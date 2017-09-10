Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Hakan ÜNSAL>3 soru 3 cevap
"Hakan Ünsal" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hakan Ünsal" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hakan Ünsal

Hakan Ünsal

hunsal@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

10 Eylül 2017

1.SORU: Güneş’e, Medel için yapılan eleştiriler doğru mu?

MEDEL gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcunun oynatılmaması normal değil. Şampiyonlar Ligi’nin başlayacağı şu dönemde en azından 1-2 maç oynatılması gerekiyordu.

2.SORU: Atiba, Beşiktaş için vazgeçilmez bir oyuncu mudur?

BENCE ‘Beşiktaş’ta niye oynatılmadı’ diye düşünmemiz gereken isim Atiba. Çünkü Atiba bütün sistemin göbeğindeki en önemli dişli. Onu çıkardığın zaman dişli dağılmaya başlıyor.

3.SORU: Beşiktaş’ın geçen sezona göre temel sorunu ne?

EN önemli sorun, zengin kadronun doğru kullanılmaması. Negredo, Lens ilk 11’de oynadı ama hâlâ kısıtlı rotasyonla devam ediyor. Bu rotasyona girecek oyuncular çoğalmalı.

X
﻿
Hakan ÜNSAL Hakan ÜNSALTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri