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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Kocamı eski sevgilimle aldattım

30 Ağustos 2019

Evlenmeden önce birlikte olduğum eski sevgilim benimle aynı binaya taşındı. Zamanla yeniden yakınlaştık. Ancak istediğini alınca beni hayatından çıkardı...

Sevgili Güzin Abla, nasıl oldu anlamadım ilk adımı o attı, önceleri ben karşı çıktım. Onunla ben evlenmeden çok önce sevgiliydik... Daha sonra ben başkasıyla evlendim, aradan yıllar geçti...

Sonra biz aynı binada oturmaya başladık. Sürekli benimle görüşmeye çalışıyordu. Bir gün beni sıkıştırdı ve öpmeye kalktı ama izin vermedim.

Sonra ne yaptı etti, beni ikna etti ve buluştuk. Zamanla buluşmalarımız sıklaştı. Hep evde bir araya geliyorduk; ilk zamanlar beni özlemiş gibi yaklaştı. Giderek beklentileri arttı, ben hep karşı çıktım.

Ama sonunda pes ettim, ben de karşılık verdim, 1-2 ay ilişkimiz böyle sürdü.

Zamanla ben zayıf davranınca, o birdenbire değişti. Bana “mesaj atma, beni arama, böyle gidersek yakalanacağız” demeye başladı.

Ben de inandım, ara verdim. Ama sonra anladım ki, yeni bir sevgilisi olmuş. Konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Benden istediğini aldı, şimdi yüzüme bakmıyor. Ben onun uğruna her şeyi göze aldım; kocamı çocuklarımı kaybetmeyi bile...

Ama o ne yaptı? Kısa bir dönem için hayatıma girdi, istediği her şeyi yaptı ve beni hayatından çıkardı, çekti gitti. Şimdi yeni sevgilisiyle mutlu... Ben ise psikiyatrik destek alıyorum.

Bundan bile haberi yok. Sizce ben ne yapmalıyım?

Rumuz: Ona inanmıştım

YANIT

Sevgili kızım, beni bağışla ama bu adam senden bir tür intikam almış. Sen onu bir nedenle bırakmış, bir başkasıyla evlenmişsin.

O ise bunu hazmedememiş. Gelip seni bulmuş, kandırmış, sevdiğine inandırmış.

Sen de bu oyuna gelmişsin. Seni bir süre kullanmış, sonra da çekip gitmiş. Sana bu üzüntüyü ve suçluluk duygusunu yaşatmak istemiş.

Seni bu duruma düşürmek için belli ki uzun süredir plan yapmış.

Senden intikamını          böyle almış.

Sen onu bırakıp, bir başkasıyla evlendiğin zaman, nasıl bir duygusal çöküntüye uğramışsa, aynı şeyleri sana yaşatmak istemiş.

İşte bütün mesele bu.

Sana bir tuzak kurmuş. Hiç düşünmedin mi, dünyada başka ev kalmamış gibi, gelip neden sizin apartmanınızda bir daire tutmuş?

Bu şekilde sana yakın olup seni daha kolay elde edebileceğini planlamış.

Bunu da başarmış, senin ona karşı zayıf davranacağını tahmin etmiş.

Tabii ki çok hatalısın.

Sanırım sevmeden evlenmişsin.

Ama ne olursa olsun, sen evli bir kadınsın.

Hem de uzun zamandır evlisin. Kocana ihanet etmişsin.

Eski sevgilin bile olsa, bu kolay kolay kabul edilecek bir olay değil. Ama zararın neresinden dönsen kârdır.

Hatandan bir an önce dönmelisin.

Bu olayı hiç olmamış gibi kabul etmen en doğrusu.

O adamı dünyandan ve hayallerinden hemen çıkarmalısın.

Danıştığın psikiyatri uzmanı emimin bu konuda sana yardımcı olacaktır.

Gerçekten büyük bir skandal yaşanmamış olmasına, bu olayın duyulmadan sonlanmış olmasına dua etmelisin.

Umarım aklın başına gelmiştir, sevgili kızım.

 

 

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