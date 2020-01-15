Sevdiğim kız evli çıktı

Kız arkadaşım kimliğini göstererek “bekarım” dedi ama evli olduğunu öğrendim. Ne yapmam lazım?
Merhaba Güzin Abla, bir süreden beri bir kızla konuşuyordum. Ona bağlandım, hatta evlenmeyi de düşündüm. Oysa kız evliymiş hatta evleneli 1-2 yıl olmuş ama söylemedi. Şüphelenip sorduğumda da “Hayır evli değilim” deyip, kimliğinin fotoğrafını attı. Gerçekten de bekâr yazıyordu; inandım.
Yılbaşı gecesi şans eseri evli olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez de kocasını bulup konuştum. Ama fayda etmedi, sandığım gibi bir tepki göstermedi. Daha sonra Ağrı’da yaşayan babasıyla konuştum. Söylediklerim onları nedense hiç etkilemedi.
Kız Van’da yaşıyordu bense Ankara’da. Kızla arada bir görüşüyorduk. Bu nasıl bir şey anlayamadım. Ne yapmalıyım? 3-4 gündür uyku uyuyamıyorum. Erkenden kalkıyorum, kaç zamandır da bu böyle devam ediyor. Uykunun dışında yemek de yiyemiyorum. Az bir şey atıştırdığımda midem bulanıyor. Nasıl baş edeceğim ben bu durumla? Lütfen yardım edin.
◊ Rumuz: Sensiz olmaz
YANIT
Sevgili oğlum, mektubunun satır aralarını okumaya çalışarak, neredeyse ilişkinizin durumunu keşfetmeyi başardım sanıyorum.
Bu “Seviyorum, bağlandım, evlenmeyi düşünüyordum” dediğin genç hanımla sadece internet üzerinden yazışarak, telefonlaşarak görüşüyordun herhalde, değil mi?
Çünkü aradaki bu mesafeler, durumu babasına, kocasına anlatmana karşılık kimseden pek tepki görmemesi, seni ve bu olayı pek fazla ciddiye almadıklarını gösteriyor.
Gerçekten de sorun olarak görselerdi, hele hele Ağrılı bir baba Vanlı bir koca, bu kadar hafife almazlardı.
Demek ki bu genç hanımın bu saçma sapan yazışmalarının, hayali iletişim kurmalarının farkındalar ve de alışmışlar.
Ciddiye alsalardı, eminim bu işin sonu iyi bitmezdi.
Sanki bu genç hanımın ruh sağlığı yerinde olmayabilir.
Başka türlü bu kadar cesaret, bu kadar vurdumduymazlık, nasıl olur?
Sonuçta, sen bu saçma sapan durumdan kendini kurtarmaya bak, bu olmayacak ilişkiden sıyrıl. Birkaç gece daha uykusuz kalırsın, birkaç gün daha stres nedeniyle yemek yediğinde miden bulanır...
Sonuçta evli ya da nişanlı değilsiniz, doğru düzgün flört bile etmiyorsunuz. Neye yanıp yakılıyorsun?
Başına türlü belalar açabilecek bu durumdan kurtulduğun için Allah’a şükretmelisin.
Yine tekrarlıyorum, hep tekrarlayacağım, şu internetten tanışıp arkadaşlık ettiğiniz insanlara fazla inanmayın, fazla kapılmayın.
Ne yazık ki, hep de haklı çıkıyorum.
Sevdiğim kız evli çıktı
Kız arkadaşım kimliğini göstererek “bekarım” dedi ama evli olduğunu öğrendim. Ne yapmam lazım?
Merhaba Güzin Abla, bir süreden beri bir kızla konuşuyordum. Ona bağlandım, hatta evlenmeyi de düşündüm. Oysa kız evliymiş hatta evleneli 1-2 yıl olmuş ama söylemedi. Şüphelenip sorduğumda da “Hayır evli değilim” deyip, kimliğinin fotoğrafını attı. Gerçekten de bekâr yazıyordu; inandım.
Yılbaşı gecesi şans eseri evli olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez de kocasını bulup konuştum. Ama fayda etmedi, sandığım gibi bir tepki göstermedi. Daha sonra Ağrı’da yaşayan babasıyla konuştum. Söylediklerim onları nedense hiç etkilemedi.
Kız Van’da yaşıyordu bense Ankara’da. Kızla arada bir görüşüyorduk. Bu nasıl bir şey anlayamadım. Ne yapmalıyım? 3-4 gündür uyku uyuyamıyorum. Erkenden kalkıyorum, kaç zamandır da bu böyle devam ediyor. Uykunun dışında yemek de yiyemiyorum. Az bir şey atıştırdığımda midem bulanıyor. Nasıl baş edeceğim ben bu durumla? Lütfen yardım edin.
◊ Rumuz: Sensiz olmaz
YANIT
Sevgili oğlum, mektubunun satır aralarını okumaya çalışarak, neredeyse ilişkinizin durumunu keşfetmeyi başardım sanıyorum.
Bu “Seviyorum, bağlandım, evlenmeyi düşünüyordum” dediğin genç hanımla sadece internet üzerinden yazışarak, telefonlaşarak görüşüyordun herhalde, değil mi?
Çünkü aradaki bu mesafeler, durumu babasına, kocasına anlatmana karşılık kimseden pek tepki görmemesi, seni ve bu olayı pek fazla ciddiye almadıklarını gösteriyor.
Gerçekten de sorun olarak görselerdi, hele hele Ağrılı bir baba Vanlı bir koca, bu kadar hafife almazlardı.
Demek ki bu genç hanımın bu saçma sapan yazışmalarının, hayali iletişim kurmalarının farkındalar ve de alışmışlar.
Ciddiye alsalardı, eminim bu işin sonu iyi bitmezdi.
Sanki bu genç hanımın ruh sağlığı yerinde olmayabilir.
Başka türlü bu kadar cesaret, bu kadar vurdumduymazlık, nasıl olur?
Sonuçta, sen bu saçma sapan durumdan kendini kurtarmaya bak, bu olmayacak ilişkiden sıyrıl. Birkaç gece daha uykusuz kalırsın, birkaç gün daha stres nedeniyle yemek yediğinde miden bulanır...
Sonuçta evli ya da nişanlı değilsiniz, doğru düzgün flört bile etmiyorsunuz. Neye yanıp yakılıyorsun?
Başına türlü belalar açabilecek bu durumdan kurtulduğun için Allah’a şükretmelisin.
Yine tekrarlıyorum, hep tekrarlayacağım, şu internetten tanışıp arkadaşlık ettiğiniz insanlara fazla inanmayın, fazla kapılmayın.
Ne yazık ki, hep de haklı çıkıyorum.