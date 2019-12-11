Bölge için büyük fırsat

Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanı Bilal Erdoğan geçen hafta İstanbul’daki Gençlik Festivali esnasında bir açıklama yaptı.
2020 yılında yapılacak 4.Dünya Göçebe Oyunları’nın İznik’te yapılacağını burada duyurdu. Bu açıklama başta İznik olmak üzere, bölgede ve Bursa’da büyük heyecan yarattı. Öyle ya bir çok Türk dünyasından ve dünyadaki tüm ülkelerden Türk temsilcilerin katılacağı Göçebe Oyunları hem Türkiye için hem de bölge için muhteşem bir organizasyon olacak. Peki, nedir Dünya Göçebe Oyunları?
*
Dünya Göçebe Oyunları 37 farklı spor dalında düzenleniyor.
İçinde, mangala, kemik fırlatma, ok atma, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel yarışmaların yanı sıra, atlı sporlar ve günümüz bazı spor dallarında yapılıyor. 2019 yılında bu organizasyona Kırgızistan ev sahipliği yaptı. Kırgızistan’daki 3. Dünya Göçebe Oyunlarında 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı. Oyunlarda 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz madalya dağıtıldı.
*
Bilal Erdoğan’ın müjdesini verdiği bu büyük organizasyon bir anlamda Türk dünyasının olimpiyatları gibi de algılanabilir. Öyle ki geçen yıl tam 74 ülkeden 2 bine yakın sporcu, bununla birlikte tüm bu ülkelerden gelecek binlerce insan bu organizasyona katılıyor. Kırgızistan’da yapılan son oyunları yerli ve yabancı 600 bin kişi takip etmiş. Bu inanılmaz bir rakam. Büyük bir çoğunluğu yurtdışından gelecek olan bu kadar sporcu ve izleyiciyi İznik ve bölgesi misafir edecek.
*
Peki bu kadar insan nasıl ağırlanacak?
Işte zurnanın zart dediği yer de tam olarak burası.
Elbetteki bu kadar insanın bu bölgede ağırlanması mümkün değil.
Tüm Bursa ve bölgesinin bu konuda seferber olacağını düşünüyorum.
Elbetteki İznik’te düzenlenecek bu yarışlardan Orhangazi’de nasibini mutlaka alacaktır. Ancak bizdeki eksikliklerin başında da yine konaklama geliyor.
Orhangazi yatak sayısı bakımından son derece kısır bir şehir.
Tıpkı İznik gibi. Bu bölgenin 10 gün süre ile bu kadar insanı ağırlaması da büyük sorun teşkil edecektir.
*
Peki Göçebe Oyunlarının İznik’e verilme süreci nasıl belirlendi.
Bilal Erdoğan geçtiğimiz günlerde İznik ve Orhangazi’deydi.
Özellikle İznik’i adım adım gezip Göçebe Oyunlarının yapılacağı yerler konusunda incelemelerde bulundu.
Bu ziyaret bölge yöneticilerinin bilgisi dışında oldu.
Doğrusunu söylerseniz İznik Belediye Başkanının dahi haberdar edilmediği ziyarette Bilal Erdoğan’ın Çakırca bölgesinde bir alanı belirlediği söyleniyor.
O geziden sonra da zaten Erdoğan’ın açıklaması geldi. Tabi açıklama henüz yeni. Bu konuda elbetteki hem ülke hem de Bursa idarecileri hızlı bir şekilde planlamalarına başlayacaktır. Bu planlamalarda İznik başta olmak üzere Orhangazi, Yenişehir, Gemlik ve İnegöl ile birlikte Yalova’da mutlaka oyunun içinde olacaktır. Oyunlar 2020 yılının eylül ayında yapılacak. Yani yaklaşık 10 aylık bir süre var. Bu süre içinde bu organizasyondan en üst düzeyde yararlanmak isteyen şehirler bu işten en fazla faydalanacak olanlardır.
Zaman içinde kim nasıl bir hazırlık yapacak, bunu da göreceğiz.
Bölge için büyük fırsat
Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanı Bilal Erdoğan geçen hafta İstanbul’daki Gençlik Festivali esnasında bir açıklama yaptı.
2020 yılında yapılacak 4.Dünya Göçebe Oyunları’nın İznik’te yapılacağını burada duyurdu. Bu açıklama başta İznik olmak üzere, bölgede ve Bursa’da büyük heyecan yarattı. Öyle ya bir çok Türk dünyasından ve dünyadaki tüm ülkelerden Türk temsilcilerin katılacağı Göçebe Oyunları hem Türkiye için hem de bölge için muhteşem bir organizasyon olacak. Peki, nedir Dünya Göçebe Oyunları?
*
Dünya Göçebe Oyunları 37 farklı spor dalında düzenleniyor.
İçinde, mangala, kemik fırlatma, ok atma, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel yarışmaların yanı sıra, atlı sporlar ve günümüz bazı spor dallarında yapılıyor. 2019 yılında bu organizasyona Kırgızistan ev sahipliği yaptı. Kırgızistan’daki 3. Dünya Göçebe Oyunlarında 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı. Oyunlarda 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz madalya dağıtıldı.
*
Bilal Erdoğan’ın müjdesini verdiği bu büyük organizasyon bir anlamda Türk dünyasının olimpiyatları gibi de algılanabilir. Öyle ki geçen yıl tam 74 ülkeden 2 bine yakın sporcu, bununla birlikte tüm bu ülkelerden gelecek binlerce insan bu organizasyona katılıyor. Kırgızistan’da yapılan son oyunları yerli ve yabancı 600 bin kişi takip etmiş. Bu inanılmaz bir rakam. Büyük bir çoğunluğu yurtdışından gelecek olan bu kadar sporcu ve izleyiciyi İznik ve bölgesi misafir edecek.
*
Peki bu kadar insan nasıl ağırlanacak?
Işte zurnanın zart dediği yer de tam olarak burası.
Elbetteki bu kadar insanın bu bölgede ağırlanması mümkün değil.
Tüm Bursa ve bölgesinin bu konuda seferber olacağını düşünüyorum.
Elbetteki İznik’te düzenlenecek bu yarışlardan Orhangazi’de nasibini mutlaka alacaktır. Ancak bizdeki eksikliklerin başında da yine konaklama geliyor.
Orhangazi yatak sayısı bakımından son derece kısır bir şehir.
Tıpkı İznik gibi. Bu bölgenin 10 gün süre ile bu kadar insanı ağırlaması da büyük sorun teşkil edecektir.
*
Peki Göçebe Oyunlarının İznik’e verilme süreci nasıl belirlendi.
Bilal Erdoğan geçtiğimiz günlerde İznik ve Orhangazi’deydi.
Özellikle İznik’i adım adım gezip Göçebe Oyunlarının yapılacağı yerler konusunda incelemelerde bulundu.
Bu ziyaret bölge yöneticilerinin bilgisi dışında oldu.
Doğrusunu söylerseniz İznik Belediye Başkanının dahi haberdar edilmediği ziyarette Bilal Erdoğan’ın Çakırca bölgesinde bir alanı belirlediği söyleniyor.
O geziden sonra da zaten Erdoğan’ın açıklaması geldi. Tabi açıklama henüz yeni. Bu konuda elbetteki hem ülke hem de Bursa idarecileri hızlı bir şekilde planlamalarına başlayacaktır. Bu planlamalarda İznik başta olmak üzere Orhangazi, Yenişehir, Gemlik ve İnegöl ile birlikte Yalova’da mutlaka oyunun içinde olacaktır. Oyunlar 2020 yılının eylül ayında yapılacak. Yani yaklaşık 10 aylık bir süre var. Bu süre içinde bu organizasyondan en üst düzeyde yararlanmak isteyen şehirler bu işten en fazla faydalanacak olanlardır.
Zaman içinde kim nasıl bir hazırlık yapacak, bunu da göreceğiz.