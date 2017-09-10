1.SORU: Güneş’e, Medel için yapılan eleştiriler doğru mu?
3 soru 3 cevap
10 Eylül 2017
MEDEL gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcunun oynatılmaması normal değil. Şampiyonlar Ligi’nin başlayacağı şu dönemde en azından 1-2 maç oynatılması gerekiyordu.
2.SORU: Atiba, Beşiktaş için vazgeçilmez bir oyuncu mudur?
BENCE ‘Beşiktaş’ta niye oynatılmadı’ diye düşünmemiz gereken isim Atiba. Çünkü Atiba bütün sistemin göbeğindeki en önemli dişli. Onu çıkardığın zaman dişli dağılmaya başlıyor.
3.SORU: Beşiktaş’ın geçen sezona göre temel sorunu ne?
EN önemli sorun, zengin kadronun doğru kullanılmaması. Negredo, Lens ilk 11’de oynadı ama hâlâ kısıtlı rotasyonla devam ediyor. Bu rotasyona girecek oyuncular çoğalmalı.