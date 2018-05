Göl için seferberlik şart

Belki bugün itibari ile bakıldığında gölün kirlilik seviyesi korkutucu boyutta değil, ancak önlem alınmazsa, bölge halkı daha fazla bilinçlendirilmezse, özellikle tarım yapan vatandaşların daha bilinçli olmaması halinde ne yazık ki günden güne bu kirlilik artacak; belki de İznik Gölü artık kurtarılamayacak bir hale gelecek.

İznik Gölü’ndeki durum ile ilgili geçtiğimiz günlerde medyaya bir araştırma sonucu yansımıştı.

Araştırmayı yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi.

Üniversite akademisyenleri özellikle İznik Gölü’nü besleyen derlerdeki su kalitesi ile ilgili ölçüm yaptı.

Aslında bu ölçümler her yıl düzenli olarak yapılıyor.

Bilindiği gibi İznik Gölü, dibinden doğal bir şekilde kaynaklarla, hem etrafını çevreleyen dağlardan gelen derelerde beslenen bir göl.

İznik ve Orhangazi sınırları içinde bu derelerden çok sayıda var.

Ve İznik Gölü’nün ana beslenme kaynakları da bu dereler olduğu için İstanbul Üniversitesi her yıl düzenli şekilde bu araştırmaları yapıyor. Üniversite Su Bilimleri Fakültesinin son yaptığı araştırma sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Su Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Meriç Albay’ın gölü besleyen derelerle ilgili raporu ise korkutucu.

Prof. Dr. Meriç Albay, İznik’te tarımsal faaliyetler çok yoğun, bu nedenle de tarımsal ilaç baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kontrolsüzce gübre kullanımı var.

Bu da zaman içerisinde gölün su kalitesine büyük zarar veriyor.

Su Bilimleri Fakültesinin raporunda dikkat çeken ayrıntılar var.

Göldeki durum ile ilgili en önemli şey de tarımsal faaliyetler.

Bölgede tarım yapılıyor,

Ve tarımda yılda 3 kez ürün alınan noktalar var.

Bu da hem ilaç hem de kimyasal gübre kullanım oranlarını artırıyor.

Bu konuda ciddi önlem alınması şart.

Prof. Dr. Meriç Albay, gölün kurtulması adına bir öneri de sunuyor.

İznik gölü çevresinde ilaçsız ve gübre kullanılmayan bir alan yaratılmak zorunda.

Yurt dışında bu tip göller çevresinde bu uygulama yıllardır kullanılıyor.

Göl çevresinde bu alanlar yaratılmadığı zamanda bu gün olduğu gibi su kalitesi büyük zarar görüyor. İznik gölü bizim için çok kıymetli.

Dünya mirası bir yer. Balığı, kuşu ve suyu ile korumamız gereken bir alan.

Ama her yıl su kalitesindeki düşüşler bizi endişelendiriyor.

Gölü kirleten ana unsur tarımsal çalışmalar,

İlk bakışta bu konuda önlemler de alınabileceğini görebiliyoruz aslında.

Ancak önlemden önce, tarım yapan vatandaşların bilinçlendirilmesi.

Aslına bakarsanız İznik Gölü ile ilgili yıllardır hep söylenen şey bilinçli tarım.

Hem yetkililer hem bizler bu konuya sürekli dikkat çekmemize rağmen, özellikle kimyasal ve ilaçlamalar bilinçsiz yapılıyor. İstanbul Üniversitsi Su Ürünleri Fakültesi’nin ortaya koyduğu çözüm önerisi de çok önemli. İznik Gölü çevresinde ilaçsız ve gübre kullanılmayan bir alan oluşturulmalı.

Bu sağlanabilir bir durum.

Bursa İl Tarım Müdürlüğü, Orhangazi ve İznik’in ilçe tarım müdürlükleri ve yine bu iki ilçenin Ziraat Odaları bu konu üzerinde ciddiyetle durmalıdır.

Bir diğer çözüm önerisi ise göl etrafında yapılabilecek bir kolektör hattı.

Bakıldığında büyük ve maliyetli bir proje görünüyor.

Ancak, gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakabilmek için böylesi bir projenin maliyetin de büyüklüğüne de bakılmaması gerekiyor.

Bir kaç yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik Kurşunlu ve Kumla bölgesini de içine alan bir kolektör hat projesini biliyoruz.

Elbetteki buralar nüfusun yoğun olduğu

Gemlik Körfezinin hayati öneme sahip olduğu bölgeler.

Böyle bir proje konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve BUSKİ’nin bütçesinin de yeterli olabileceğini söyleyebiliriz.

O halde böyle bir proje üzerinde çalışılması,

Günden güne kirlenen İznik Gölü’nün de bir an önce kurtarılması gerekiyor.

Ama buna ilk olarak bölgede tarım yapan insanımızla başlamalıyız.

Ancak bu şekilde göl kurtarılabilir.