Formül hazır: Bazı illerde işbirliği Adı ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı’

7 KASIM 2018 günü görüştüğüm MHP’li üst düzey kaynağım, “Arayı düzeltmek için ya da yerelde işbirliği arayışı için bir teklif gelmedi. Bu saatten sonra zaten teklifin Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılması gerekir” demişti.
7 Kasım’da durum ve şart bu idi.
Şimdi bugün MHP’li üst düzey kaynağımın dediği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Bugüne kadar neler oldu bir hatırlayalım.
İki parti önce ‘Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler için işbirliği arayışında olduğunu açıklamıştı, ancak af konusundaki tartışmalar sürüyordu.
Eylül ayının sonunda MHP Lideri Devlet Bahçeli, “İstanbul için aday göstermeyeceğiz” dedi.
Bunu kameraların karşısında söylemişti, AK Parti’den sıcak bir karşılık gelmesi durumunda Ankara’nın da aralarında bulunduğu dört büyükşehir için daha aynı kararı aldıklarını, yani aday çıkarmayacaklarını açıklayacaktı.
Ama açıklamadı, çünkü AK Parti’den “İktidar partisinin herhangi bir seçim çevresinde aday göstermemesi olmaz” yanıtı geldi.
Bu arada iki parti arasında af tartışması büyüdü, affa başka sorunlu başlıklar eklendi.
23 Ekim 2018 günü MHP grup toplantısında Bahçeli, “Zoraki görüşmeler bitti” diyerek yerel seçimler için işbirliği arayışının bittiğini ancak cumhur ittifakının süreceğini söyledi.
Aradan yaklaşık bir ay geçti.
Bu bir aylık sürede MHP, Melih Gökçek hamlesini masaya sürdü.
ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
Diğer taraftan iki partinin de “Yerelde işbirliği yok” kararını gözden geçirmesine neden olan şu gelişmeler yaşandı:
- CHP-İYİ Parti işbirliği görüşmeleri, iki parti açısından da özellikle bazı büyükşehirlerde sorun yaratabileceği tespitini beraberinde getirdi. Bu işbirliğine Saadet Partisi’nin de dahil edilecek olması; hem AK Parti hem MHP’nin “CHP’nin çoklu işbirliğine” gidebileceğini, yani bazı illerde İYİ Parti ile, bazı illerde HDP ile hareket edebileceğini görmesi etkili oldu.
- İki parti de anket çalışmaları ve kamuoyu yoklamalarını mercek altına aldı. Yerel seçimlerde büyükşehirlerden bazılarının ‘Millet İttifakı’ tarafından kazanılması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından tartışmalara neden olabileceği tespiti yapıldı.
- İki parti de bu süreçte ipleri atmamaya özen gösterdi.
- AK Parti kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde “MHP ile basın üzerinden konuşmanın doğru olmadığına, arka kapı diplomasisinin mutlaka işlemesi gerektiğine” karar verdi.
- Temaslar sürdü. Arada gelen-giden, konuşan isimler oldu. Özellikle Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz temaslarını sürdürdü.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK O İLLER
Bahçeli, dün TBMM grubunda gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada “Gündemi davet sahibi belirler” dedi.
Birkaç saat sonra soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin seçim ittifakı olduğunu söyledi ve “Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanların da beklentisi bu diye düşünüyorum” dedi.
“Peki formül ne?” sorusunun yanıtına gelince...
Tüm Türkiye’de değil, bazı illerde işbirliği. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ’da işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor. İşbirliğinin doğru kurulması durumunda MHP tarafı, CHP ve HDP’nin elindeki 100’ün üzerinde belediyenin alınabileceğini düşünüyor.
“İktidar partisi nasıl olur da bir seçim çevresinden aday çıkarmaz” kaygısına da çözüm bulundu. İşbirliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak ya da tek bir partinin çıkaracağı, diğerinin destekleyeceği adaya “Cumhur İttifakı Adayı” denilecek.
MHP ÖZHASEKİ İLE YILDIRIM’A SICAK
MHP zaten Ankara’da Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Binali Yıldırım isimlerine sıcak bakıyor.
MHP’nin bu süreçte en önemli şartı ise daha önce Bahçeli tarafından isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “MHP ile işbirliğini istemedikleri” gerekçesi ile verilen bazı AK Partili kurmayların aday ve aktör olarak bu süreçte olmamaları.
Formül hazır: Bazı illerde işbirliği Adı ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı’
7 KASIM 2018 günü görüştüğüm MHP’li üst düzey kaynağım, “Arayı düzeltmek için ya da yerelde işbirliği arayışı için bir teklif gelmedi. Bu saatten sonra zaten teklifin Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılması gerekir” demişti.
7 Kasım’da durum ve şart bu idi.
Şimdi bugün MHP’li üst düzey kaynağımın dediği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Bugüne kadar neler oldu bir hatırlayalım.
İki parti önce ‘Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler için işbirliği arayışında olduğunu açıklamıştı, ancak af konusundaki tartışmalar sürüyordu.
Eylül ayının sonunda MHP Lideri Devlet Bahçeli, “İstanbul için aday göstermeyeceğiz” dedi.
Bunu kameraların karşısında söylemişti, AK Parti’den sıcak bir karşılık gelmesi durumunda Ankara’nın da aralarında bulunduğu dört büyükşehir için daha aynı kararı aldıklarını, yani aday çıkarmayacaklarını açıklayacaktı.
Ama açıklamadı, çünkü AK Parti’den “İktidar partisinin herhangi bir seçim çevresinde aday göstermemesi olmaz” yanıtı geldi.
Bu arada iki parti arasında af tartışması büyüdü, affa başka sorunlu başlıklar eklendi.
23 Ekim 2018 günü MHP grup toplantısında Bahçeli, “Zoraki görüşmeler bitti” diyerek yerel seçimler için işbirliği arayışının bittiğini ancak cumhur ittifakının süreceğini söyledi.
Aradan yaklaşık bir ay geçti.
Bu bir aylık sürede MHP, Melih Gökçek hamlesini masaya sürdü.
ARKA KAPI DİPLOMASİSİ
Diğer taraftan iki partinin de “Yerelde işbirliği yok” kararını gözden geçirmesine neden olan şu gelişmeler yaşandı:
- CHP-İYİ Parti işbirliği görüşmeleri, iki parti açısından da özellikle bazı büyükşehirlerde sorun yaratabileceği tespitini beraberinde getirdi. Bu işbirliğine Saadet Partisi’nin de dahil edilecek olması; hem AK Parti hem MHP’nin “CHP’nin çoklu işbirliğine” gidebileceğini, yani bazı illerde İYİ Parti ile, bazı illerde HDP ile hareket edebileceğini görmesi etkili oldu.
- İki parti de anket çalışmaları ve kamuoyu yoklamalarını mercek altına aldı. Yerel seçimlerde büyükşehirlerden bazılarının ‘Millet İttifakı’ tarafından kazanılması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından tartışmalara neden olabileceği tespiti yapıldı.
- İki parti de bu süreçte ipleri atmamaya özen gösterdi.
- AK Parti kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde “MHP ile basın üzerinden konuşmanın doğru olmadığına, arka kapı diplomasisinin mutlaka işlemesi gerektiğine” karar verdi.
- Temaslar sürdü. Arada gelen-giden, konuşan isimler oldu. Özellikle Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz temaslarını sürdürdü.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK O İLLER
Bahçeli, dün TBMM grubunda gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada “Gündemi davet sahibi belirler” dedi.
Birkaç saat sonra soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin seçim ittifakı olduğunu söyledi ve “Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanların da beklentisi bu diye düşünüyorum” dedi.
“Peki formül ne?” sorusunun yanıtına gelince...
Tüm Türkiye’de değil, bazı illerde işbirliği. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ’da işbirliğine kesin gözüyle bakılıyor. İşbirliğinin doğru kurulması durumunda MHP tarafı, CHP ve HDP’nin elindeki 100’ün üzerinde belediyenin alınabileceğini düşünüyor.
“İktidar partisi nasıl olur da bir seçim çevresinden aday çıkarmaz” kaygısına da çözüm bulundu. İşbirliği çerçevesinde bazı illerde iki parti tarafından ortak aday çıkarılacak ya da tek bir partinin çıkaracağı, diğerinin destekleyeceği adaya “Cumhur İttifakı Adayı” denilecek.
MHP ÖZHASEKİ İLE YILDIRIM’A SICAK
MHP zaten Ankara’da Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Binali Yıldırım isimlerine sıcak bakıyor.
MHP’nin bu süreçte en önemli şartı ise daha önce Bahçeli tarafından isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “MHP ile işbirliğini istemedikleri” gerekçesi ile verilen bazı AK Partili kurmayların aday ve aktör olarak bu süreçte olmamaları.