Maddi sorunlar beni cinsellikten soğuttu

2 senelik evli bir kadınım. Eşimi de çok seviyorum. Ama ne kadar seversem seveyim, son dönemde ona karşı cinsel istek duymuyorum. Ve bu durumu maddi sorunlarımızın yarattığı strese yoruyorum.
Merhaba Güzin ablacım... 7 senedir beraber olduğum ve çok da sevdiğim adamla son 2 senedir evliyim. Şu anda 25 yaşında bir kadınım. Çocukluğum, gençliğim, okul hayatım her şeyim onunla geçti. Zaman zaman kötü şeyler yaşamış olsak da sonunda sorunsuz, problemsiz evlendik. Fakat eşimin evlendiğimiz dönemde yaptığı yanlışlar nedeniyle maddi olarak çöküntüye uğradık. Aslında aile içinde sevgi, saygı eksikliğimiz yok. Fakat o kadar borçlandık ve maddi açıdan o kadar zordayız ki yaşadığımız huzursuzluk yüzünden ikimizi de uyku tutmuyor.
Size danışmak istediğim sorunuma gelecek olursak; eşimi ne kadar seversem seveyim, son dönemde ona karşı cinsel istek duymuyorum. Ve bu durumu maddi sorunlarımızın yarattığı strese yoruyorum. Sebep her ne olursa olsun, sonuçta ilişkiye girebilmemiz için gerekli istek, arzu olmuyor. Bu durum eşimi de huzursuz ediyor, çünkü artık onu sevmediğimi düşünüyor.
O her şeye rağmen benimle beraber olmak istiyor. Onu gerçekten çok seviyorum ve uzak durduğum için de üzülüyorum. Bu konuda duygularımı ona açıklamak istemiyorum; çünkü biliyorum ki ne söylesem anlamayacak, alınacak ve tartışacak benimle. Üstelik bizim 4 senedir cinsel beraberliğimiz vardı.
Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Lütfen yardımcı ol bana...
◊ RUMUZ: MADDİ SORUNLAR
YANIT
Sevgili kızım, evlilikte, ilişkilerde kadınlar huzur, sevgi, şefkat ve güven ister. Beraberlik içinde ters giden bir şeyler olduğunda, partnerlerinden ister istemez uzaklaşırlar. Kırıldıklarında, üzüldüklerinde, endişe ettiklerinde, kıskandıklarında, kuşkulandıklarında, cinselliği bir kenara atar ve eşlerinden uzak dururlar.
Ama erkek her ne olursa olsun seks ister. Eşinin kendisini istememesini ise bambaşka bir şekilde yorumlar. Asla anlamaz, sevilmediğini düşünür. Hatta eşinin hayatında bir başkasının olduğundan bile kuşkulanabilir. Çünkü erkekler genellikle hayatlarına bir başkası girerse, bir başka kadınla beraberlik yaşarlarsa eşlerinden uzak durmaya başlarlar. İşte bu yüzden kadınları da kendileri gibi zannederler. Yanlış yorumlar yaparlar. Bu yüzden eşinin alınganlıklarını anlayışla karşılamalısın.
Evleneli 2 yıl olmuş ve bu süreçte baş gösteren maddi sıkıntıların seni çok üzdüğü ortada. Ama sevgili kızım, ne yazık ki pek çok aile sizin durumunuzda... Eşine destek olmalı, bu süreci mümkün olduğunca kolay atlatabilmek için sen de elinden geleni yapmalısın.
“Ben içimde bu huzursuzluk varken, borçları düşünürken içimden gelmiyor, eşime yaklaşamıyorum. Canım sevişmek istemiyor” diyebilirsin. Haklısın elbette. Ama eşini seviyorsan, onun bu kötü durumdan bir an önce çıkmasını istiyorsan sen de çabalamalısın. Eşin mutlu olursa, senin sevginden emin olursa, daha bir şevkle çalışacak, uğraşacak ve ikinizi de bu durumdan kurtaracaktır.
Sevgili kızım, yazmamışsın da, eğer çalışmıyorsan neden eşine destek olmak için çalışmayı düşünmüyorsun?
Maddi sorunlar beni cinsellikten soğuttu
2 senelik evli bir kadınım. Eşimi de çok seviyorum. Ama ne kadar seversem seveyim, son dönemde ona karşı cinsel istek duymuyorum. Ve bu durumu maddi sorunlarımızın yarattığı strese yoruyorum.
Merhaba Güzin ablacım... 7 senedir beraber olduğum ve çok da sevdiğim adamla son 2 senedir evliyim. Şu anda 25 yaşında bir kadınım. Çocukluğum, gençliğim, okul hayatım her şeyim onunla geçti. Zaman zaman kötü şeyler yaşamış olsak da sonunda sorunsuz, problemsiz evlendik. Fakat eşimin evlendiğimiz dönemde yaptığı yanlışlar nedeniyle maddi olarak çöküntüye uğradık. Aslında aile içinde sevgi, saygı eksikliğimiz yok. Fakat o kadar borçlandık ve maddi açıdan o kadar zordayız ki yaşadığımız huzursuzluk yüzünden ikimizi de uyku tutmuyor.
Size danışmak istediğim sorunuma gelecek olursak; eşimi ne kadar seversem seveyim, son dönemde ona karşı cinsel istek duymuyorum. Ve bu durumu maddi sorunlarımızın yarattığı strese yoruyorum. Sebep her ne olursa olsun, sonuçta ilişkiye girebilmemiz için gerekli istek, arzu olmuyor. Bu durum eşimi de huzursuz ediyor, çünkü artık onu sevmediğimi düşünüyor.
O her şeye rağmen benimle beraber olmak istiyor. Onu gerçekten çok seviyorum ve uzak durduğum için de üzülüyorum. Bu konuda duygularımı ona açıklamak istemiyorum; çünkü biliyorum ki ne söylesem anlamayacak, alınacak ve tartışacak benimle. Üstelik bizim 4 senedir cinsel beraberliğimiz vardı.
Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Lütfen yardımcı ol bana...
◊ RUMUZ: MADDİ SORUNLAR
YANIT
Sevgili kızım, evlilikte, ilişkilerde kadınlar huzur, sevgi, şefkat ve güven ister. Beraberlik içinde ters giden bir şeyler olduğunda, partnerlerinden ister istemez uzaklaşırlar. Kırıldıklarında, üzüldüklerinde, endişe ettiklerinde, kıskandıklarında, kuşkulandıklarında, cinselliği bir kenara atar ve eşlerinden uzak dururlar.
Ama erkek her ne olursa olsun seks ister. Eşinin kendisini istememesini ise bambaşka bir şekilde yorumlar. Asla anlamaz, sevilmediğini düşünür. Hatta eşinin hayatında bir başkasının olduğundan bile kuşkulanabilir. Çünkü erkekler genellikle hayatlarına bir başkası girerse, bir başka kadınla beraberlik yaşarlarsa eşlerinden uzak durmaya başlarlar. İşte bu yüzden kadınları da kendileri gibi zannederler. Yanlış yorumlar yaparlar. Bu yüzden eşinin alınganlıklarını anlayışla karşılamalısın.
Evleneli 2 yıl olmuş ve bu süreçte baş gösteren maddi sıkıntıların seni çok üzdüğü ortada. Ama sevgili kızım, ne yazık ki pek çok aile sizin durumunuzda... Eşine destek olmalı, bu süreci mümkün olduğunca kolay atlatabilmek için sen de elinden geleni yapmalısın.
“Ben içimde bu huzursuzluk varken, borçları düşünürken içimden gelmiyor, eşime yaklaşamıyorum. Canım sevişmek istemiyor” diyebilirsin. Haklısın elbette. Ama eşini seviyorsan, onun bu kötü durumdan bir an önce çıkmasını istiyorsan sen de çabalamalısın. Eşin mutlu olursa, senin sevginden emin olursa, daha bir şevkle çalışacak, uğraşacak ve ikinizi de bu durumdan kurtaracaktır.
Sevgili kızım, yazmamışsın da, eğer çalışmıyorsan neden eşine destek olmak için çalışmayı düşünmüyorsun?