Alternatif tarım daha iyi planlanmalı

Orhangazi’de son yıllarda zeytin dışında alternatif ürünlerin ekimi ve hasatı ile ilgili de ciddi mesafeler alındı.
Orhangazi’de son yıllarda zeytin dışında alternatif ürünlerin ekimi ve hasatı ile ilgili de ciddi mesafeler alındı.
Biliyorsunuz, Orhangazi yıllardır en iyi bildiği iş olan zeytin üretimi dışındaki tarım ürünlerine hiç yönelmemişti.
Bir dönemin çeltik üretimi hariç, zeytine alternatif çok fazla da ürüne yönelme yoktu.
Nitekim son yıllarda özellikle ovada artan farklı ürün ve bol çeşitlilik zeytin üretimine alternatif olmaya başladı.
Kivi, şeftali, elma gibi meyvelerin yanı sıra, kırmızı lahana, patlıcan, biber, salatalık, biber ve özellikle son yıllarda artan marul üretimi çiftçiye alternatifler sunuyor.
***
Orhangazi bir sanayi kenti olduğu kadar da bir tarım kenti.
Son derece verimli toprakları, coğrafyası, Lojistik olarak konumu ve iklimi ile istisna bir yer.
Dolayısıyla da hani derler ya ne eksen fazlası ile karşılığını alırsın; tam da öyle bir şehirde yaşıyoruz.
Zeytin konusunda Orhangazi’nin belli bir doygunluğa ulaştığını düşünürsek, özellikle daha verimli alanlar olan ova bölgesinde mutlaka alternatif ürünlere de yönelmek gerekiyordu.
Kivi bu konuda en doğru ürün gibi görünüyor.
Sebze ve meyve üretimleri de buna göre çeşitlendirilebilir.
***
Ancak tarım konusunda Orhangazi’nin kronik bir sorunu var.
Yıllardır çiftçinin doğru bildiği yanlışlar üretim yapan insanların istedikleri verimi alamamasına, dahası zarar etmesine neden oluyor.
Zararın yanı sıra da yanlış ürün ekimi toprağa da zarar veriyor.
Bir kötü alışkanlığımız var, çiftçiler aralarında çok kullanır,
Örneğin; “Patlıcan bu sene iyi para yaptı” derseniz seneye ovanın her yerinde patlıcan bulabilirsiniz.
Ya da “kırmızı lahana iyi gitti bu sene” derseniz, seneye bir bakmışsınız her yer kırmızı lahana.
Bu tarz sohbetler de bu ilçenin meşhur manav ve çiftçi kahvehanelerinde hep konuşulur.
Bunun yanlış olduğunu da herkes bilir, ama kimse bu yöntemin dışına da çıkmaz.
***
Şehirde alternatif ürün mutlaka daha planlı hale getirilmeli.
Öncelikle İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası bu konuda daha fazla mesai harcayıp en azından bu ilçenin alternatif ürünü ne olmalı, hangi yıl nerede nasıl bir üretim yapılmalı bununla ilgili analizler yapmalı, buna göre de çiftçi yönlendirilmelidir.
***
Bu konuda hem ilçe tarım müdürlüğünün hem Ziraat Odası’nın yeterli bilgi birikimi de var, personeli de.
Yapılması gereken ilçe genelinde bu hususlarda çok iyi analizler yapılıp, çiftinin yönlendirilmesi hatta gerekirse üretimin hangi ürüne yönelik yapılması gerektiğine göre de zorunluluk da kılınmalıdır.
Orhangazi bölgesinin bir diğer avantajı da Yalova’da kurulu bulunan Atatürk Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü.
Enstitü, iş yapmak çiftçilere hizmet sunabilmek için var.
Başvuru olduğunda da en doğru şekilde en bilimsel şekilde çiftçiye destek olduğunu da biliyoruz.
Atatürk Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü görevlilerinin çiftçiden beklentisi: “Gelsinler danışsınlar; başımıza iş çıkarsınlar. Yeter ki çiftçi gelsin.”
Bölgenin böyle de bir avantajı varken, Orhangazi’de artık alternatif ürünlerin daha planlı yapılması gerekiyor.
Artık Orhangazili çiftçi “Bu sene lahana iyi para yaptı huraa seneye lahana”, yok “Bu yıl patlıcan para yaptı; hep birlikte patlıcan” anlayışından kurtarılmalıdır.
Alternatif tarım daha iyi planlanmalı
Orhangazi’de son yıllarda zeytin dışında alternatif ürünlerin ekimi ve hasatı ile ilgili de ciddi mesafeler alındı.
Orhangazi’de son yıllarda zeytin dışında alternatif ürünlerin ekimi ve hasatı ile ilgili de ciddi mesafeler alındı.
Biliyorsunuz, Orhangazi yıllardır en iyi bildiği iş olan zeytin üretimi dışındaki tarım ürünlerine hiç yönelmemişti.
Bir dönemin çeltik üretimi hariç, zeytine alternatif çok fazla da ürüne yönelme yoktu.
Nitekim son yıllarda özellikle ovada artan farklı ürün ve bol çeşitlilik zeytin üretimine alternatif olmaya başladı.
Kivi, şeftali, elma gibi meyvelerin yanı sıra, kırmızı lahana, patlıcan, biber, salatalık, biber ve özellikle son yıllarda artan marul üretimi çiftçiye alternatifler sunuyor.
***
Orhangazi bir sanayi kenti olduğu kadar da bir tarım kenti.
Son derece verimli toprakları, coğrafyası, Lojistik olarak konumu ve iklimi ile istisna bir yer.
Dolayısıyla da hani derler ya ne eksen fazlası ile karşılığını alırsın; tam da öyle bir şehirde yaşıyoruz.
Zeytin konusunda Orhangazi’nin belli bir doygunluğa ulaştığını düşünürsek, özellikle daha verimli alanlar olan ova bölgesinde mutlaka alternatif ürünlere de yönelmek gerekiyordu.
Kivi bu konuda en doğru ürün gibi görünüyor.
Sebze ve meyve üretimleri de buna göre çeşitlendirilebilir.
***
Ancak tarım konusunda Orhangazi’nin kronik bir sorunu var.
Yıllardır çiftçinin doğru bildiği yanlışlar üretim yapan insanların istedikleri verimi alamamasına, dahası zarar etmesine neden oluyor.
Zararın yanı sıra da yanlış ürün ekimi toprağa da zarar veriyor.
Bir kötü alışkanlığımız var, çiftçiler aralarında çok kullanır,
Örneğin; “Patlıcan bu sene iyi para yaptı” derseniz seneye ovanın her yerinde patlıcan bulabilirsiniz.
Ya da “kırmızı lahana iyi gitti bu sene” derseniz, seneye bir bakmışsınız her yer kırmızı lahana.
Bu tarz sohbetler de bu ilçenin meşhur manav ve çiftçi kahvehanelerinde hep konuşulur.
Bunun yanlış olduğunu da herkes bilir, ama kimse bu yöntemin dışına da çıkmaz.
***
Şehirde alternatif ürün mutlaka daha planlı hale getirilmeli.
Öncelikle İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası bu konuda daha fazla mesai harcayıp en azından bu ilçenin alternatif ürünü ne olmalı, hangi yıl nerede nasıl bir üretim yapılmalı bununla ilgili analizler yapmalı, buna göre de çiftçi yönlendirilmelidir.
***
Bu konuda hem ilçe tarım müdürlüğünün hem Ziraat Odası’nın yeterli bilgi birikimi de var, personeli de.
Yapılması gereken ilçe genelinde bu hususlarda çok iyi analizler yapılıp, çiftinin yönlendirilmesi hatta gerekirse üretimin hangi ürüne yönelik yapılması gerektiğine göre de zorunluluk da kılınmalıdır.
Orhangazi bölgesinin bir diğer avantajı da Yalova’da kurulu bulunan Atatürk Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü.
Enstitü, iş yapmak çiftçilere hizmet sunabilmek için var.
Başvuru olduğunda da en doğru şekilde en bilimsel şekilde çiftçiye destek olduğunu da biliyoruz.
Atatürk Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü görevlilerinin çiftçiden beklentisi: “Gelsinler danışsınlar; başımıza iş çıkarsınlar. Yeter ki çiftçi gelsin.”
Bölgenin böyle de bir avantajı varken, Orhangazi’de artık alternatif ürünlerin daha planlı yapılması gerekiyor.
Artık Orhangazili çiftçi “Bu sene lahana iyi para yaptı huraa seneye lahana”, yok “Bu yıl patlıcan para yaptı; hep birlikte patlıcan” anlayışından kurtarılmalıdır.