Yaş farkı sorun oldu

Sevgili Güzin Abla, çok yakın bir ablam biriyle görüşüyordu.

İlişkileri güzel gidiyordu. Fakat adam, ablam ondan büyük diye, aradaki yaş farkından dolayı ayrılmak istedi.

Aslında ortada olumsuz hiçbir şey yoktu.

Çok iyi giden bir ilişkiydi ve gayet güzel vakit geçiriyorlardı.

Hatta beyefendi yaşı dert etmemesi gerektiğini, ailesini ikna edeceğini söylüyordu.

Ama birden düşünceleri değişti ve daha sonra ailesini bu konuda ne yazık ki ikna edemediğini söyledi. Bunca zaman beraber geçen o kadar güzel anılar ve yaşanmışlıklara rağmen, aşkı için hiç savaşmadı.

Kolaya kaçtı ve ayrılmayı seçti. Bu ablam için önerilerin nelerdir?

◊ Rumuz: G.Y

YANIT

Sevgili kızım, sanki bana bu mektubu o sana çok yakın olduğunu söylediğin ablan için değil de, aslında kendin için yazmışsın gibi geldi.

Bilmem yanılıyor muyum...

Belki çekindin, belki utandın ama böyle bir yol seçmeyi uygun gördün...

Sonuçta ister ablanın olsun, ister kendi sorunun olsun, elbette ki seni üzen bir konuyu cevapsız bırakmak istemem.

Yaş farkının sanırım burada olduğu gibi, kadınları ilgilendirdiği, yani kadının büyük, erkeğin küçük olduğu ilişkilerde nedense, gerek toplum, gerekse aileler bu beraberliğe karşı çıkıyor.

Oysa tam tersi olduğunda herkes durumu çok kolay kabullenebiliyor. Kadının büyük, erkeğin küçük olması ise kadın açısından küçük düşürücü, utanç verici olarak görülebiliyor. Neden?

Nedeni bilinmez...

Ben bu tür sorunlara gerçekten üzülüyorum.

Çünkü bu kısacık ömürde insanların diledikleri gibi, diledikleri insanla mutluluğu yaşamalarını istiyorum.

Burada adam ailesinin etkisinde kaldığına göre ve bu hep böyle devam edeceğine göre, bu beraberliğin sürmemesi bence iyi olmuş.

Zayıf yapılı, hâlâ ailesinin dediğinden çıkmayan bu bey, elbette günün birinde sevdiğini söylediği ama bence gerçek anlamda sevmediği o kadını terk edecekti.

Bu yüzden üzülmemesini, hakkında hayırlı olduğunu düşünüp teselli bulmasını öneririm.

Fedakâr bir hayvansever

Barış Karaöz, ormanlara atılan köpeklere, kedilere sahip çıkıp onların her türlü bakımı ile ilgilenen gencecik bir adam.

Kendisi de “çocuklarım” dediği 150 kadar köpeğe bakabilmek için onlarla birlikte Eyüp’teki Kuzey Ormanları’nda yaşıyor.

30’lu yaşlardaki bu genç adam kendini tamamen hayvanlara adamış.

Kendini unutmuş, bütün hayatı bu ormanda geçiyor.

Kar, yağmur, rüzgar demeyip, onlarla yatıp, onlarla kalkıyor.

Ancak kabul etmek gerekir ki, bu genç adam yardıma muhtaç...

Yüzlerce hayvana ilaç, mama, barınacak yer, kulübe, battaniye yardımı yapıyor ve maddi anlamda zorluk çekiyor.

Orman içinde bu zor şartlarda yaşamını sürdürmesi ne kadar zor, tahmin bile edemezsiniz.

Ona ulaşmak için Facebook’taki “Casper Barış Karaöz” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

◊ Rumuz: Hicran U.

YANIT

Sevgili hayvan dostu okurum, Barış beyin yaptıklarını ben de duydum, Facebook’tan da izliyorum.

Bu insanlar hayvanlar için gönderilmiş melekler olmalı.

Çünkü hiçbir zorlamayla, hiçbir maddi imkan karşılığında yapılabilecek bir mücadele değil bu.

Ömrüm boyunca hayvanlarla ilgilendiğim bütün bu yıllarda, bu gibi insanlar tanıdım.

Onlara hayranlık duydum, dua ettim, yardım için de çok çırpındım.

Ama ne yazık ki bu gibi insanlar giderek azalıyor.

Üstelik giderek de ormanlara atılan bakıma muhtaç hayvanların sayısı artıyor.

Allah Barış’ın da onun gibi mücadele verenlerin de yardımcısı olsun.

Yazıyı okuyanların onunla ilgileneceğinden eminim.