Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Son bir şansı hak ediyor mu
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Son bir şansı hak ediyor mu

9 Ocak 2020

Hamile kaldıktan sonra benimle ilgilenmeyen sevgilim yeniden barışmak istiyor. Son bir şansı hak ediyor mu?

Güzin Abla, burada birçok tavsiyeni okumuşluğum var; bir gün benim de size başvuracağım aklıma gelmezdi. 32 yaşındayım, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım.
Eski sevgilimle yaklaşık bir sene önce tanıştık. İlişki içinde birçok kez gel gitlerimiz oldu. Ondan hamile kaldım, ikimiz de istemiyorduk, ama oldu.
Ailevi nedenlerden dolayı yurt dışına gitti. Hamile olduğumu da bu seyahati sırasında öğrendi.
Döner dönmez bana destek olur, bunun altından beraber kalkarız diye düşünüyordum. Ama o Türkiye’ye gelince hemen futbol izlemeye gitti. Ve ben bebeğimi kaybettim.
Beni o halde yalnız bırakmasını affedemeyerek kendisinden ayrıldım. Kendisinden ayrılmak istediğimi söylediğimde hakaret etti sonra onu affetmemi istedi.
Haftalar süren uğraşlardan sonra onu affettim ve tekrar bir araya geldik. Sonra tekrar kavga etmeye başladık, hakaret etmeye başladı ve ilişkimizi tamamen bitirdim. 4 aydır ayrıyız ve bu 4 ay boyunca çoğu kez geri dönmek istedi. Hatalarını anladığını, değiştiğini söyledi. Benden son bir şans istiyor. Ona tekrar nasıl güvenebilirim bilmiyorum.
Hata bende de var, çok ileri gittim ve birçok isteğine “Evet” dedim.
Artık ben de eski ben değilim.
Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok biliyorum!
◊ Rumuz: Yardımınıza ihtiyacım var

YANIT

Eğer samimi fikrimi sorarsan, zaten ona bir şans vermişsin, değişmemiş.
Yine ilk fırsatta sana hakaret eden, kötü davranan bu genç adamın gerçek anlamda değişebileceğini ve senin istediğin gibi biri olabileceğini düşünmüyorum.
Senin o durumunda, ona ihtiyacın varken, son derece sorumsuz bir tutumla, sana destek olacağına, gidip futbol seyretmeyi önceliği olmuş bu insanın değişebileceğini sanmıyorum. Hayatın boyunca hayal kırıklıkları ve hakaretlerle yaşamak istiyorsan o başka.
Bu genç adamın yapı olarak sana uygun biri olmadığının farkındayım. Evet, sen de hata yapmışsın, ondan hamile kalmak çok büyük bir sorumsuzlukmuş. Ama hatanın neresinden dönsen kârdır, sevgili kızım.
Şimdi tabii ki senin gibi birini kaybetmek istemeyecektir, eli ekmek tutan, aklı başında, sevecen ve olgun bir genç kadına rastlamak pek kolay değil. Onun bu maço davranışlarına katlanmak zorunda mısın, bir düşün.
Üstelik ben kadınlara şunu hatırlatmak istiyorum; daha evlenmeden beraber olduğu kadına kolaylıkla küfür edebilen bir erkeğin, ileride şiddete başvuracağından emin olabilirler.

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Timsah gözyaşları akan bir cennetErtuğrul ÖZKÖKTimsah gözyaşları akan bir cennet09.01.2020
Bize ne be TubaCihan ŞENSÖZLÜBize ne be Tuba!09.01.2020
2020: En güçlü devir nasıl başlarŞahver KAYA2020: En güçlü devir nasıl başlar?09.01.2020
Defne Samyeli AğlatıyorHikmet DemirkolDefne Samyeli Ağlatıyor!09.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.