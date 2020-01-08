İşe meslek lisesi ile başlasak nasıl olur?

BURSA, son yıllarda Mesleki Eğitime büyük önem vermeye başladı.
Hem Milli Eğitim, hem de Ticaret ve Sanayi Odası ve iş dünyası Mesleki Eğitimin gelişmesi, mesleki eğitimdeki oranın artırılması için projeler geliştiriyor. Daha önce Mesleki Eğitim konusundaki eksikliklerimizi yine bu satırlarda dile getirmiştik.
Özellikle sanayi devi ülkelerde Mesleki Eğitim oranları yüzde 65’leri bulurken, bu oranın ülkemizde halen yüzde 30’larda ancak olduğunu gözlemlediğimizi ifade etmiştik.
Özellikle sanayicinin ihtiyacı olan ara elaman iş gücünün yetiştirilmesi için en önemli eğitim kademesi, Mesleki Eğitim.
Bu gerçeği Milli Eğitim Bakanlığı da gayet iyi biliyor olmalı ki, bu hususta son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor.
***
Yerli Otomobilin Gemlik’te inşa edilecek olması Mesleki Eğitimin önemini bir kez daha hatırlattı.
Özellikle Bursa ve daha da önemlisi sanayisi gelişmiş olan Gemlik ve Orhangazi’de halen sanayicinin ihtiyacı bulunan ara elaman ne yazık ki yeterli seviyede değil.
Yerli otomobil ile birlikte yeniden öne çıkan mesleki eğitim için en zayıf kalan bölge ise ne yazık ki Orhangazi.
Her ne kadar yeni eğitim öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO’da otomotiv bölümü açılacak olsa da, yine de Meslek Yüksek Okulu’ndan önceki bir adım olan Meslek Lisesi konusunda Orhangazi çok eksik ve zayıf.
Bu noktadaki en büyük eksiklik ise ne yazık ki Orhangazi Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nin yetersizliği.
Daha doğrusu Orhangazi MTAL’nin atölyelerinin yetersiz olması.
Geçmişten bu yana hep dile getirdiğimiz Mesleki Eğitim konusunda ne yazık ki söylediklerimizin hepsi bu durumda askıda kalıyor.
Orhangazi kendi bünyesinde mesleki eğitime büyük önem verse de, bu konuda meslek lisesi yetersiz kaldığı için bir işe de yaramamış olacak.
***
Meslek lisesi konusuna değinirken, dile getirmemiz gereken nokta ise iktidar mensuplarının meslek lisesinin atölye eksikliği ile yeteri kadar ilgilenmemesi.
Şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor; Orhangazi, son 15 yılda özellikle derslik açığının kapatılması için ciddi ve büyük adımlar atıldı.
Hatta abartmadan söyleyebiliriz ki, Orhangazi son 15 yılda cumhuriyet tarihinde yapılan derslikten daha fazlasına kavuştu.
Bir çok okul binası yapıldı.
Derslik sayıları arttı.
Orta öğrenimde tüm ilçe geneli tekli eğitime dahi geçti.
Ancak bu kadar fazla dersliğe rağmen, Orhangazi Meslek Lisesi’nin derslik ve atölye açığı bir türlü kapatılamadı.
Deyim yerindeyse, Meslek Lisesi atölyeleri için bugüne kadar tek bir çivi dahi çakılmadı.
Okul, kendi imkanları, kendi döner sermayesi ile yapabildiği kadarını yapmasına rağmen, atölyelerin geliştirilmesi için gerekli olan ise bakanlığın devreye girmesi.
Bu konuda ilgili kişilerle konuştuğumuzda karşımıza ne yazık ki bu acı gerçek çıkıyor.
Tüm iktidar mensuplarının Meslek Lisesinin atölye eksiği ve ihtiyacından haberdar olmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını da gözlemleyebiliyoruz.
***
Ara eleman, Mesleki eğitimin önemi derken, ortada böyle bir tablo varken bir arpa boyu dahi yol almamız mümkün değil.
O yüzden yapılması gereken şey şu, mesleki eğitim ve Orhangazi’nin bu konuda geleceğini daha iyi inşa edebilmesi için önce iktidar mensupları, sonra üniversite,
Ve tabii ki sanayici mutlaka devreye girmeli.
Bu sac ayağında organizasyon başarılı yürürse, Orhangazi’de sanayicinin ihtiyaç duyduğu ara elaman yetiştirilmesi de daha kolay olacak.
***
Bölge yeni bir sürece girmişken, yerli otomobil Gemlik’e yapılacakken, buna bağlı olarak otomotiv yan sanayinin de bu sayede yeni hamleler yapması beklenirken, Orhangazi’nin meslek lisesinin hem derslik hem de atölyesinin yetersiz olması yapılacak tüm çalışmaları boşa çıkaracaktır.
İşe meslek lisesi ile başlasak nasıl olur?
BURSA, son yıllarda Mesleki Eğitime büyük önem vermeye başladı.
Hem Milli Eğitim, hem de Ticaret ve Sanayi Odası ve iş dünyası Mesleki Eğitimin gelişmesi, mesleki eğitimdeki oranın artırılması için projeler geliştiriyor. Daha önce Mesleki Eğitim konusundaki eksikliklerimizi yine bu satırlarda dile getirmiştik.
Özellikle sanayi devi ülkelerde Mesleki Eğitim oranları yüzde 65’leri bulurken, bu oranın ülkemizde halen yüzde 30’larda ancak olduğunu gözlemlediğimizi ifade etmiştik.
Özellikle sanayicinin ihtiyacı olan ara elaman iş gücünün yetiştirilmesi için en önemli eğitim kademesi, Mesleki Eğitim.
Bu gerçeği Milli Eğitim Bakanlığı da gayet iyi biliyor olmalı ki, bu hususta son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor.
***
Yerli Otomobilin Gemlik’te inşa edilecek olması Mesleki Eğitimin önemini bir kez daha hatırlattı.
Özellikle Bursa ve daha da önemlisi sanayisi gelişmiş olan Gemlik ve Orhangazi’de halen sanayicinin ihtiyacı bulunan ara elaman ne yazık ki yeterli seviyede değil.
Yerli otomobil ile birlikte yeniden öne çıkan mesleki eğitim için en zayıf kalan bölge ise ne yazık ki Orhangazi.
Her ne kadar yeni eğitim öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO’da otomotiv bölümü açılacak olsa da, yine de Meslek Yüksek Okulu’ndan önceki bir adım olan Meslek Lisesi konusunda Orhangazi çok eksik ve zayıf.
Bu noktadaki en büyük eksiklik ise ne yazık ki Orhangazi Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nin yetersizliği.
Daha doğrusu Orhangazi MTAL’nin atölyelerinin yetersiz olması.
Geçmişten bu yana hep dile getirdiğimiz Mesleki Eğitim konusunda ne yazık ki söylediklerimizin hepsi bu durumda askıda kalıyor.
Orhangazi kendi bünyesinde mesleki eğitime büyük önem verse de, bu konuda meslek lisesi yetersiz kaldığı için bir işe de yaramamış olacak.
***
Meslek lisesi konusuna değinirken, dile getirmemiz gereken nokta ise iktidar mensuplarının meslek lisesinin atölye eksikliği ile yeteri kadar ilgilenmemesi.
Şu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor; Orhangazi, son 15 yılda özellikle derslik açığının kapatılması için ciddi ve büyük adımlar atıldı.
Hatta abartmadan söyleyebiliriz ki, Orhangazi son 15 yılda cumhuriyet tarihinde yapılan derslikten daha fazlasına kavuştu.
Bir çok okul binası yapıldı.
Derslik sayıları arttı.
Orta öğrenimde tüm ilçe geneli tekli eğitime dahi geçti.
Ancak bu kadar fazla dersliğe rağmen, Orhangazi Meslek Lisesi’nin derslik ve atölye açığı bir türlü kapatılamadı.
Deyim yerindeyse, Meslek Lisesi atölyeleri için bugüne kadar tek bir çivi dahi çakılmadı.
Okul, kendi imkanları, kendi döner sermayesi ile yapabildiği kadarını yapmasına rağmen, atölyelerin geliştirilmesi için gerekli olan ise bakanlığın devreye girmesi.
Bu konuda ilgili kişilerle konuştuğumuzda karşımıza ne yazık ki bu acı gerçek çıkıyor.
Tüm iktidar mensuplarının Meslek Lisesinin atölye eksiği ve ihtiyacından haberdar olmasına rağmen, bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını da gözlemleyebiliyoruz.
***
Ara eleman, Mesleki eğitimin önemi derken, ortada böyle bir tablo varken bir arpa boyu dahi yol almamız mümkün değil.
O yüzden yapılması gereken şey şu, mesleki eğitim ve Orhangazi’nin bu konuda geleceğini daha iyi inşa edebilmesi için önce iktidar mensupları, sonra üniversite,
Ve tabii ki sanayici mutlaka devreye girmeli.
Bu sac ayağında organizasyon başarılı yürürse, Orhangazi’de sanayicinin ihtiyaç duyduğu ara elaman yetiştirilmesi de daha kolay olacak.
***
Bölge yeni bir sürece girmişken, yerli otomobil Gemlik’e yapılacakken, buna bağlı olarak otomotiv yan sanayinin de bu sayede yeni hamleler yapması beklenirken, Orhangazi’nin meslek lisesinin hem derslik hem de atölyesinin yetersiz olması yapılacak tüm çalışmaları boşa çıkaracaktır.