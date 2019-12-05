Tarım A.Ş. zeytini ne zaman gündemine alacak?

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gurur veren bir oluşumu var.
Türkiye’de ilk ve tek.
Tarım A.Ş.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Tarım A.Ş. Bursa bölgesindeki bazı tarım ürünlerine ciddi destek sağlıyor.
Tarım A.Ş.’nin en önemli etkisi ise tarım ürünlerinin üretimi konusunda değil, daha çok ticareti konusunda.
Deveci Armudu ve Siyah İncir’e Tarım A.Ş.’nin ciddi katkısı olmuştu.
Ancak herkesin de bildiği gibi Bursa’nın tek tarım ürünü bunlar değil.
Bursa bölgesinin en fazla katma değeri olan ve en çok üretimi olan ürünlerin başında zeytin geliyor.
Zeytin, Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve bir çok bölgesinde zeytin üretimi yapılmakta.
Zeytinin bölgedeki en önemli destekçi kuruluşu Marmarabirlik.
Ancak, gelişen ticaret ve rekabet şartları Marmarabirlik’in bölge zeytincisine sunduğu katkı belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor.
Çünkü, Bursa bölgesinde zeytin ağacı sayısı da, üretim miktarı da her geçen yıl artıyor.
Bu artış, üreticiye yeni destek kuruluşları ihtiyacını da doğuruyor.
Marmarabirlik’in yetişemediği yerde, zeytin üreticisinin tek çaresi tüccar oluyor.
Bir anlamda zeytinci tüccarın insafına terkedilmiş oluyor.
Bu durumun, daha vahim bir noktaya doğru gitmemesi için Tarım A.Ş.’nin zeytin konusunda da projeler geliştirmesi artık kaçınılmazdır.
Tarım A.Ş. Bursa’da bugüne kadar son derece başarılı işlere imza attı.
Tarım üretimine de, elde edilen kazanca da önemli katkısı oldu.
Birçok ürün konusunda bunu gördük.
***
Tarım A.Ş. yönetiminin bundan sonraki süreçte hedefi zeytin olmalı.
Zeytine, zeytin ticaretine, zeytinin üreticiye daha fazla katkı sağlamasına yönelik projeler geliştirmesi gerekiyor.
Bursa’nın çok önemli tarımsal değerleri bulunuyor.
Tarımsal üretimin en önemli boyutu, değerinin artması.
Katma değerinin daha fazla olması.
Tarım A.Ş. Deveci Armudu’na da, Siyah İncire de bu konuda büyük değer kattığına göre,
Aynı katkıyı zeytine de sağlayacaktır.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. yönetimi bir planlama yaparsa, bu en çok da zeytin üreticisini sevindirecektir.
***
Tarımsal üretime katkı demek, şehre katkı anlamına gelecektir.
Üretici kazanırsa, şehir de kazanır.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Tarım A.Ş. yönetimi artık zeytin için de bir çalışma yürütecektir. Bu çalışmayı Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya dahil tüm zeytin üreticileri bekliyor.
Tarım A.Ş. zeytini ne zaman gündemine alacak?
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gurur veren bir oluşumu var.
Türkiye’de ilk ve tek.
Tarım A.Ş.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Tarım A.Ş. Bursa bölgesindeki bazı tarım ürünlerine ciddi destek sağlıyor.
Tarım A.Ş.’nin en önemli etkisi ise tarım ürünlerinin üretimi konusunda değil, daha çok ticareti konusunda.
Deveci Armudu ve Siyah İncir’e Tarım A.Ş.’nin ciddi katkısı olmuştu.
Ancak herkesin de bildiği gibi Bursa’nın tek tarım ürünü bunlar değil.
Bursa bölgesinin en fazla katma değeri olan ve en çok üretimi olan ürünlerin başında zeytin geliyor.
Zeytin, Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve bir çok bölgesinde zeytin üretimi yapılmakta.
Zeytinin bölgedeki en önemli destekçi kuruluşu Marmarabirlik.
Ancak, gelişen ticaret ve rekabet şartları Marmarabirlik’in bölge zeytincisine sunduğu katkı belli bir seviyenin üzerine çıkamıyor.
Çünkü, Bursa bölgesinde zeytin ağacı sayısı da, üretim miktarı da her geçen yıl artıyor.
Bu artış, üreticiye yeni destek kuruluşları ihtiyacını da doğuruyor.
Marmarabirlik’in yetişemediği yerde, zeytin üreticisinin tek çaresi tüccar oluyor.
Bir anlamda zeytinci tüccarın insafına terkedilmiş oluyor.
Bu durumun, daha vahim bir noktaya doğru gitmemesi için Tarım A.Ş.’nin zeytin konusunda da projeler geliştirmesi artık kaçınılmazdır.
Tarım A.Ş. Bursa’da bugüne kadar son derece başarılı işlere imza attı.
Tarım üretimine de, elde edilen kazanca da önemli katkısı oldu.
Birçok ürün konusunda bunu gördük.
***
Tarım A.Ş. yönetiminin bundan sonraki süreçte hedefi zeytin olmalı.
Zeytine, zeytin ticaretine, zeytinin üreticiye daha fazla katkı sağlamasına yönelik projeler geliştirmesi gerekiyor.
Bursa’nın çok önemli tarımsal değerleri bulunuyor.
Tarımsal üretimin en önemli boyutu, değerinin artması.
Katma değerinin daha fazla olması.
Tarım A.Ş. Deveci Armudu’na da, Siyah İncire de bu konuda büyük değer kattığına göre,
Aynı katkıyı zeytine de sağlayacaktır.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. yönetimi bir planlama yaparsa, bu en çok da zeytin üreticisini sevindirecektir.
***
Tarımsal üretime katkı demek, şehre katkı anlamına gelecektir.
Üretici kazanırsa, şehir de kazanır.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Tarım A.Ş. yönetimi artık zeytin için de bir çalışma yürütecektir. Bu çalışmayı Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya dahil tüm zeytin üreticileri bekliyor.