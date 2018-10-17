Gıda İhtisas OSB olmazsa olmazımızdır

Orhangazi’de Yerel yönetim ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın son yıllarda verdiği bir mücadele var.
Orhangazi’ye bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kazandırmak.
Yer belirlendi, ön incelemeler, Valilik raporları olumlu sonuçlandı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ön talepleri aldı.
Süpürgelik Bölgesinde düşünülen Gıda İhtisas OSB ile ilgili işin zor kısmı bir anlamda halledilmiş oldu.
Şimdi konu ile ilgili Çed Raporu için hazırlıklar başlıyor.
Bu hazırlık aşaması geçilip ÇED Raporu da alınırsa,
Orhangazi’nin Gıda İhtisas OSB’ye kavuşması için sadece son bir kaç adım kalmış olacak.
***
Peki Gıda İhtisas OSB Orhangazi için neden bu denli önemli?
Bilindiği gibi Orhangazi sanayisi ile güçlü bir şehir.
Özellikle otomotiv yan sanayi sektöründe Orhangazi neredeyse lider bir bölge.
1970’li yıllarda başlayan sanayileşme, ne yazık ki ilçede düzenli bir sanayiye bir türlü kavuşturulamadı.
Çevredeki tüm yerleşim yerleri, Gemlik, Yalova, Yenişehir ve İnegöl gibi kentler organize sanayi bölgelerine kavuşurken, Orhangazi bir türlü bu konuda bir adım atamadı.
Yıllar sonra gelen Gıda İhtisas OSB ile ilgili adım işte bu yüzden son derece önemli.
***
Her zaman dile getirdiğimiz konulardan birisi de ilçenin geleceğini daha iyi planlaması, şehrin ekonomisini durağandan, artan seviyelere taşımak için mutlaka kazanımlar sağlanması gerekiyor.
Sanayisi durağan, tarımı yarı durağan halde olan Orhangazi için turizm ve özellikle de termal sağlık turizmi önemli bir yer edinmeye başladı.
Bu hususta çalışmalar sürerken, Orhangazi’nin en önemli iki dinamiği Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda İhtisas OSB konusunda da geçmişte yapılan çalışmalarla kısıtlı kalmayıp yeni adımlar atması da gerekiyor.
Bir anlamda bölgenin hem gıda ambarı pozisyonunda, hem de lojistik olarak en hayati bölgede yer alan Orhangazi için Gıda İhtisas OSB işte bundan dolayı çok önemli.
Zeytin başta olmak üzere, turşu, kivi ve bir çok sebze ve meyvenin yetiştirilip, Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiği Orhangazi’de, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir o kadar daha önem kazanıyor.
***
Gıda İhtisas OSB konusunda geride kalan son 1 yılda herhangi somut bir adım ne yazık ki atılamadı.
Hızlı bir girişten sonra bu konudaki çalışmalar sekteye uğramış gibi bir görüntü var.
Elbetteki bu çalışmalar öyle bir kaç yılda tamamlanıp bir anda hayata geçirilebilecek organizasyonlar değil.
Zorlu bir süreç geçilmesi, geçilirken de her meselenin de üstesinden gelinmesi gerekiyor.
Bu konuda Orhangazi TSO Yönetim Kurulu başkanı Erol Hatırlı’nın çok istekli olduğunu, Gıda İhtisas OSB için özel çalışmalar yürüttüğünü, bu konuda sürekli çalışmalar yaptığını biliyoruz.
Ancak bu çalışma topyekun, tüm dinamiklerin devreye girmesi ile daha da kolay olacak.
Bu birliktelik sağlandığında, eğer gerçekten Gıda İhtisas OSB için samimi bir görüş varsa, bu işin üstesinden de mutlaka gelinecektir.
***
Bu konuda gerekli olan tek şey kararlı, planlı ve profesyonel bir çalışma yürütülmesi, Gıda İhtisas OSB konusunda mutlaka ısrarcı olunması, her kesimin de desteği alınması kaçınılmazdır.
Bugün, Gıda İhtisas OSB Orhangazi’ye kazandırılamazsa, yarın bu çok daha zor olabilir.
Bu şehri geleceğe doğru, planlı, bilinçli ve hepsinden önemlisi de geleceği gören bir anlayışla hazırlamak gerekiyor.
Dar görüş, günü kurtarma, küçük olsun benim olsun mantığı ile bir şeyler yapılacaksa, bırakın kalsın.
Gıda İhtisas OSB olmazsa olmazımızdır
Orhangazi’de Yerel yönetim ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın son yıllarda verdiği bir mücadele var.
Orhangazi’ye bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kazandırmak.
Yer belirlendi, ön incelemeler, Valilik raporları olumlu sonuçlandı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ön talepleri aldı.
Süpürgelik Bölgesinde düşünülen Gıda İhtisas OSB ile ilgili işin zor kısmı bir anlamda halledilmiş oldu.
Şimdi konu ile ilgili Çed Raporu için hazırlıklar başlıyor.
Bu hazırlık aşaması geçilip ÇED Raporu da alınırsa,
Orhangazi’nin Gıda İhtisas OSB’ye kavuşması için sadece son bir kaç adım kalmış olacak.
***
Peki Gıda İhtisas OSB Orhangazi için neden bu denli önemli?
Bilindiği gibi Orhangazi sanayisi ile güçlü bir şehir.
Özellikle otomotiv yan sanayi sektöründe Orhangazi neredeyse lider bir bölge.
1970’li yıllarda başlayan sanayileşme, ne yazık ki ilçede düzenli bir sanayiye bir türlü kavuşturulamadı.
Çevredeki tüm yerleşim yerleri, Gemlik, Yalova, Yenişehir ve İnegöl gibi kentler organize sanayi bölgelerine kavuşurken, Orhangazi bir türlü bu konuda bir adım atamadı.
Yıllar sonra gelen Gıda İhtisas OSB ile ilgili adım işte bu yüzden son derece önemli.
***
Her zaman dile getirdiğimiz konulardan birisi de ilçenin geleceğini daha iyi planlaması, şehrin ekonomisini durağandan, artan seviyelere taşımak için mutlaka kazanımlar sağlanması gerekiyor.
Sanayisi durağan, tarımı yarı durağan halde olan Orhangazi için turizm ve özellikle de termal sağlık turizmi önemli bir yer edinmeye başladı.
Bu hususta çalışmalar sürerken, Orhangazi’nin en önemli iki dinamiği Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda İhtisas OSB konusunda da geçmişte yapılan çalışmalarla kısıtlı kalmayıp yeni adımlar atması da gerekiyor.
Bir anlamda bölgenin hem gıda ambarı pozisyonunda, hem de lojistik olarak en hayati bölgede yer alan Orhangazi için Gıda İhtisas OSB işte bundan dolayı çok önemli.
Zeytin başta olmak üzere, turşu, kivi ve bir çok sebze ve meyvenin yetiştirilip, Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiği Orhangazi’de, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bir o kadar daha önem kazanıyor.
***
Gıda İhtisas OSB konusunda geride kalan son 1 yılda herhangi somut bir adım ne yazık ki atılamadı.
Hızlı bir girişten sonra bu konudaki çalışmalar sekteye uğramış gibi bir görüntü var.
Elbetteki bu çalışmalar öyle bir kaç yılda tamamlanıp bir anda hayata geçirilebilecek organizasyonlar değil.
Zorlu bir süreç geçilmesi, geçilirken de her meselenin de üstesinden gelinmesi gerekiyor.
Bu konuda Orhangazi TSO Yönetim Kurulu başkanı Erol Hatırlı’nın çok istekli olduğunu, Gıda İhtisas OSB için özel çalışmalar yürüttüğünü, bu konuda sürekli çalışmalar yaptığını biliyoruz.
Ancak bu çalışma topyekun, tüm dinamiklerin devreye girmesi ile daha da kolay olacak.
Bu birliktelik sağlandığında, eğer gerçekten Gıda İhtisas OSB için samimi bir görüş varsa, bu işin üstesinden de mutlaka gelinecektir.
***
Bu konuda gerekli olan tek şey kararlı, planlı ve profesyonel bir çalışma yürütülmesi, Gıda İhtisas OSB konusunda mutlaka ısrarcı olunması, her kesimin de desteği alınması kaçınılmazdır.
Bugün, Gıda İhtisas OSB Orhangazi’ye kazandırılamazsa, yarın bu çok daha zor olabilir.
Bu şehri geleceğe doğru, planlı, bilinçli ve hepsinden önemlisi de geleceği gören bir anlayışla hazırlamak gerekiyor.
Dar görüş, günü kurtarma, küçük olsun benim olsun mantığı ile bir şeyler yapılacaksa, bırakın kalsın.