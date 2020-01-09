Hamile kaldıktan sonra benimle ilgilenmeyen sevgilim yeniden barışmak istiyor. Son bir şansı hak ediyor mu?
Güzin Abla, burada birçok tavsiyeni okumuşluğum var; bir gün benim de size başvuracağım aklıma gelmezdi. 32 yaşındayım, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım.
Eski sevgilimle yaklaşık bir sene önce tanıştık. İlişki içinde birçok kez gel gitlerimiz oldu. Ondan hamile kaldım, ikimiz de istemiyorduk, ama oldu.
Ailevi nedenlerden dolayı yurt dışına gitti. Hamile olduğumu da bu seyahati sırasında öğrendi.
Döner dönmez bana destek olur, bunun altından beraber kalkarız diye düşünüyordum. Ama o Türkiye’ye gelince hemen futbol izlemeye gitti. Ve ben bebeğimi kaybettim.
Beni o halde yalnız bırakmasını affedemeyerek kendisinden ayrıldım. Kendisinden ayrılmak istediğimi söylediğimde hakaret etti sonra onu affetmemi istedi.
Haftalar süren uğraşlardan sonra onu affettim ve tekrar bir araya geldik. Sonra tekrar kavga etmeye başladık, hakaret etmeye başladı ve ilişkimizi tamamen bitirdim. 4 aydır ayrıyız ve bu 4 ay boyunca çoğu kez geri dönmek istedi. Hatalarını anladığını, değiştiğini söyledi. Benden son bir şans istiyor. Ona tekrar nasıl güvenebilirim bilmiyorum.
Hata bende de var, çok ileri gittim ve birçok isteğine “Evet” dedim.
Artık ben de eski ben değilim.
Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok biliyorum!
◊ Rumuz: Yardımınıza ihtiyacım var
YANIT
Eğer samimi fikrimi sorarsan, zaten ona bir şans vermişsin, değişmemiş.
Yine ilk fırsatta sana hakaret eden, kötü davranan bu genç adamın gerçek anlamda değişebileceğini ve senin istediğin gibi biri olabileceğini düşünmüyorum.
Senin o durumunda, ona ihtiyacın varken, son derece sorumsuz bir tutumla, sana destek olacağına, gidip futbol seyretmeyi önceliği olmuş bu insanın değişebileceğini sanmıyorum. Hayatın boyunca hayal kırıklıkları ve hakaretlerle yaşamak istiyorsan o başka.
Bu genç adamın yapı olarak sana uygun biri olmadığının farkındayım. Evet, sen de hata yapmışsın, ondan hamile kalmak çok büyük bir sorumsuzlukmuş. Ama hatanın neresinden dönsen kârdır, sevgili kızım.
Şimdi tabii ki senin gibi birini kaybetmek istemeyecektir, eli ekmek tutan, aklı başında, sevecen ve olgun bir genç kadına rastlamak pek kolay değil. Onun bu maço davranışlarına katlanmak zorunda mısın, bir düşün.
Üstelik ben kadınlara şunu hatırlatmak istiyorum; daha evlenmeden beraber olduğu kadına kolaylıkla küfür edebilen bir erkeğin, ileride şiddete başvuracağından emin olabilirler.
Son bir şansı hak ediyor mu
Hamile kaldıktan sonra benimle ilgilenmeyen sevgilim yeniden barışmak istiyor. Son bir şansı hak ediyor mu?
Güzin Abla, burada birçok tavsiyeni okumuşluğum var; bir gün benim de size başvuracağım aklıma gelmezdi. 32 yaşındayım, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım.
Eski sevgilimle yaklaşık bir sene önce tanıştık. İlişki içinde birçok kez gel gitlerimiz oldu. Ondan hamile kaldım, ikimiz de istemiyorduk, ama oldu.
Ailevi nedenlerden dolayı yurt dışına gitti. Hamile olduğumu da bu seyahati sırasında öğrendi.
Döner dönmez bana destek olur, bunun altından beraber kalkarız diye düşünüyordum. Ama o Türkiye’ye gelince hemen futbol izlemeye gitti. Ve ben bebeğimi kaybettim.
Beni o halde yalnız bırakmasını affedemeyerek kendisinden ayrıldım. Kendisinden ayrılmak istediğimi söylediğimde hakaret etti sonra onu affetmemi istedi.
Haftalar süren uğraşlardan sonra onu affettim ve tekrar bir araya geldik. Sonra tekrar kavga etmeye başladık, hakaret etmeye başladı ve ilişkimizi tamamen bitirdim. 4 aydır ayrıyız ve bu 4 ay boyunca çoğu kez geri dönmek istedi. Hatalarını anladığını, değiştiğini söyledi. Benden son bir şans istiyor. Ona tekrar nasıl güvenebilirim bilmiyorum.
Hata bende de var, çok ileri gittim ve birçok isteğine “Evet” dedim.
Artık ben de eski ben değilim.
Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok biliyorum!
◊ Rumuz: Yardımınıza ihtiyacım var
YANIT
Eğer samimi fikrimi sorarsan, zaten ona bir şans vermişsin, değişmemiş.
Yine ilk fırsatta sana hakaret eden, kötü davranan bu genç adamın gerçek anlamda değişebileceğini ve senin istediğin gibi biri olabileceğini düşünmüyorum.
Senin o durumunda, ona ihtiyacın varken, son derece sorumsuz bir tutumla, sana destek olacağına, gidip futbol seyretmeyi önceliği olmuş bu insanın değişebileceğini sanmıyorum. Hayatın boyunca hayal kırıklıkları ve hakaretlerle yaşamak istiyorsan o başka.
Bu genç adamın yapı olarak sana uygun biri olmadığının farkındayım. Evet, sen de hata yapmışsın, ondan hamile kalmak çok büyük bir sorumsuzlukmuş. Ama hatanın neresinden dönsen kârdır, sevgili kızım.
Şimdi tabii ki senin gibi birini kaybetmek istemeyecektir, eli ekmek tutan, aklı başında, sevecen ve olgun bir genç kadına rastlamak pek kolay değil. Onun bu maço davranışlarına katlanmak zorunda mısın, bir düşün.
Üstelik ben kadınlara şunu hatırlatmak istiyorum; daha evlenmeden beraber olduğu kadına kolaylıkla küfür edebilen bir erkeğin, ileride şiddete başvuracağından emin olabilirler.