyor. Festival programına yakından bakacak olursak:
6 Kasım: Ozbi feat. Gülce Duru @ IF Performance Hall Beşiktaş
7 Kasım: Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva @ Volkswagen Arena
7 Kasım: Feridun Düzağaç @ IF Performance Hall Beşiktaş
8 Kasım: Kenan Doğulu, manga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril, Eda Baba @ Volkswagen Arena
9 Kasım: Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek, Dolu Kadehi Ters Tut @ Volkswagen Arena
‘Son dakika koltuğum’ uygulaması başlıyor!
Zorlu PSM, Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) birlikte nefis bir projeye imza attılar. Genç sanatseverlere yönelik bu uygulama ile öğrencilerin sanat etkinliklerine katılımlarını arttırmak amacıyla etkinliklerdeki son dakika koltuklarını öğrencilere açıyor.
Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Tosla uygulamasına öğrenciler öncelikle kaydoluyorlar. TOG’da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1 TL’lik sembolik bir katkı sağlayarak o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' oluyorlar. Hepsi bu kadar! Daha sonra katılmak istedikleri konser, tiyatro hangi etkinlik varsa o etkinliğe gittiklerinde başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştiriliyorlar.
Kendi öğrencilik dönemimi düşünüyorum, Ankara’dan İstanbul’a ne konserlere, ne festivallere otobüsler ve trenlerle geldiğimi bilirim. Hem ulaşım, hem konser maliyeti gerçekten de öğrenci için çok da kolay bir durum olmuyor. ‘Son dakika koltuğum’ uygulaması ile sanat etkinliklerini yakından takip etmek isteyen öğrenciler için bu durum bir nebze de olsa rahatlayacağı için gerçekten de sevindirici bir gelişme olmuş.
Uygulama, Ekim ayından itibaren, duyurulacak etkinliklerde geçerli olacak. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmemek gerek, proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek. Tüm öğrenicilerin ve sanatseverlerin gözü aydın, böyle girişimlerin ardı arkası kesilmesin dilerim.