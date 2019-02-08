Şiddetin dozu her geçen gün arttı

Dört aylık evliyim ve eşim daha ilk günlerden beri bana şiddet uyguluyor. Geçenlerde canım çok yanınca refleks olarak ben de ona yumruk attım, gözü morardı. Bir evlilik böyle devam edebilir mi?
Merhaba Güzin abla... Ben daha 4 aylık evli bir kadınım. Eşim daha ilk günlerden itibaren bana vurmaya başladı. Dayanamayıp ailemin yanına döndüm. Eşim geldi, pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyip ailemi ikna etti, bizi barıştırdılar.
Evimize döndükten 1 ay sonra bir kavga esnasında beni yine itip kaktı, çok geçmeden şiddetin dozu arttı ve en başa döndük. Ama dikkat ettim, kimse görmesin diye hep görünmeyecek yerlerime vuruyordu.
Yine bir kavga esnasında tutup bileğimi burkunca ani bir refleksle ona yumruk attım, gözü morardı. Böyle yürümeyeceğinin farkındayım ama eşim ne boşanmayı kabul ediyor ne de psikolojik destek almayı...
Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Eşimi severek evlendim ama ondan soğumaya başlıyorum.
Değerli tavsiyelerine ihtiyacım var.
◊ RUMUZ: AİLE İÇİ ŞİDDET
YANIT
Sevgili kızım, bu nasıl böyle devam edebilir ki? Böyle bir şeye gerçekten ihtimal verebiliyor musun?
Bu adam daha 4 aylık evliyken sana şiddet uygulamaya başlamış. Daha sonra ailene ve sana söz vermiş ama sözünü de tutmamış, şiddete devam etmiş. Sense doğal olarak kendini savunmak için tepki vermeye başlamışsın.
Asıl endişem, sen tepki verdiğin için daha da zalimleşebilecek olması... Seni yaralayabilir, hatta canına kast edebilir. Bir erkek bir kere şiddete alıştı mı bu zamanla şiddetlenerek sürer gider. Bir tokatla başlayan şiddet yaralamaya kadar varabilir.
Sen tutmuş “ondan soğumaktan” söz ediyorsun. Kızım ne soğuması? Sen böyle birini hâlâ seviyor musun gerçekten?
Bu adamla evliliğini yürütemezsin. Yarın öbür gün, Allah korusun sen de dayanamayıp karşılık verirsin ve seni öldürmeye kadar gider bu iş...
Bence öncelikle onun ailesiyle görüşmeli, onlara durumu anlatmalı ve yardım istemelisin. Bu süreçte de kendi ailenin yanına sığınmalısın. Orada bir büyüğün, baban, ağabeyin, sana kol kanat gerecek biri yok mu? Ayrıca onu savcılığa da şikayet edebilirsin.
Üstelik ülkemizde şiddete uğrayan kadınlara kucak açan çeşitli kuruluşlar var.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı kadın sığınma evleri mesela...
Mor Çatı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kadının Haklarını Koruma Derneği gibi dernek ve kurumlara başvurarak da yardım istemek mümkün. İnternete girerek adres ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.
Ama kızım, önce sen bu adamdan gerçekten kurtulmak istiyor musun ona karar ver.
Yoksa yıllarca koca dayağına maruz kalıp da çözüm için adım atmayan kadınlardan biri olmayı mı tercih edeceksin?
Şiddetin dozu her geçen gün arttı
Dört aylık evliyim ve eşim daha ilk günlerden beri bana şiddet uyguluyor. Geçenlerde canım çok yanınca refleks olarak ben de ona yumruk attım, gözü morardı. Bir evlilik böyle devam edebilir mi?
Merhaba Güzin abla... Ben daha 4 aylık evli bir kadınım. Eşim daha ilk günlerden itibaren bana vurmaya başladı. Dayanamayıp ailemin yanına döndüm. Eşim geldi, pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyip ailemi ikna etti, bizi barıştırdılar.
Evimize döndükten 1 ay sonra bir kavga esnasında beni yine itip kaktı, çok geçmeden şiddetin dozu arttı ve en başa döndük. Ama dikkat ettim, kimse görmesin diye hep görünmeyecek yerlerime vuruyordu.
Yine bir kavga esnasında tutup bileğimi burkunca ani bir refleksle ona yumruk attım, gözü morardı. Böyle yürümeyeceğinin farkındayım ama eşim ne boşanmayı kabul ediyor ne de psikolojik destek almayı...
Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Eşimi severek evlendim ama ondan soğumaya başlıyorum.
Değerli tavsiyelerine ihtiyacım var.
◊ RUMUZ: AİLE İÇİ ŞİDDET
YANIT
Sevgili kızım, bu nasıl böyle devam edebilir ki? Böyle bir şeye gerçekten ihtimal verebiliyor musun?
Bu adam daha 4 aylık evliyken sana şiddet uygulamaya başlamış. Daha sonra ailene ve sana söz vermiş ama sözünü de tutmamış, şiddete devam etmiş. Sense doğal olarak kendini savunmak için tepki vermeye başlamışsın.
Asıl endişem, sen tepki verdiğin için daha da zalimleşebilecek olması... Seni yaralayabilir, hatta canına kast edebilir. Bir erkek bir kere şiddete alıştı mı bu zamanla şiddetlenerek sürer gider. Bir tokatla başlayan şiddet yaralamaya kadar varabilir.
Sen tutmuş “ondan soğumaktan” söz ediyorsun. Kızım ne soğuması? Sen böyle birini hâlâ seviyor musun gerçekten?
Bu adamla evliliğini yürütemezsin. Yarın öbür gün, Allah korusun sen de dayanamayıp karşılık verirsin ve seni öldürmeye kadar gider bu iş...
Bence öncelikle onun ailesiyle görüşmeli, onlara durumu anlatmalı ve yardım istemelisin. Bu süreçte de kendi ailenin yanına sığınmalısın. Orada bir büyüğün, baban, ağabeyin, sana kol kanat gerecek biri yok mu? Ayrıca onu savcılığa da şikayet edebilirsin.
Üstelik ülkemizde şiddete uğrayan kadınlara kucak açan çeşitli kuruluşlar var.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı kadın sığınma evleri mesela...
Mor Çatı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Kadının Haklarını Koruma Derneği gibi dernek ve kurumlara başvurarak da yardım istemek mümkün. İnternete girerek adres ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.
Ama kızım, önce sen bu adamdan gerçekten kurtulmak istiyor musun ona karar ver.
Yoksa yıllarca koca dayağına maruz kalıp da çözüm için adım atmayan kadınlardan biri olmayı mı tercih edeceksin?