Delinin Yıldızı ‘Deluxe’ Geri Döndü

Vega’nın geçen yıl uzun aradan sonra yayınladığı yeni albümü ‘Delinin Yıldızı’ deluxe versiyonu geçtiğimiz günlerde yeniden yayınlandı. Deluxe albüm ‘Delinin Yıldızı’nın orijinal halinin yanı sıra şarkıların 14 farklı halini de içeriyor.
Remixlerde; 2Rule, Tan Atalar& Emre Yönter, Armageddon Turk, Hökemon imzası yer alıyor ve hepsi de birbirinden harika olmuş. Benim favorilerim: İsim – Şehir (Armageddon Turk Mix), Komşu Işıklar (2Rule House Remix), Dünyacım (Hökemon Mix) ve Arzuhal (2Rule Mix).
‘Delinin Yıldızı’nın yayınlanmasından 1 sene sonra piyasaya çıkan bu özel albüm eminim benim gibi tüm Vega severleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Deluxe albümde bir iki tane de demo niyetine ‘Delinin Yıldızı’na girmemiş yeni Vega şarkısı da olsaydı daha da mest olurdum onu da eklemeden geçemeyeceğim.
Gökhan Türkmen’den yeni proje: 'Synesthesia
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni maxi single çalışmasına yakından bakmak gerekli. Türkmen bu sefer dinleyenlerini duyuları arasında yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
‘Synesthesia’ adını verdiği maxi single iki şarkıdan oluşuyor. Farklı ve kendine has yenilikçi bir tarzla hazırladığı bu çalışmada ‘Dene’ ve ‘Seni Sevmiyorum’ şarkılarının farklı aranjeleriyle cover’larından oluşuyor. ‘Dene/Yaşamak İstemem’ klibi sanatçının geçtiğimiz bahar ayında Zorlu PSM’deki İstanbul Caz Festivali performansından görüntülerle hazırlanmış. Yeni şarkı hem ‘Dene’ şarkısının cover’ı, hem de bir yandan Yavuz Çetin’in ‘Yaşamak İstemem’ bestesine göz kırpıyor.
İki şarkının çok ustaca harmanlandığı çok farklı bir çalışma olmuş. Benzer bir mantıkla maxi single’de yer alan ikinci şarkı ‘Seviyorum Sevmiyorum/ Personal Jesus’ Nil Karaibrahimgil’in şarkısının cover’ı ama bir yandan da Depeche Mode Personal Jesus’u da derinlerde hissedebiliyorsunuz. ‘Sineztezi Konsepti’ adıyla hazırlanan bu özel çalışmayla sanatçı duyular arasında bizi farklı bir yolculuğa çıkartıyor. Böyle farklı ve orijinal işlerin peşinde emek harcayan sanatçılara hayran olmamak elde değil, tebrikler.
Mabel Matiz’den Yeni Klip: Sarmaşık
Mabel Matiz’in geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı yeni albümü ‘Maya’dan ilk video klip çalışması ‘Sarmaşık’ bu hafta başında yayınlandı. Sözleri Mabel Matiz ve Sıla Gençoğlu’na ait olan şarkının aranjesi ise Sabi Saltıel’e ait.
Şarkının klibi Altın Kelebek ödüllü yönetmen ve sanatçı Sinan Tuncay tarafından Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde çekilmiş. Sarmaşık’ın klibinde aşkın baş döndüren farklı halleri ve aynı insanı farklı kimliklerle bürüyebilme gücü anlatılmış.
Klip her yaz Döşemealtı ilçesinde 30 bin halı ve kilimin güneş ışığı altında bekletildiği özel arazide ve Evdirhan adlı 13. yy’dan kalma tarihi kervansarayda çekilmiş. Renkli görüntülerin sıra sıra önümüze çıktığı bu özel klibin görüntü yönetmenliğini Eren Yıldız, stil danışmanlığı ise Beril Türkmen üstlenmiş.
Hayalimde bu şarkıyı daha melankolik bir yere koymuştum, Sarmaşık’ın klibiyle şarkının bendeki yeri daha da farklı ve pozitif oldu. Özellikle son sahnesdeki Mabel’in halı üzerinde yattığı ve işçilerin dev arazideki halıları topladığı sahne çok hoşuma gitti. Mabel’in son yayınladığı kliplerini düşününce her biri ayrı bir sanat eseri niteliğinde. İnsan ister istemez bundan sonra hangi şarkıya, nasıl bir klip çekecek diye merak ediyor.
fizy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bu sene ilki düzenlenen fizy Müzik Ödülleri geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken 11 farklı dalda ödüller dağıtıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu fizy Müzik Ödülleri sonuçları belirlenirken fizy dahil halka açık kaynaklardan en çok dinlenen, en çok takip edilen verilere bakarak bu sonuçların belirlendiğini söylerken dijital dünyada yeni jürinin artık data olduğunun da altını çizdi.
fizy Müzik Ödülleri kazananların listesi:
En İyi Erkek Sanatçı: Tarkan
En İyi Kadın Sanatçı: Sezen Aksu
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Aleyna Tilki
En İyi Video Klip: Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
En İyi Albüm: Edis- Ân
En İyi Grup: mor ve ötesi
En Çok Dinlenen Single: Mabel Matiz – Öyle Kolaysa
En İyi DJ: Mahmut Orhan
En İyi Söz/Müzik: Ersay Üner
Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı: Ahmet Kaya
Tüm Zamanların En İyi Grubu: MFÖ
Delinin Yıldızı ‘Deluxe’ Geri Döndü
Vega’nın geçen yıl uzun aradan sonra yayınladığı yeni albümü ‘Delinin Yıldızı’ deluxe versiyonu geçtiğimiz günlerde yeniden yayınlandı. Deluxe albüm ‘Delinin Yıldızı’nın orijinal halinin yanı sıra şarkıların 14 farklı halini de içeriyor.
Remixlerde; 2Rule, Tan Atalar& Emre Yönter, Armageddon Turk, Hökemon imzası yer alıyor ve hepsi de birbirinden harika olmuş. Benim favorilerim: İsim – Şehir (Armageddon Turk Mix), Komşu Işıklar (2Rule House Remix), Dünyacım (Hökemon Mix) ve Arzuhal (2Rule Mix).
‘Delinin Yıldızı’nın yayınlanmasından 1 sene sonra piyasaya çıkan bu özel albüm eminim benim gibi tüm Vega severleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Deluxe albümde bir iki tane de demo niyetine ‘Delinin Yıldızı’na girmemiş yeni Vega şarkısı da olsaydı daha da mest olurdum onu da eklemeden geçemeyeceğim.
Gökhan Türkmen’den yeni proje: 'Synesthesia
Gökhan Türkmen geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni maxi single çalışmasına yakından bakmak gerekli. Türkmen bu sefer dinleyenlerini duyuları arasında yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
‘Synesthesia’ adını verdiği maxi single iki şarkıdan oluşuyor. Farklı ve kendine has yenilikçi bir tarzla hazırladığı bu çalışmada ‘Dene’ ve ‘Seni Sevmiyorum’ şarkılarının farklı aranjeleriyle cover’larından oluşuyor. ‘Dene/Yaşamak İstemem’ klibi sanatçının geçtiğimiz bahar ayında Zorlu PSM’deki İstanbul Caz Festivali performansından görüntülerle hazırlanmış. Yeni şarkı hem ‘Dene’ şarkısının cover’ı, hem de bir yandan Yavuz Çetin’in ‘Yaşamak İstemem’ bestesine göz kırpıyor.
İki şarkının çok ustaca harmanlandığı çok farklı bir çalışma olmuş. Benzer bir mantıkla maxi single’de yer alan ikinci şarkı ‘Seviyorum Sevmiyorum/ Personal Jesus’ Nil Karaibrahimgil’in şarkısının cover’ı ama bir yandan da Depeche Mode Personal Jesus’u da derinlerde hissedebiliyorsunuz. ‘Sineztezi Konsepti’ adıyla hazırlanan bu özel çalışmayla sanatçı duyular arasında bizi farklı bir yolculuğa çıkartıyor. Böyle farklı ve orijinal işlerin peşinde emek harcayan sanatçılara hayran olmamak elde değil, tebrikler.
Mabel Matiz’den Yeni Klip: Sarmaşık
Mabel Matiz’in geçtiğimiz Haziran ayında yayınladığı yeni albümü ‘Maya’dan ilk video klip çalışması ‘Sarmaşık’ bu hafta başında yayınlandı. Sözleri Mabel Matiz ve Sıla Gençoğlu’na ait olan şarkının aranjesi ise Sabi Saltıel’e ait.
Şarkının klibi Altın Kelebek ödüllü yönetmen ve sanatçı Sinan Tuncay tarafından Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde çekilmiş. Sarmaşık’ın klibinde aşkın baş döndüren farklı halleri ve aynı insanı farklı kimliklerle bürüyebilme gücü anlatılmış.
Klip her yaz Döşemealtı ilçesinde 30 bin halı ve kilimin güneş ışığı altında bekletildiği özel arazide ve Evdirhan adlı 13. yy’dan kalma tarihi kervansarayda çekilmiş. Renkli görüntülerin sıra sıra önümüze çıktığı bu özel klibin görüntü yönetmenliğini Eren Yıldız, stil danışmanlığı ise Beril Türkmen üstlenmiş.
Hayalimde bu şarkıyı daha melankolik bir yere koymuştum, Sarmaşık’ın klibiyle şarkının bendeki yeri daha da farklı ve pozitif oldu. Özellikle son sahnesdeki Mabel’in halı üzerinde yattığı ve işçilerin dev arazideki halıları topladığı sahne çok hoşuma gitti. Mabel’in son yayınladığı kliplerini düşününce her biri ayrı bir sanat eseri niteliğinde. İnsan ister istemez bundan sonra hangi şarkıya, nasıl bir klip çekecek diye merak ediyor.
fizy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bu sene ilki düzenlenen fizy Müzik Ödülleri geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken 11 farklı dalda ödüller dağıtıldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu fizy Müzik Ödülleri sonuçları belirlenirken fizy dahil halka açık kaynaklardan en çok dinlenen, en çok takip edilen verilere bakarak bu sonuçların belirlendiğini söylerken dijital dünyada yeni jürinin artık data olduğunun da altını çizdi.
fizy Müzik Ödülleri kazananların listesi:
En İyi Erkek Sanatçı: Tarkan
En İyi Kadın Sanatçı: Sezen Aksu
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Aleyna Tilki
En İyi Video Klip: Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek
En İyi Albüm: Edis- Ân
En İyi Grup: mor ve ötesi
En Çok Dinlenen Single: Mabel Matiz – Öyle Kolaysa
En İyi DJ: Mahmut Orhan
En İyi Söz/Müzik: Ersay Üner
Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı: Ahmet Kaya
Tüm Zamanların En İyi Grubu: MFÖ