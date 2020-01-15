Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Sevdiğim kız evli çıktı
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Sevdiğim kız evli çıktı

15 Ocak 2020

Kız arkadaşım kimliğini göstererek “bekarım” dedi ama evli olduğunu öğrendim. Ne yapmam lazım?

Merhaba Güzin Abla, bir süreden beri bir kızla konuşuyordum. Ona bağlandım, hatta evlenmeyi de düşündüm. Oysa kız evliymiş hatta evleneli 1-2 yıl olmuş ama söylemedi. Şüphelenip sorduğumda da “Hayır evli değilim” deyip, kimliğinin fotoğrafını attı. Gerçekten de bekâr yazıyordu; inandım.
Yılbaşı gecesi şans eseri evli olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez de kocasını bulup konuştum. Ama fayda etmedi, sandığım gibi bir tepki göstermedi. Daha sonra Ağrı’da yaşayan babasıyla konuştum. Söylediklerim onları nedense hiç etkilemedi.
Kız Van’da yaşıyordu bense Ankara’da. Kızla arada bir görüşüyorduk. Bu nasıl bir şey anlayamadım. Ne yapmalıyım? 3-4 gündür uyku uyuyamıyorum. Erkenden kalkıyorum, kaç zamandır da bu böyle devam ediyor. Uykunun dışında yemek de yiyemiyorum. Az bir şey atıştırdığımda midem bulanıyor. Nasıl baş edeceğim ben bu durumla? Lütfen yardım edin.
◊ Rumuz: Sensiz olmaz

YANIT

Sevgili oğlum, mektubunun satır aralarını okumaya çalışarak, neredeyse ilişkinizin durumunu keşfetmeyi başardım sanıyorum.
Bu “Seviyorum, bağlandım, evlenmeyi düşünüyordum” dediğin genç hanımla sadece internet üzerinden yazışarak, telefonlaşarak görüşüyordun herhalde, değil mi?
Çünkü aradaki bu mesafeler, durumu babasına, kocasına anlatmana karşılık kimseden pek tepki görmemesi, seni ve bu olayı pek fazla ciddiye almadıklarını gösteriyor.
Gerçekten de sorun olarak görselerdi, hele hele Ağrılı bir baba Vanlı bir koca, bu kadar hafife almazlardı.
Demek ki bu genç hanımın bu saçma sapan yazışmalarının, hayali iletişim kurmalarının farkındalar ve de alışmışlar.
Ciddiye alsalardı, eminim bu işin sonu iyi bitmezdi.
Sanki bu genç hanımın ruh sağlığı yerinde olmayabilir.
Başka türlü bu kadar cesaret, bu kadar vurdumduymazlık, nasıl olur?
Sonuçta, sen bu saçma sapan durumdan kendini kurtarmaya bak, bu olmayacak ilişkiden sıyrıl. Birkaç gece daha uykusuz kalırsın, birkaç gün daha stres nedeniyle yemek yediğinde miden bulanır...
Sonuçta evli ya da nişanlı değilsiniz, doğru düzgün flört bile etmiyorsunuz. Neye yanıp yakılıyorsun?
Başına türlü belalar açabilecek bu durumdan kurtulduğun için Allah’a şükretmelisin.
Yine tekrarlıyorum, hep tekrarlayacağım, şu internetten tanışıp arkadaşlık ettiğiniz insanlara fazla inanmayın, fazla kapılmayın.
Ne yazık ki, hep de haklı çıkıyorum.

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Fenerbahçenin yorgun yedekleriİlker YASİNFenerbahçe'nin yorgun yedekleri!15.01.2020
İdlib’in geleceği ne olacakSedat ERGİNİdlib’in geleceği ne olacak?15.01.2020
Beşiktaş kalesinde bir kartal: Sabri DinoElif Çongur Beşiktaş kalesinde bir kartal: Sabri Dino15.01.2020
Bir orkestra şefinden konser dinleme dersiİhsan YılmazBir orkestra şefinden konser dinleme dersi15.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.